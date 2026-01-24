Η παγκόσμια πρωταθλήτρια Εθνική ...βουτάει στη διοργάνωση με βλέψεις βάθρου
Eurokinissi
Το Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα πόλο γυναικών παίρνει τη σκυτάλη από το αντίστοιχο των ανδρών, στο Βελιγράδι, που ολοκληρώνεται αυτήν την Κυριακή. Μάλιστα, είναι η πρώτη φορά στην Ιστορία του θεσμού που τα Ευρωπαϊκά Πρωταθλήματα ανδρών και γυναικών διεξάγονται σε διαφορετική πόλη και χώρα, και σε διαφορετικές ημερομηνίες. Στη φετινή διοργάνωση της Πορτογαλίας θα λάβουν μέρος 16 ευρωπαϊκές χώρες, με κάποιες να θεωρούνται από τις ισχυρότερες του χώρου, φυσικά συμπεριλαμβανομένης της Ελλάδας.
Ακολουθώντας τη γραμμή των αλλαγών που εφάρμοσε στη διοργάνωση των ανδρών, η Ευρωπαϊκή Ομοσπονδία (Εuropean Aquatics) προχώρησε σε τροποποιήσεις και στο σύστημα διεξαγωγής του Ευρωπαϊκού Πρωταθλήματος πόλο γυναικών, στην κατεύθυνση της μετατροπής του θεσμού σε ένα πιο εμπορικό προϊόν, με περισσότερους αγώνες και ενίσχυση του ανταγωνισμού ειδικά μεταξύ των κορυφαίων ομάδων της Ευρώπης.
Ετσι, η διοργάνωση της Φουντσάλ περιλαμβάνει δύο φάσεις ομίλων πριν την έναρξη των νοκ άουτ αγώνων, οι οποίες - όπως και στην περίπτωση των ανδρών - θα αντικαταστήσουν τους παραδοσιακούς χιαστί αγώνες που ακολουθούσαν στο πλαίσιο της β' φάσης, πριν τα προημιτελικά, όπου θα ξεκινήσουν πλέον τα νοκ άουτ μέχρι τον τελικό.
Eurokinissi Sports
Με «αέρα» ως παγκόσμια πρωταθλήτρια αλλά και Κυπελλούχος κόσμου το 2025, η Εθνική πόλο γυναικών ...βουτάει στα βαθιά μίας ακόμα διεθνούς διοργάνωσης, έχοντας υψηλές προσδοκίες, όχι απλά για μετάλλιο αλλά για την κορυφή. Αλλωστε το χρυσό σε Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα είναι αυτό που λείπει από την κατά τ' άλλα πλούσια συλλογή μεταλλίων της Εθνικής γυναικών: Στο παρελθόν έχει κατακτήσει 4 ασημένια μετάλλια (2010 Ζάγκρεμπ, 2012 Αϊντχόφεν, 2018 Βαρκελώνη, 2022 Σπλιτ) και 1 χάλκινο (2024 Αϊντχόφεν).
Στο πλαίσιο της α' φάσης η Εθνική θα πάρει μέρος στον 1ο όμιλο, με αντιπάλους τις Γαλλία, Σλοβακία και Γερμανία. Ομάδες οι οποίες θεωρείται ότι είναι στα μέτρα των κοριτσιών του Χ. Παυλίδη, που ως πρώτη αποστολή στη διοργάνωση έχουν την κατάκτηση της πρωτιάς και το αήττητο στον όμιλο, προκειμένου να ισχυροποιήσουν τη θέση τους ενόψει της β' φάσης. Εκεί άλλωστε οι απαιτήσεις αναμένεται να ανέβουν κατακόρυφα, καθώς βάσει των διασταυρώσεων η ελληνική ομάδα θα κληθεί στη β' φάση να αντιμετωπίσει σαφώς πιο ισχυρές ομάδες, όπως η Ολλανδία και η Ιταλία, που αποτελούν τα φαβορί για την πρόκριση από τον 3ο όμιλο της α' φάσης.
Αφροδίτη Μπιτσάκου, Μαρία Πάτρα, Ελένη Γρηγοροπούλου, Νικολέτα Κυριακοπούλου, Ανδρονίκη Καραγιάννη, Αλεξία - Ευγενία Τζούρκα, Νεφέλη - Αννα Κρασσά, Ελένη Ξενάκη, Ελευθερία Φουντωτού, Διονυσία Κουρέτα, Μαρία Μυριοκεφαλιτάκη, Ειρήνη Νίνου, Βασιλική Πλευρίτου, Χριστίνα Σιούτη, Ιωάννα Σταματοπούλου, Σοφία Τορνάρου, Φωτεινή Τριχά, Ελευθερία Πλευρίτου.
2ος: Ισπανία, Ουγγαρία, Πορτογαλία, Ρουμανία.
3ος: Ολλανδία, Ιταλία, Ισραήλ, Τουρκία.
4ος: Κροατία, Μεγάλη Βρετανία, Σερβία, Ελβετία.