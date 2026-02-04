ΠΟΛΟ - ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ ΓΥΝΑΙΚΩΝ

Λύγισε στον ημιτελικό η Εθνική

Το χάλκινο μετάλλιο θα διεκδικήσει η Εθνική πόλο γυναικών στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα στη Μαδέιρα της Πορτογαλίας, μετά τη χθεσινή της ήττα στα ημιτελικά από την Ουγγαρία με 12-11 στα πέναλτι (8-8 η κανονική διάρκεια). Στον αγώνα για την 3η θέση η Εθνική θα αντιμετωπίσει τον ηττημένο του χθεσινοβραδινού δεύτερου ημιτελικού Ιταλία - Ολλανδία.

Απέναντι στην Ουγγαρία η πρώτη ήττα στη διοργάνωση για την ελληνική ομάδα έμελλε να είναι και καθοριστική στην προσπάθειά της να προκριθεί για πέμπτη φορά στον μεγάλο τελικό του θεσμού. Σε ένα ανοιχτό ματς, όπου η Ουγγαρία είχε το προβάδισμα στη μεγαλύτερη διάρκεια, οι παίκτριες της Εθνικής έβγαλαν αντίδραση στο τέταρτο οκτάλεπτο, με δύο καθοριστικά γκολ στα τελευταία λεπτά ισοφάρισαν σε 8-8 και έστειλαν τον ημιτελικό στα πέναλτι. Εκεί αστόχησαν στις εκτελέσεις τους η Σιούτη και η Μυριοκεφαλιτάκη, κάτι που διαμόρφωσε το τελικό αποτέλεσμα σε βάρος της Εθνικής.

Ελλάδα: Σταματοπούλου, Ελευθερία Πλευρίτου 2, Τριχά, Φουντωτού, Ξενάκη 2, Νίνου 1, Πάτρα, Σιούτη 2, Βασιλική Πλευρίτου, Τορνάρου, Μυριοκεφαλιτάκη 1, Καρύτσα, Μπιτσάκου, Καραγιάννη.

Ουγγαρία: Νέζμελι, Ζίλαγκι, Βάλι, Βάρο, Ντομσόντι, Σουμέγκι 1, Αουμπέλι, Κέζτελι 2, Λεϊμέτερ 1, Ριμπάνσκα, Φάραγκο 1, Γκάρντα 2, Γκολοπένζα, Τίμπα 1.