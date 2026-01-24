ΠΟΛΟ - ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ ΓΥΝΑΙΚΩΝ

Σε πλεύση για νέες διακρίσεις

Eurokinissi

Με εφαλτήριο τις περσινές παγκόσμιες επιτυχίες της η Εθνική ομάδα πόλο γυναικών θέλει να πλεύσει και πάλι στο μονοπάτι των επιτυχιών, συμμετέχοντας στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα που θα διεξαχθεί στο Φουντσάλ της Πορτογαλίας από 26 Γενάρη μέχρι 5 Φλεβάρη.

Το Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα πόλο γυναικών παίρνει τη σκυτάλη από το αντίστοιχο των ανδρών, στο Βελιγράδι, που ολοκληρώνεται αυτήν την Κυριακή. Μάλιστα, είναι η πρώτη φορά στην Ιστορία του θεσμού που τα Ευρωπαϊκά Πρωταθλήματα ανδρών και γυναικών διεξάγονται σε διαφορετική πόλη και χώρα, και σε διαφορετικές ημερομηνίες. Στη φετινή διοργάνωση της Πορτογαλίας θα λάβουν μέρος 16 ευρωπαϊκές χώρες, με κάποιες να θεωρούνται από τις ισχυρότερες του χώρου, φυσικά συμπεριλαμβανομένης της Ελλάδας.

Νέο format, νέες απαιτήσεις

Ακολουθώντας τη γραμμή των αλλαγών που εφάρμοσε στη διοργάνωση των ανδρών, η Ευρωπαϊκή Ομοσπονδία (Εuropean Aquatics) προχώρησε σε τροποποιήσεις και στο σύστημα διεξαγωγής του Ευρωπαϊκού Πρωταθλήματος πόλο γυναικών, στην κατεύθυνση της μετατροπής του θεσμού σε ένα πιο εμπορικό προϊόν, με περισσότερους αγώνες και ενίσχυση του ανταγωνισμού ειδικά μεταξύ των κορυφαίων ομάδων της Ευρώπης.

Ετσι, η διοργάνωση της Φουντσάλ περιλαμβάνει δύο φάσεις ομίλων πριν την έναρξη των νοκ άουτ αγώνων, οι οποίες - όπως και στην περίπτωση των ανδρών - θα αντικαταστήσουν τους παραδοσιακούς χιαστί αγώνες που ακολουθούσαν στο πλαίσιο της β' φάσης, πριν τα προημιτελικά, όπου θα ξεκινήσουν πλέον τα νοκ άουτ μέχρι τον τελικό.





Eurokinissi Sports

Με αλλαγές, αλλά υψηλές βλέψεις

Συγκεκριμένα, στην α' φάση υπάρχουν 4 όμιλοι με 4 ομάδες έκαστος, από όπου οι 2 πρώτες ομάδες κάθε ομίλου θα προκριθούν στη β' φάση και οι υπόλοιπες 8 (αυτές που θα καταλάβουν την 3η και την 4η θέση σε κάθε όμιλο) θα οδηγηθούν στους αγώνες κατάταξης. Στη β' φάση θα δημιουργηθούν 2 νέοι όμιλοι με 4 ομάδες έκαστος, οι οποίες θα προκύψουν μέσα από διασταύρωση των ομίλων της α' φάσης (1ος - 3ο, 2ος - 4ο), ενώ θα μεταφέρουν στους νέους ομίλους τους βαθμούς που θα έχουν συγκεντρώσει στην α' φάση. Στον καθέναν από τους 2 ομίλους της β' φάσης η κάθε ομάδα θα δώσει άλλα 2 ματς με τις ομάδες από τον όμιλο της α' φάσης με τον οποίο διασταυρώθηκε (δεν θα αντιμετωπίσει ξανά δηλαδή την ομάδα από τον όμιλό της της α' φάσης). Ακολούθως, οι 2 πρώτες ομάδες των 2 νέων ομίλων θα προκριθούν στα ημιτελικά, ενώ οι υπόλοιπες θα δώσουν μεταξύ τους αγώνες κατάταξης για τις θέσεις 5 έως 8.

Με «αέρα» ως παγκόσμια πρωταθλήτρια αλλά και Κυπελλούχος κόσμου το 2025, η Εθνική πόλο γυναικών ...βουτάει στα βαθιά μίας ακόμα διεθνούς διοργάνωσης, έχοντας υψηλές προσδοκίες, όχι απλά για μετάλλιο αλλά για την κορυφή. Αλλωστε το χρυσό σε Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα είναι αυτό που λείπει από την κατά τ' άλλα πλούσια συλλογή μεταλλίων της Εθνικής γυναικών: Στο παρελθόν έχει κατακτήσει 4 ασημένια μετάλλια (2010 Ζάγκρεμπ, 2012 Αϊντχόφεν, 2018 Βαρκελώνη, 2022 Σπλιτ) και 1 χάλκινο (2024 Αϊντχόφεν).





Βατό ξεκίνημα

Παρά τις προσδοκίες αυτές για χρυσό, πάντως, στις δηλώσεις του μπροστά στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα ο ομοσπονδιακός τεχνικός Χάρης Παυλίδης φρόντισε να κρατήσει χαμηλούς τόνους: Ως πρώτο στόχο για την Εθνική γυναικών έθεσε την παραμονή της ομάδας στο βάθρο, μετά την αντίστοιχη επιτυχία πριν δύο χρόνια στη διοργάνωση του Αϊντχόφεν με την κατάκτηση του χάλκινου μεταλλίου. Ο Ελληνας τεχνικός στάθηκε στο γεγονός ότι σε σχέση με την ομάδα που κατέκτησε το χρυσό στο Παγκόσμιο της Σιγκαπούρης πέρυσι το καλοκαίρι, στο φετινό Ευρωπαϊκό η Εθνική θα παρουσιαστεί με τρεις σημαντικές απουσίες, καθώς θα λείψουν η Στεφανία Σάντα, η Αθηνά Γιαννοπούλου και η Νεφέλη Κρασσά. Πάντως ο Χ. Παυλίδης εξέφρασε την εμπιστοσύνη του στις αθλήτριες που καλούνται να αντικαταστήσουν τις παραπάνω και θα κάνουν το ντεμπούτο τους στη διοργάνωση, όπως και στις υπόλοιπες αθλήτριες της αποστολής, εξηγώντας ότι το ποιοτικό ρόστερ της ομάδας είναι η βάση των υψηλών ελληνικών προσδοκιών για ένα ακόμα μετάλλιο.

Στο πλαίσιο της α' φάσης η Εθνική θα πάρει μέρος στον 1ο όμιλο, με αντιπάλους τις Γαλλία, Σλοβακία και Γερμανία. Ομάδες οι οποίες θεωρείται ότι είναι στα μέτρα των κοριτσιών του Χ. Παυλίδη, που ως πρώτη αποστολή στη διοργάνωση έχουν την κατάκτηση της πρωτιάς και το αήττητο στον όμιλο, προκειμένου να ισχυροποιήσουν τη θέση τους ενόψει της β' φάσης. Εκεί άλλωστε οι απαιτήσεις αναμένεται να ανέβουν κατακόρυφα, καθώς βάσει των διασταυρώσεων η ελληνική ομάδα θα κληθεί στη β' φάση να αντιμετωπίσει σαφώς πιο ισχυρές ομάδες, όπως η Ολλανδία και η Ιταλία, που αποτελούν τα φαβορί για την πρόκριση από τον 3ο όμιλο της α' φάσης.

Η αποστολή

Αφροδίτη Μπιτσάκου, Μαρία Πάτρα, Ελένη Γρηγοροπούλου, Νικολέτα Κυριακοπούλου, Ανδρονίκη Καραγιάννη, Αλεξία - Ευγενία Τζούρκα, Νεφέλη - Αννα Κρασσά, Ελένη Ξενάκη, Ελευθερία Φουντωτού, Διονυσία Κουρέτα, Μαρία Μυριοκεφαλιτάκη, Ειρήνη Νίνου, Βασιλική Πλευρίτου, Χριστίνα Σιούτη, Ιωάννα Σταματοπούλου, Σοφία Τορνάρου, Φωτεινή Τριχά, Ελευθερία Πλευρίτου.

Το πρόγραμμα της Εθνικής

Δευτέρα 26/1: ΕΛΛΑΔΑ - Σλοβακία (12.30 - ΕΡΤ2 Σπορ)

Τρίτη 27/1: Γαλλία - ΕΛΛΑΔΑ (19.00 - ΕΡΤ2 Σπορ)

Πέμπτη 29/1: ΕΛΛΑΔΑ - Γερμανία (15.45 - ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ)

Οι άλλοι όμιλοι

2ος: Ισπανία, Ουγγαρία, Πορτογαλία, Ρουμανία.

3ος: Ολλανδία, Ιταλία, Ισραήλ, Τουρκία.

4ος: Κροατία, Μεγάλη Βρετανία, Σερβία, Ελβετία.

Μπ. Τσ.