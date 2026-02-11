Τα «Λευκά Ορη» από 19 Φλεβάρη στον «Μικρόκοσμο»

Από τις 19 Φλεβάρη θα παρουσιάζεται στον «Μικρόκοσμο» το ντοκιμαντέρ του Αλέξανδρου Παπαθανασίου, «Λευκά Ορη».

Την Κυριακή 22/2, μετά την προβολή, θα πραγματοποιηθεί συζήτηση με το κοινό. Θα παρευρεθούν ο σκηνοθέτης και ο ιστορικός Γιώργος Μαργαρίτης.

Το ντοκιμαντέρ θέτει στο επίκεντρό του τον αντιστασιακό, μαχητή του Δημοκρατικού Στρατού Ελλάδας, πολιτικό κρατούμενο για σχεδόν 20 χρόνια και συγγραφέα Λευτέρη Ηλιάκη (1924 - 2017).

Ο Αλέξανδρος Παπαθανασίου, σκηνοθέτης της ταινίας, με έδρα το Λονδίνο, πηγαινοερχόταν επί σειρά ετών από την Αγγλία στην Κρήτη με στόχο να προλάβει να καταγράψει τη μαρτυρία του Λευτέρη Ηλιάκη - μαρτυρία στην οποία προσέδωσε έναν έντονα βιωματικό χαρακτήρα. Η ταινία που προέκυψε, βασισμένη στη σχέση που σφυρηλατήθηκε μεταξύ των δύο αντρών, αναδεικνύει τόσο την προσωπική διάσταση της διαδρομής του αντάρτη, όσο και το ιστορικό και κοινωνικοπολιτικό πλαίσιο του τότε αλλά και του σήμερα.

Τα γυρίσματα διήρκεσαν έως τον θάνατο του Ηλιάκη το 2017, ενώ η συνολική παραγωγή του ντοκιμαντέρ, μίας πολύ προσωπικής δουλειάς για τον σκηνοθέτη, απλώθηκε σε βάθος δεκαετίας, τόσο λόγω της φύσης της ταινίας όσο και για λόγους χρηματοδότησης της παραγωγής. «Η σχέση μου με τον Λευτέρη ήταν ταυτόχρονα και η επαφή μου με ένα εκρηκτικό κομμάτι της σύγχρονης Ιστορίας του τόπου μας», σημειώνει ο Αλ. Παπαθανασίου. «Αποφάσισα να προσεγγίσω το θέμα μου με μια αφηγηματική γλώσσα που να με εμπνέει και ως δημιουργό και ως άνθρωπο».

Η ταινία έχει προβληθεί σε πολλά Φεστιβάλ, ενώ διακρίθηκε στα Φεστιβάλ Χανίων (Ειδική Μνεία) και Ιεράπετρας (2οΒραβείο). Επίσης απέσπασε το βραβείο κοινού (Audience Favorite) στο Workers Unite Film Festival στις ΗΠΑ.