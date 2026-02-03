Παρουσιάστηκε το πρόγραμμα της Επιδαύρου για το καλοκαίρι του 2026

Στον χαιρετισμό του ο νέος καλλιτεχνικός διευθυντής του Φεστιβάλ, Μιχάηλ Μαρμαρινός, ανέφερε ότι το φετινό πρόγραμμα εντάσσεται στη συνολική ενότητα της τριετίας (2026, 2027, 2028). Οπως είπε, «στο Αρχαίο Θέατρο Επιδαύρου παρουσιάζονται σύγχρονες δραματουργίες και νέες, πολύπτυχες προσεγγίσεις του Αρχαίου Δράματος, με σκοπό τη γονιμοποίησή του μέσα από τη συνάντηση με άλλες παραστατικές μορφές και τέχνες, ενισχύοντας τη διαχρονική του ουσία στο ταραγμένο παρόν και τη δυναμική του στη διεθνή σκηνή».

***

Το φετινό πρόγραμμα ανοίγει στις 20 Ιούνη με την όπερα «Μήδεια» του Λουίτζι Κερουμπίνι από την Εθνική Λυρική Σκηνή.

65 χρόνια μετά τη θρυλική παραγωγή του 1961, με την Μαρία Κάλλας στον ομώνυμο ρόλο, σε σκηνοθεσία Αλέξη Μινωτή, σκηνικά και κοστούμια Γιάννη Τσαρούχη και χορογραφία Μαρίας Χορς, η Λυρική επιλέγει να αναβιώσει αυτήν τη «Μήδεια» με τα υλικά τού σήμερα. Μέσα από τα βιβλία σκηνοθεσίας του Μινωτή, τα σχέδια του Τσαρούχη και το πλούσιο φωτογραφικό υλικό που σώζεται από τις εμφανίσεις της Κάλλας στην Επίδαυρο, επιχειρείται μια ανασύνθεση της παράστασης.

Η σκηνοθεσία είναι του Παναγή Παγουλάτου, τα σκηνικά της Λίλης Πεζανού, τα κοστούμια της Τότας Πρίτσα και οι φωτισμοί του Χρήστου Τζιόγκα. Τον ρόλο του τίτλου ερμηνεύει η Αννα Πιρότσι, ενώ στο πλάι της εμφανίζονται ο Ζαν - Φρανσουά Μπορράς, ο Τάσης Χριστογιαννόπουλος, η Αλίσα Κολόσοβα και η Δανάη Κοντόρα. Με την Ορχήστρα και τη Χορωδία της Εθνικής Λυρικής Σκηνής.

Στις 3 και 4 Ιούλη παρουσιάζονται οι «Πέρσες» του Αισχύλου σε σκηνοθεσία Χρήστου Θεοδωρίδη.

Στην πρώτη του κάθοδο στο αργολικό θέατρο, αυτός ο νεαρός σκηνοθέτης από τη Θεσσαλονίκη αναμετριέται με την αισχύλεια τραγωδία. Γραμμένη το 472 π.Χ., αποτελεί το αρχαιότερο σωζόμενο πλήρες έργο της αρχαίας ελληνικής δραματουργίας και ταυτόχρονα την παλαιότερη μεταγραφή γεγονότων της Ιστορίας σε θέατρο. Τα ονόματα ανθρώπων για τα οποία με τόση εμμονή ρωτάει ο Χορός τον αγγελιοφόρο δεν είναι μόνο περσικά, είναι και ονόματα ανθρώπων που χάθηκαν και χάνονται κάθε λεπτό στο σήμερα. 25 ηθοποιοί, παραμένοντας διαρκώς επί σκηνής, συνθέτουν έναν Χορό πρωταγωνιστή...

Στις 17 και 18 Ιούλη θα παρουσιαστεί η «Αλκηστις» του Ευριπίδη σε σκηνοθεσία Δημήτρη Καρατζά από το Εθνικό Θέατρο.

Η «Αλκηστις» είναι το μοναδικό σωζόμενο έργο της αρχαίας τραγωδίας που φέρνει επί σκηνής όχι μόνο τον Θάνατο αλλά και την Ανάσταση. Ωστόσο το ερώτημα παραμένει ανοιχτό: Τι σημαίνει επιστροφή στη ζωή όταν η θυσία έχει ήδη συντελεστεί; Τι σηματοδοτεί η εκκωφαντική σιωπή της Αλκηστης; Και ποιο είναι το τίμημα της σωτηρίας όταν βασίζεται στην αυτοθυσία του πιο αδύναμου;

Παίζουν: Κωνσταντίνος Αβαρικιώτης, Δήμητρα Βλαγκοπούλου, Γιώργος Ζυγούρης, Ηρώ Μπέζου, Γιάννης Νιάρρος, Κώστας Νικούλι, Αινείας Τσαμάτης, Θεοδώρα Τζήμου κ.ά.

***

Στις 24 και 25 Ιούλη θα παρουσιαστεί η «Ειρήνη» του Αριστοφάνη σε σκηνοθεσία Νίκου Καραθάνου.

Ο Νίκος Καραθάνος (σύλληψη - σκηνοθεσία), ο Φοίβος Δεληβοριάς (διασκευή, πρωτότυπο κείμενο, τραγούδια) και ο Αγγελος Τριανταφύλλου (συνεργασία στη σκηνοθεσία) υπογράφουν τη διασκευή. Η κωμωδία αντανακλά την έντονη κοινωνική κόπωση από τον Πελοποννησιακό Πόλεμο και πραγματεύεται με λυρική ευφράδεια και τον γνώριμο αριστοφανικό σαρκασμό την παράλογη εμμονή στον πόλεμο και τις καταστροφικές συνέπειές του στην καθημερινή ζωή, την εργασία και την ευτυχία των ανθρώπων.

Παίζουν: Γαλήνη Χατζηπασχάλη, Θανάσης Αλευράς, Πάνος Παπαδόπουλος, Γιάννης Κότσιφας, Ιωάννα Μαυρέα, Βάσω Καβαλιεράτου, Φοίβος Δεληβοριάς, Νίκος Καραθάνος, Αγγελος Τριανταφύλλου, Γιλμάζ Χουσμέν, Αλκης Μπακογιάννης, Κωνσταντίνος Κοντογεωργόπουλος, Κωνσταντίνος Ζωγράφος κ.ά.

Στις 31 Ιούλη και 1η Αυγούστου θα παρουσιαστούν οι «Τρωάδες» του Ευριπίδη σε σκηνοθεσία Ελένης Ευθυμίου από το Εθνικό Θέατρο.

Το κατεξοχήν ανθρωποκεντρικό και βαθιά αντιπολεμικό έργο του μεγάλου τραγωδού ζωντανεύει από ένα σύνολο 22 ερμηνευτριών και ερμηνευτών - ανάμεσά τους μελών της Ομάδας Εν Δυνάμει. Μια παράσταση για τη διαχρονική φρίκη του πολέμου.

Παίζουν: Γιώργος Καραμίχος, Αργύρης Ξάφης, Εύη Σαουλίδου, Νάνσυ Σιδέρη, Βασιλική Τρουφάκου, Λυδία Φωτοπούλου κ.ά.

Στις 7 και 8 Αυγούστου ο Αλαν Λούσιεν Ογεν παρουσιάζει την «Αντιγόνη», εμπνευσμένη από το ομώνυμο έργο του Σοφοκλή.

Οπως επισημαίνει ο Ογεν, «η δική μας Αντιγόνη δεν είναι απλώς μια σκηνική παρουσίαση του κειμένου του Σοφοκλή, αλλά μια τολμηρή επανερμηνεία της διαχρονικής τραγωδίας του».

Επί σκηνής, η καλλιτεχνική ομάδα παραστατικών τεχνών «Winter Guests», που ο ίδιος ίδρυσε πριν από 20 χρόνια. Μαζί τους σημαντικοί συνεργάτες - χορευτές του Tanztheater Wuppertal της Pina Bausch, με τον Ογεν να είναι ο πρώτος χορογράφος που προσκλήθηκε να δημιουργήσει ένα νέο, ολοκληρωμένο έργο για την ομάδα μετά τον θάνατο της ιδρύτριάς της.

***

Στις 21 και 22 Αυγούστου το Κρατικό Θέατρο Βορείου Ελλάδος παρουσιάζει τη «Λυσιστράτη» σε σκηνοθεσία του Αστέριου Πελτέκη.

Η «Λυσιστράτη» δεν είναι απλώς μια κωμωδία για τον πόλεμο και τον έρωτα. Επιμένει να είναι ένα βαθύτατα πολιτικό, ανθρωποκεντρικό έργο.

Παίζουν: Ελισάβετ Κωνσταντινίδου, Αλεξάνδρα Παλαιολόγου, Κρατερός Κατσούλης, Παναγιώτης Πετράκης, Νίκος Γεωργάκης, κ.ά.

Στις 28 και 29 Αυγούστου ο Θεατρικός Οργανισμός Κύπρου παρουσιάζει το έργο «Ιων» του Ευριπίδη σε σκηνοθεσία Θωμά Μοσχόπουλου.

Πρόκειται για ένα από τα πιο αινιγματικά έργα του αρχαίου δράματος. Ο Ιων δεν είναι μια «καθαρή» τραγωδία: Κινείται στο μεταίχμιο μεταξύ τραγικού και κωμικού, μύθου και ρεαλισμού, μυστικισμού και σκεπτικισμού, θέτοντας στο επίκεντρο το ζήτημα της ταυτότητας και του ανήκειν. Η δράση εκτυλίσσεται στο ιερό μαντείο του Απόλλωνα στους Δελφούς. Εκεί μεγαλώνει ο νεαρός Ιων, χωρίς όνομα και επίγνωση της καταγωγής του. Πασχίζει να συγκροτήσει μέσα από σπαράγματα μια ταυτότητα, την ίδια στιγμή που οι θεατές γνωρίζουν ήδη την αλήθεια...