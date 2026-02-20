Ανέβηκε στη διαβούλευση το νομοσχέδιο για την ίδρυση Ανώτατης Σχολής Παραστατικών Τεχνών

Ανέβηκε χθες στη δημόσια ηλεκτρονική διαβούλευση το σχέδιο νόμου του υπουργείου Παιδείας Θρησκευμάτων και Αθλητισμού με τίτλο «Ιδρυση Ανώτατης Σχολής Παραστατικών Τεχνών, σύσταση νέας κατηγορίας θέσεων Καλλιτεχνικής Εκπαίδευσης, πλαίσιο λειτουργίας Ανώτερων Σχολών Καλλιτεχνικής Εκπαίδευσης και Ανώτερων Σχολών Μουσικής Εκπαίδευσης και άλλες ρυθμίσεις».

Με το προτεινόμενο σχέδιο νόμου επιχειρείται «η ίδρυση Ανώτατης Σχολής Παραστατικών Τεχνών, η σύσταση νέου κλάδου Καλλιτεχνικής Εκπαίδευσης καθώς και ο καθορισμός του πλαισίου λειτουργίας των Ανώτερων Σχολών Καλλιτεχνικής Εκπαίδευσης και των Ανώτερων Σχολών Μουσικής Εκπαίδευσης».

Η διαβούλευση θα ολοκληρωθεί στις 5 Μάρτη.