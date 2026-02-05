ΠΟΛΟ - ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ ΓΥΝΑΙΚΩΝ

Με στόχο το βάθρο η Εθνική

Eurokinissi

Μια θέση στο βάθρο του Ευρωπαϊκού Πρωταθλήματος πόλο γυναικών στη Μαδέιρα της Πορτογαλίας διεκδικεί σήμερα η Εθνική, αγωνιζόμενη στον μικρό τελικό με αντίπαλο την Ιταλία (19.15 - ΕΡΤ2 Σπορ) για την 3η θέση στην Ευρώπη και το χάλκινο μετάλλιο. Είναι η δεύτερη φορά που οι δύο ομάδες τίθενται αντιμέτωπες στη φετινή διοργάνωση, μετά το μεταξύ τους ματς για την α' φάση, όπου η Εθνική είχε επικρατήσει με σκορ 15-10.

Παρά την απογοήτευση από τον αποκλεισμό από την Ουγγαρία, με την ήττα στα πέναλτι στον ημιτελικό, οι παίκτριες της Εθνικής καλούνται σήμερα να ανακτήσουν δυνάμεις και ψυχολογία και να φτάσουν στη νίκη, δίνοντας συνέχεια στο σερί των διεθνών επιτυχιών από πέρυσι με την κατάκτηση των τίτλων της παγκόσμιας πρωταθλήτριας και της Κυπελλούχου κόσμου.

Ο ομοσπονδιακός τεχνικός Χάρης Παυλίδης εξέφρασε την ικανοποίησή του για τη μέχρι τώρα πορεία της Εθνικής, που την έφερε να διεκδικεί θέση στο βάθρο, καθώς επίσης την εμπιστοσύνη του στις διεθνείς ότι μπορούν να φύγουν από τη διοργάνωση με το μετάλλιο.