SUPER LEAGUE

Πάτησε κορυφή ο Ολυμπιακός

Στην κορυφή της βαθμολογίας της Super League επέστρεψε ο Ολυμπιακός, μετά τη χθεσινή του νίκη με 3-0 επί του Αστέρα στην Τρίπολη, σε εξ αναβολής ματς της 17ης αγωνιστικής. Οι «ερυθρόλευκοι» με πρωταγωνιστή και δημιουργό τον Ποντένσε δεν δυσκολεύτηκαν να πάρουν το «διπλό», και τα γκολ τους σημείωσαν οι Γκαρθία (2'), Ταρέμι (27') και Ζ. Μαρτίνς (59').

Ο Ολυμπιακός έφτασε τους 46 βαθμούς, αφήνοντας στη 2η θέση την ΑΕΚ με 45 και στην 3η τον ΠΑΟΚ με 44, ο οποίος όμως έχει αγώνα λιγότερο. Την τετράδα συμπληρώνει ο Λεβαδειακός με 38. Από την άλλη ο Αστέρας Τρίπολης έμεινε στους 13 βαθμούς και χαμηλά στον πίνακα, στη 13η θέση.