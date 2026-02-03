ΕΠΙΚΑΙΡΗ ΕΡΩΤΗΣΗ ΤΟΥ ΚΚΕ ΣΤΗ ΒΟΥΛΗ

Σχετικά με τη μεταφορά εργαζομένων της «Ορχήστρας των Χρωμάτων» στην ΕΛΣ

Σε επανακατάθεση τηςσχετικά με τηπροχώρησε τοστη Βουλή προς την υπουργό Πολιτισμού.

Πιο συγκεκριμένα, η βουλευτής του Κόμματος Σεμίνα Διγενή, που υπογράφει την Ερώτηση, σημειώνει μεταξύ άλλων:

«Εδώ και ενάμιση χρόνο οι εν λόγω εργαζόμενοι (μουσικοί - διοικητικοί υπάλληλοι) αναμένουν να εφαρμοστεί ο νόμος, που, σημειωτέον, η κυβέρνηση έχει ψηφίσει μετά από την πίεση του κλάδου, ώστε να δοθεί λύση στο πρόβλημα που είχε δημιουργηθεί από το κλείσιμο της "Ορχήστρας των Χρωμάτων". Αντί αυτού, οι εργαζόμενοι είναι συνεχώς αντιμέτωποι με διαφορετικές δικαιολογίες για τη μη εφαρμογή του συγκεκριμένου άρθρου».

Ρωτά την υπουργό «τι μέτρα θα πάρει για να εφαρμοστεί άμεσα το προβλεπόμενο άρθρο και να πάρει τέλος η χρόνια ταλαιπωρία του μεταφερόμενου προσωπικού (μουσικών - διοικητικών υπαλλήλων) που προέρχονται από την "Ορχήστρα των Χρωμάτων" και σύμφωνα με τον Ν. 5105/24 πρέπει να μεταφερθούν στην Εθνική Λυρική Σκηνή».