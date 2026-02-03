Μια νύχτα - γιορτή για τραγούδια που δεν παλιώνουν...

επιστρέφει στοτηνσε μιαγια όσα γράφτηκαν για να ακουστούν δυνατά, και άλλοτε πάλι σαν ψίθυρος και σαν εξομολόγηση. Μια συναυλία - γιορτή για τα 30 χρόνια από τον πρώτο δίσκο των «Ενδελέχεια» έως σήμερα.

Από τη «Βουτιά από ψηλά» στην «Κυρά Κατίνα», και από τη «Διαμαντένια προβλήτα» και το «Τι τραγούδι να σου πω» στο «Αν» και στη «Λίστα (Ολα αυτά που δεν γουστάρω)»... 30 χρόνια πείσμα και επιμονή, με κιθάρες που ταρακουνούν τη σκέψη, με τύμπανα που δονούν την καρδιά, με στίχους που γίνονται καταφύγιο όταν όλα μοιάζουν χαμένα.

Μαζί του θα βρεθούν παλιοί συνοδοιπόροι και νέοι φίλοι, μουσικοί και τραγουδιστές από τις τελευταίες του συνεργασίες: Ανδριάννα Αχιτζάνοβα, Φοίβος Δεληβοριάς, «Κοινοί Θνητοί», Αλέξανδρος Κτιστάκης, Δημήτρης Μυστακίδης, Μάρθα Φριντζήλα.

Παίζουν οι μουσικοί: Οδυσσέας Τζιρίτας (κιθάρα), Δημήτρης Κοσκινάς (κιθάρα, φωνητικά), Παντελής Πέτρου (μπάσο, φωνητικά), Ελένη Φουρλάνου (κλαρίνο, γκάιντα, βιολί), Κυριάκος Πέτρου (βιολί), Γιώργος Κανακίδης (τύμπανα).

Επικοινωνία - κρατήσεις στο 2108224134. Προπώληση: more.com