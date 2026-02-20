Στον «Μικρόκοσμο» προβάλλεται το ντοκιμαντέρ «Λευκά Ορη»

RIZOSPASTIS

Από χτες ξεκίνησαν στον κινηματογράφοοι προβολές του ντοκιμαντέρ του

Στη χτεσινή πρώτη μέρα προβολών στον «Μικρόκοσμο» παρακολούθησε το ντοκιμαντέρ πολυμελής αντιπροσωπεία του ΚΚΕ με επικεφαλής τον ΓΓ της ΚΕ του Κόμματος, Δημήτρη Κουτσούμπα.

Καλωσορίζοντας και ευχαριστώντας το κοινό ο σκηνοθέτης της ταινίας, Αλέξανδρος Παπαθανασίου, μεταξύ άλλων ευχαρίστησε θερμά το ΚΚΕ που «μου έδωσε το Αρχείο του», ενώ κάνοντας μια σύνδεση με τις φωτογραφίες των 200 κομμουνιστών που εκτελέστηκαν στην Καισαριανή την Πρωτομαγιά του 1944, οι οποίες είδαν πρόσφατα το φως της δημοσιότητας, υπογράμμισε: «Θεωρώ ότι αυτά αξίζει να γυρίσουν πίσω και να πάνε εκεί που τους αξίζει, στον φυσικό τους χώρο, που φυσικά είναι το ΚΚΕ».

Το ντοκιμαντέρ «Λευκά Ορη» θέτει στο επίκεντρό του τον αντιστασιακό, μαχητή του Δημοκρατικού Στρατού Ελλάδας, πολιτικό κρατούμενο για σχεδόν 20 χρόνια και συγγραφέα Λευτέρη Ηλιάκη (1924 - 2017).

Ο Αλέξανδρος Παπαθανασίου, που ζει και εργάζεται στο Λονδίνο, πηγαινοερχόταν επί σειρά ετών από την Αγγλία στην Κρήτη με στόχο να προλάβει να καταγράψει τη μαρτυρία του Λευτέρη Ηλιάκη - μαρτυρία στην οποία προσέδωσε έναν έντονα βιωματικό χαρακτήρα. Η ταινία που προέκυψε, βασισμένη στη σχέση που σφυρηλατήθηκε μεταξύ των δύο ανδρών, αναδεικνύει τόσο την προσωπική διάσταση της διαδρομής του αντάρτη όσο και το ιστορικό και κοινωνικοπολιτικό πλαίσιο του τότε αλλά και του σήμερα.





Τα γυρίσματα διήρκεσαν έως τον θάνατο του Ηλιάκη το 2017, ενώ η συνολική παραγωγή του ντοκιμαντέρ, μίας πολύ προσωπικής δουλειάς για τον σκηνοθέτη, απλώθηκε σε βάθος δεκαετίας, τόσο λόγω της φύσης της ταινίας όσο και για λόγους χρηματοδότησης της παραγωγής. «Η σχέση μου με τον Λευτέρη ήταν ταυτόχρονα και η επαφή μου με ένα εκρηκτικό κομμάτι της σύγχρονης Ιστορίας του τόπου μας», σημειώνει ο Αλ. Παπαθανασίου. «Αποφάσισα να προσεγγίσω το θέμα μου με μια αφηγηματική γλώσσα που να με εμπνέει και ως δημιουργό και ως άνθρωπο».

Η ταινία έχει προβληθεί σε πολλά Φεστιβάλ, ενώ διακρίθηκε στα Φεστιβάλ Χανίων (Ειδική Μνεία) και Ιεράπετρας (2ο Βραβείο). Επίσης απέσπασε το Βραβείο Κοινού (Audience Favorite) στο Workers Unite Film Festival στις ΗΠΑ.

Πρόγραμμα προβολών: Πέμπτη, Σάββατο, Δευτέρα: 18.30. Παρασκευή, Τρίτη, Τετάρτη: 17.00. Κυριακή: 12.00, 17.00.