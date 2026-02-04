ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ - ΚΥΠΕΛΛΟ ΕΛΛΑΔΑΣ

Ανοίγει η αυλαία των ημιτελικών

Η αυλαία της ημιτελικής φάσης στο Κύπελλο Ελλάδας, που θα καθορίσει το ζευγάρι του φετινού τελικού, ανοίγει σήμερα σε «Απόστολος Νικολαΐδης» και Παγκρήτιο, όπου διεξάγονται τα πρώτα ματς, ενώ θα ακολουθήσουν οι ρεβάνς.

Στο πρόγραμμα δεσπόζει η κόντρα των δύο φαβορί για το τρόπαιο, Παναθηναϊκού και ΠΑΟΚ (20.30 - Cosmote Sport 1), που στο γήπεδο της Λεωφόρου ψάχνουν το αποτέλεσμα που θα τους διατηρήσει με αξιώσεις στο κυνήγι του τροπαίου, επιδιώκοντας ο καθένας από την πλευρά του να βάλει από σήμερα βάσεις πρόκρισης.

Στον άλλο πρώτο ημιτελικό, τα δύο αουτσάιντερ, ο περσινός φιναλίστ ΟΦΗ και ο εντυπωσιακός Λεβαδειακός, κοντράρονται στο Ηράκλειο (17.00 - Cosmote Sport 2) με στόχο το πρώτο βήμα για μια σπουδαία επιτυχία, όπως θα είναι και για τους δύο η πρόκριση στον τελικό.