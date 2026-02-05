Διεκδικεί το χάλκινο μετάλλιο με αντίπαλο την Ιταλία στον μικρό τελικό
Eurokinissi
Παρά την απογοήτευση από τον αποκλεισμό από την Ουγγαρία, με την ήττα στα πέναλτι στον ημιτελικό, οι παίκτριες της Εθνικής καλούνται σήμερα να ανακτήσουν δυνάμεις και ψυχολογία και να φτάσουν στη νίκη, δίνοντας συνέχεια στο σερί των διεθνών επιτυχιών από πέρυσι με την κατάκτηση των τίτλων της παγκόσμιας πρωταθλήτριας και της Κυπελλούχου κόσμου.
Ο ομοσπονδιακός τεχνικός Χάρης Παυλίδης εξέφρασε την ικανοποίησή του για τη μέχρι τώρα πορεία της Εθνικής, που την έφερε να διεκδικεί θέση στο βάθρο, καθώς επίσης την εμπιστοσύνη του στις διεθνείς ότι μπορούν να φύγουν από τη διοργάνωση με το μετάλλιο.