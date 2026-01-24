SUPER LEAGUE

Ενδιαφέρον σε ψηλά και χαμηλά

Πολύπλευρο ενδιαφέρον, τόσο για τις κόντρες στα ψηλά σκαλοπάτια όσο και για τις αντίστοιχες στην ουρά, περιλαμβάνει το πρόγραμμα της 18ης αγωνιστικής της Super League. Στη μάχη της κορυφής ξεχωρίζει η δύσκολη δοκιμασία στην Τρίπολη για τη μία εκ των δύο πρωτοπόρων, ΑΕΚ, που με στόχο το «διπλό» αντιμετωπίζει τον Αστέρα, ο οποίος επιδιώκει να ξεφύγει από την επικίνδυνη ζώνη. Ματς με αρκετές παγίδες περιμένει τον 3ο (με αγώνα λιγότερο) Ολυμπιακό, που υποδέχεται τον αξιόμαχο φέτος Βόλο. Από την πλευρά του ο εντυπωσιακός φέτος Λεβαδειακός, θέλοντας να εδραιώσει ακόμα περισσότερο τη θέση του στην τετράδα, δοκιμάζεται στο «Κλεάνθης Βικελίδης» με αντίπαλο τον Αρη, που επιδιώκει να πλησιάσει την 5η θέση. Σημαντικό ματς για το σκηνικό στις θέσεις 5 έως 8 θα γίνει και στο Περιστέρι, με τον Ατρόμητο να φιλοξενεί τον Παναθηναϊκό. Οσον αφορά τα χαμηλά σκαλοπάτια, ξεχωρίζει το ντέρμπι ουραγών στη Λάρισα, ανάμεσα σε ΑΕΛ και Πανσερραϊκό, ενώ περαιτέρω μπελάδες θέλουν να αποφύγουν ΟΦΗ και Παναιτωλικός στο Ηράκλειο. Να σημειωθεί ότι έχει αναβληθεί η αναμέτρηση της Κηφισιάς με τον επίσης πρωτοπόρο ΠΑΟΚ, λόγω των ευρωπαϊκών υποχρεώσεων του «Δικεφάλου του Βορρά». Αναλυτικά το πρόγραμμα:

Σάββατο 24/1: Ολυμπιακός - Βόλος (17.00 - Cosmote Sport 1), Αστέρας Τρίπολης - ΑΕΚ (19.30 - Novasports Prime), ΑΕΛ - Πανσερραϊκός (20.00 - Cosmote Sport 2).

Κυριακή 25/1: Αρης - Λεβαδειακός (16.00 - Novasports Prime), ΟΦΗ - Παναιτωλικός (18.00 - Cosmote Sport 1), Ατρόμητος - Παναθηναϊκός (19.30 - Novasports Prime).

SUPER LEAGUE 2

Φινάλε με ανοιχτά ζητήματα στον 2ο όμιλο

Στις αναμετρήσεις των ομάδων που διεκδικούν το τελευταίο «εισιτήριο» για τα πλέι οφ ανόδου του 2ου ομίλου της Super League 2 στρέφεται το ενδιαφέρον στην 18η αγωνιστική, τελευταία της κανονικής περιόδου. Ανοιχτή παραμένει η συμπλήρωση της πρώτης τετράδας στον 2ο όμιλο, με τρεις ομάδες, την Athens Kallithea, τον Ολυμπιακό Β' και την Ελλάς Σύρου, να διεκδικούν την 4η θέση, ακολουθώντας Καλαμάτα, Πανιώνιο και Μαρκό, ενώ η κατάληξη της κόντρας των τριών θα διαμορφώσει και το γκρουπ των πλέι άουτ. Αντίθετα, στον 1ο όμιλο έχει ήδη ξεκαθαρίσει το τοπίο σε ό,τι αφορά και την τετράδα των πλέι οφ και τις ομάδες των πλέι άουτ. Αναλυτικά το πρόγραμμα:

1ος όμιλος - Σάββατο 24/1 (15.00): Μακεδονικός - Νίκη Βόλου (Action 24), ΠΑΣ Γιάννινα - Ηρακλής, Αναγέννηση Καρδίτσας - Νέστος Χρυσούπολης, Καβάλα - Αστέρας Τρίπολης B', ΠΑΟΚ Β' - Καμπανιακός.

2ος όμιλος - Κυριακή 25/1 (15.00): Πανιώνιος - Χανιά (Action 24), Ελλάς Σύρου - Καλαμάτα, Athens Kallithea - Ηλιούπολη, Ολυμπιακός Β' - Αιγάλεω (Mega News), Μαρκό - Παναργειακός.

BASKET LEAGUE

Ξεχωρίζουν τα ματς σε Νέα Σμύρνη και Πάτρα

Η δοκιμασία του 3ου της Basket League ΠΑΟΚ στη Νέα Σμύρνη και οι κόντρες των ομάδων που μάχονται για το καλύτερο δυνατό πλασάρισμα στην πρώτη οκτάδα της βαθμολογίας (ή διεκδικούν θέση σε αυτή) συγκεντρώνουν μεγάλο μέρος του ενδιαφέροντος στην 16η αγωνιστική. Ο Πανιώνιος, που «καίγεται» για τους βαθμούς στην προσπάθειά του για παραμονή στην κατηγορία, υποδέχεται τον «Δικέφαλο του Βορρά», που θέλει να παραμείνει στην πρώτη τριάδα. Οσον αφορά τις θέσεις της οκτάδας, ξεχωρίζει η αναμέτρηση στην Πάτρα μεταξύ Προμηθέα και Αρη, ενώ σημαντικές κόντρες θα γίνουν σε Περιστέρι και Μύκονο. Στη Ρόδο ταξιδεύει ο πρωτοπόρος Ολυμπιακός, ενώ εντός έδρας θα αγωνιστεί ο 2ος Παναθηναϊκός και η ΑΕΚ έχει ρεπό. Αναλυτικά το πρόγραμμα:

Σάββατο 24/1: Προμηθέας Πάτρας - Αρης (16.00 - ΕΡΤ2 Σπορ), Μύκονος - Ηρακλής (16.00 - ΕΡΤ Sport 1), Πανιώνιος - ΠΑΟΚ (18.15 - ΕΡΤ2 Σπορ).

Κυριακή 25/1: Κολοσσός Ρόδου - Ολυμπιακός (13.00 - ΕΡΤ2 Σπορ), Παναθηναϊκός - Μαρούσι (16.00 - ΕΡΤ2 Σπορ).