ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ - ΚΥΠΕΛΛΟ ΕΛΛΑΔΑΣ

Προβάδισμα για τελικό ο ΠΑΟΚ

Με τον ΠΑΟΚ να παίρνει σοβαρό προβάδισμα πρόκρισης και τους ΟΦΗ και Λεβαδειακό να αφήνουν ανοιχτούς λογαριασμούς, χθες πραγματοποιήθηκαν οι πρώτοι αγώνες της ημιτελικής φάσης του Κυπέλλου Ελλάδας, και πλέον τα πάντα θα κριθούν στις ρεβάνς την ερχόμενη βδομάδα.

Στο ντέρμπι της τετράδας, στο «Απόστολος Νικολαΐδης», ο ΠΑΟΚ νίκησε 1-0 τον Παναθηναϊκό, παίρνοντας τον πρώτο λόγο ενόψει της ρεβάνς στην Τούμπα. Οι «ασπρόμαυροι» έδειξαν σε καλύτερη κατάσταση από τους γηπεδούχους, χάνοντας σημαντικές ευκαιρίες στο πρώτο μέρος, ενώ στην επανάληψη βρήκαν τη λύση με το εύστοχο πέναλτι του Γιακουμάκη (66') στο οποίο υπέπεσε ο Καλάμπρια. Από την άλλη οι «πράσινοι» για μία ακόμα φορά, πλην ελάχιστων στιγμών, δεν μπόρεσαν να φανούν απειλητικοί με αξιώσεις.

Στο Ηράκλειο, ΟΦΗ και Λεβαδειακός έμειναν στο 1-1, σε ένα ανοιχτό ματς, με καλές φάσεις, ένταση αλλά και δύσκολες καιρικές συνθήκες, λόγω του αέρα. Οι Κρητικοί προηγήθηκαν με τον Γκονζάλεθ (5'), για να απαντήσουν οι Βοιωτοί με τον Μπάλτζι (18'). Για τον ΟΦΗ αποβλήθηκε ο Νους μετά το φινάλε του αγώνα, και για τον Λεβαδειακό ο Λοντίγκιν στο 75'.