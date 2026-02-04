ΘΑΝΑΤΟΣ ΑΘΛΗΤΗ ΤΟΥ ΜΠΑΣΚΕΤ ΣΤΟ ΓΗΠΕΔΟ

Αιτία η χρόνια υποβάθμιση των ερασιτεχνικών κατηγοριών

Τη χρόνια υποβάθμιση και την τραγική κατάσταση στη διεξαγωγή των πρωταθλημάτων των ερασιτεχνικών κατηγοριών αναδεικνύει ως αιτία των συχνών θανάτων αθλητών η Επιτροπή Αθλητισμού της ΚΟ Αττικής του ΚΚΕ, σε ανακοίνωσή της με αφορμή το νέο περιστατικό θανάτου αθλητή σε γήπεδο. Συγκεκριμένα, ο 33χρονος μπασκετμπολίστας Παναγιώτης Κρέτσης κατέρρευσε κατά τη διάρκεια του αγώνα Ρουφ 80 - Εθνικός ΓΣ για την Δ' ΕΣΚΑ και, παρά τις προσπάθειες ανάνηψης, δεν επανήλθε...

Στην ανακοίνωση η Επιτροπή Αθλητισμού της ΚΟ Αττικής του ΚΚΕ τονίζει: «Η σταθερή συχνότητα αιφνίδιων θανάτων αθλητών από καρδιακές και άλλες αιτίες, τόσο μέσα στα γήπεδα όσο και έξω από αυτά, δεν αποτελεί σύμπτωση ή μια κακή παρένθεση "στις χαρές που θα έπρεπε να προσφέρει ο αθλητισμός", αλλά έχει αιτία τη χρόνια υποβάθμιση και την τραγική κατάσταση στη διεξαγωγή των πρωταθλημάτων των ερασιτεχνικών κατηγοριών, οι οποίες είναι κυριολεκτικά αφημένες στην τύχη τους».

Ο θάνατος του 33χρονου «έρχεται να προστεθεί σε ανάλογα περιστατικά που έχουν συμβεί τα τελευταία χρόνια» και τα οποία «δυστυχώς είναι επακόλουθα ενός εμπορευματοποιημένου αθλητισμού από τη μία, που λειτουργεί με μοναδικό κριτήριο το κέρδος και οδηγεί τον ερασιτεχνικό αθλητισμό από την άλλη σε αδιέξοδο και μαρασμό.

Η απουσία ενός οργανωμένου σχεδίου προληπτικών εξετάσεων, συστηματικής ιατρικής παρακολούθησης αθλητών και αθλητριών (καρδιολογικός - ορθοπεδικός έλεγχος, διαγνωστική αξιολόγηση), στελέχωσης των ερασιτεχνικών κατηγοριών με ιατρικό προσωπικό και εξοπλισμό, είναι απαραίτητη προϋπόθεση για να διεξάγονται τα πρωταθλήματα αυτών των κατηγοριών με ασφάλεια. Για να μην μπαίνει σε κίνδυνο η υγεία των αθλητών και των αθλητριών», αναφέρει η ανακοίνωση.

Η Επιτροπή Αθλητισμού τονίζει ότι η προσπάθεια που καταβάλλουν τα σωματεία «να προστατέψουν τους αθλητές και τις αθλήτριές τους, να εξασφαλίσουν την ομαλή διεξαγωγή των αγώνων, πολλές φορές πληρώνοντας με δικά τους έξοδα εξετάσεις και ιατρικό εξοπλισμό, έρχεται αντιμέτωπη με τις τεράστιες δυσκολίες που έχουν επιφέρει στη λειτουργία τους διαχρονικά όλες οι κυβερνήσεις». Και «αποδεικνύεται για άλλη μια φορά ότι ο χώρος του αθλητισμού λειτουργεί με κριτήριο το κέρδος. Αυτό αποδεικνύουν τα εκατομμύρια που δίνονται σε ΠΑΕ και ΚΑΕ, σε αντιδιαστολή με τον οικονομικό στραγγαλισμό των ερασιτεχνικών σωματείων. Αυτό αποδεικνύουν τα υπερσύγχρονα γήπεδα που χτίστηκαν, παραχωρούνται και θα χτιστούν, σε αντιδιαστολή με τις λιγοστές αθλητικές εγκαταστάσεις, που στην πλειοψηφία τους είναι παλιές, ακατάλληλες και στεγάζουν μεγάλο αριθμό σωματείων. Είναι φανερό ότι ο αθλητισμός τους έχει δύο όψεις».

Καταλήγοντας υπογραμμίζει ότι τα σωματεία, οι αθλητές και οι αθλούμενοι έχουν συσσωρεύσει σημαντική πείρα, που μπορεί και πρέπει να μετατραπεί σε οργάνωση, αγώνα και διεκδίκηση «για να σταματήσουμε να γινόμαστε μάρτυρες και άλλων τέτοιων περιστατικών, που είναι σίγουρο ότι θα συμβούν αν δεν εξασφαλιστούν τώρα όλες οι απαραίτητες προϋποθέσεις για την ασφαλή διεξαγωγή των πρωταθλημάτων όλων των ερασιτεχνικών κατηγοριών».