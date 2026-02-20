Παρασκευή 20 Φλεβάρη 2026
ΡΙΖΟΣΠΑΣΤΗΣ
ΡΙΖΟΣΠΑΣΤΗΣ
Σελίδα 31
ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ
Ανέβηκε στη διαβούλευση το νομοσχέδιο για την ίδρυση Ανώτατης Σχολής Παραστατικών Τεχνών

Ανέβηκε χθες στη δημόσια ηλεκτρονική διαβούλευση το σχέδιο νόμου του υπουργείου Παιδείας Θρησκευμάτων και Αθλητισμού με τίτλο «Ιδρυση Ανώτατης Σχολής Παραστατικών Τεχνών, σύσταση νέας κατηγορίας θέσεων Καλλιτεχνικής Εκπαίδευσης, πλαίσιο λειτουργίας Ανώτερων Σχολών Καλλιτεχνικής Εκπαίδευσης και Ανώτερων Σχολών Μουσικής Εκπαίδευσης και άλλες ρυθμίσεις».

Με το προτεινόμενο σχέδιο νόμου επιχειρείται «η ίδρυση Ανώτατης Σχολής Παραστατικών Τεχνών, η σύσταση νέου κλάδου Καλλιτεχνικής Εκπαίδευσης καθώς και ο καθορισμός του πλαισίου λειτουργίας των Ανώτερων Σχολών Καλλιτεχνικής Εκπαίδευσης και των Ανώτερων Σχολών Μουσικής Εκπαίδευσης».

Η διαβούλευση θα ολοκληρωθεί στις 5 Μάρτη.

    

Κορυφή σελίδας
ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ
Διαβάστε σήμερα...
Σήμερα η μεγάλη απεργία για τη Σύμβαση!
Στον «Μικρόκοσμο» προβάλλεται το ντοκιμαντέρ «Λευκά Ορη»
Μνημεία & Μουσεία Αγώνων του Λαού
Ο καθημερινός ΡΙΖΟΣΠΑΣΤΗΣ 1 ευρώ