Αιτήματα επιβίωσης, για να ζουν και να παράγουν στον τόπο τους

Με ισχυρό «διαπραγματευτικό χαρτί» την ενότητα των μπλόκων που «χτίζεται» κάθε μέρα, με καθοριστική τη συμβολή της Πανελλαδικής Επιτροπής των Μπλόκων, αλλά και μέσα από τις μεγάλες πανελλαδικές διαδικασίες και με την αλληλεγγύη που εκφράζει όλος ο λαός στον αγώνα τους, οι αγρότες φτάνουν στη συνάντηση για να συζητήσουν και να απαιτήσουν λύσεις στα ζωτικής σημασίας αιτήματά τους, ώστε να αποσπάσουν ανάσες επιβίωσης, να μείνουν στα χωριά τους, να παράγουν τρόφιμα καλά και φτηνά για όλο τον λαό.

Για να είναι εφικτό αυτό, απαιτούν την αναπλήρωση του χαμένου εισοδήματος για το 2025, κάτι που η κυβέρνηση δεν μπαίνει στον κόπο να απαντήσει. Είναι καθαρό ότι στην κατάσταση που είναι οι βιοπαλαιστές δεν μπορούν καν να μπουν σήμερα στο χωράφι τους. Και απαιτούν την αναπλήρωση για όλα τα προϊόντα που έχουν καταρρεύσει οι τιμές τους κάτω από το κόστος παραγωγής ή υπέστησαν ζημιές, όχι μόνο για το βαμβάκι και το σιτάρι, που και σε αυτές τις περιπτώσεις δίνονται λίγα «ψίχουλα». Η ικανοποίηση αυτού του αιτήματος αποκτά επιτακτική ανάγκη για να μπορέσουν να μείνουν στην παραγωγή, αφού όπως λένε «κάθε φορά που παράγουμε μπαίνουμε μέσα, όσο πιο πολύ παράγουμε τόσο περισσότερα χρωστάμε, δεν ξέρουμε αν έχει νόημα να σπείρουμε με αυτό το κόστος, με αυτές τις τιμές που πουλάμε».

Για αυτό απαιτούν μείωση του υψηλού κόστους παραγωγής που τους επιβάλλουν οι μονοπωλιακοί όμιλοι, που τους προμηθεύουν με πανάκριβα εργαλεία, αναλώσιμα, σπόρους, φυτοφάρμακα, λιπάσματα, αλλά και πανάκριβη Ενέργεια για να αυγαταίνουν τα κέρδη τους.

Απαιτούν αφορολόγητο πετρέλαιο στην αντλία σήμερα και όχι τον Νοέμβρη του 2026, όπως εξαγγέλλει η κυβέρνηση. Υπενθυμίζεται πως η κυβέρνηση ανακοίνωσε επίσης απαλλαγή της έκπτωσης του ΕΦΚ από τον ΦΠΑ, κάτι που οι αγρότες χαρακτηρίζουν επικοινωνιακό τέχνασμα χωρίς ουσιαστικό οικονομικό όφελος, καθώς η πλειοψηφία τους κρατούν βιβλία και παίρνουν έτσι κι αλλιώς επιστροφή ΦΠΑ.

Απαιτούν πλαφόν στην τιμή του αγροτικού ρεύματος στα 7 λεπτά ανά κιλοβατώρα και κατάργηση του Χρηματιστηρίου Ενέργειας, επιδότηση και κατάργηση του ΦΠΑ στα μέσα και εφόδια. Η κυβέρνηση βέβαια επιμένει στα 8,5 λεπτά για το ρεύμα, πάνω στα οποία προστίθενται όμως και οι κάθε λογής «ρυθμιστικές χρεώσεις», ενώ βάζει και «κόφτες» αποκλείοντας όσους χρωστάνε εκτός από όσους αποδεικνύονται «συνεπείς» για έναν χρόνο.

Οπως, επίσης, διεκδικούν κατώτατες εγγυημένες τιμές για τα προϊόντα τους, που να καλύπτουν το κόστος παραγωγής και να αφήνουν αξιοπρεπές εισόδημα, για να καλύψουν τις βιοποριστικές ανάγκες και τα έξοδα της καλλιέργειας. Μάλιστα οι αγρότες, όπως και όλος ο λαός, είναι και οι ίδιοι καταναλωτές και βλέπουν τα προϊόντα τους, που φεύγουν σε εξευτελιστικές τιμές από το χωράφι, να είναι εκτοξευμένες οι τιμές τους στο ράφι.

Ιδιαίτερα για τους 2.500 κτηνοτρόφους και τις οικογένειές τους που βρέθηκαν σε μία νύχτα άνεργοι, η ικανοποίηση των αιτημάτων τους είναι κυριολεκτικά ζήτημα «ζωής και θανάτου», αφού οι ίδιοι βρίσκονται σε απόγνωση και στέλνουν μέσα από αυτόν τον αγώνα κραυγή αγωνίας: «Τι να τα κάνουμε τα ψίχουλα από τις αποζημιώσεις; Εμβόλιο και ανασύσταση των κοπαδιών θέλουμε».

Ζητούν ουσιαστικά μέτρα προστασίας της παραγωγής τους, για να μη βρίσκεται εκτεθειμένη στο έλεος των φυσικών και καιρικών φαινομένων, αλλά να προστατεύεται από τις κατάλληλες υποδομές, να αποζημιώνονται ουσιαστικά και στο 100% για τις ζημιές τους. Για να γίνει αυτό απαιτούν να καταργηθούν μια σειρά από «κόφτες» που περιλαμβάνονται στον κανονισμό του ΕΛΓΑ, όπως και να υλοποιηθούν έργα υποδομής (αντιπλημμυρικά, αντιχαλαζικά κ.ά.) με ολοκληρωμένο κρατικό σχεδιασμό και την αναγκαία χρηματοδότηση.

Τα συγκεκριμένα αιτήματα όπως διαμορφώθηκαν στις μαζικές πανελλαδικές συσκέψεις

Υπενθυμίζεται ότι τα αιτήματα των βιοπαλαιστών αγροτοκτηνοτρόφων, που διαμορφώθηκαν από τις μαζικές πανελλαδικές συσκέψεις που κάλεσε η Πανελλαδική Επιτροπή των Μπλόκων, είναι τα εξής:

Να σταματήσουν η κρατική καταστολή , ο αυταρχισμός και τα αγροτοδικεία. Παραγραφή όλων των δικογραφιών για τις κινητοποιήσεις στους αγωνιστές αγρότες με απόφαση της Βουλής.

Εδώ και τώρα καταβολή όλων των χρωστούμενων από την κυβέρνηση.

Να αλλάξει ο κανονισμός του ΕΛΓΑ, ώστε να ασφαλίζει και να αποζημιώνει την παραγωγή και το κεφάλαιο στο 100% από όλους τους φυσικούς κινδύνους και νόσους σε όλα τα στάδια της παραγωγής με επαρκή κρατική χρηματοδότηση.

Σύνδεση της επιδότησης με την παραγωγή στη γεωργία και με το ζωικό κεφάλαιο στην κτηνοτροφία. Οσοι παράγουν και είναι πραγματικοί αγρότες και κτηνοτρόφοι, αυτοί να παίρνουν τις επιδοτήσεις και να είναι ακατάσχετες.

Κατάργηση ΑΤΑΚ - ΚΑΕΚ σε χωράφια κάτω των 20 στρεμμάτων λόγω πολυτεμαχισμού και πολυιδιοκτησίας. Νομοθετική θέσπιση της ανταλλαγής αγροτεμαχίων λόγω έλλειψης αναδασμών και πολυτεμαχισμού. Αμεσοι έλεγχοι και πληρωμή όλων των δεσμευμένων ΑΦΜ. Πληρωμή του Μέτρου 23. Να δουλέψει σωστά το Monitoring.

Να σταματήσουν οι αθρόες εισαγωγές και οι «ελληνοποιήσεις» ομοειδών προϊόντων χωρίς δασμούς, π.χ. Mercosur και άλλες συμφωνίες της ΕΕ.

Να υπάρξει πάγωμα των οφειλών σε ασφαλιστικούς οργανισμούς, ΚΕΑΟ, ΔΟΥ, τράπεζες, ΔΕΗ και ρύθμιση των χρεών με άτοκες δόσεις χωρίς προκαταβολή.

Να μην υπάρξει μείωση των πόρων της ΚΑΠ για την πολεμική προετοιμασία, όπως ήδη ετοιμάζουν να προχωρήσουν σε περικοπή. Να καταργηθεί το ηλεκτρονικό δελτίο αποστολής που στέλνει ο παραγωγός από το χωράφι.

Αμεσα διπλασιασμός των αγροτικών συντάξεων.

Ξεχωρίζουν επίσης το φλέγον ζήτημα με το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ: Να επιστραφούν και να μοιραστούν τα χρήματα που κλάπηκαν στους πραγματικούς δικαιούχους, να αποδοθούν οι πολιτικές και ποινικές ευθύνες και να δοθούν τα ονόματα στη δημοσιότητα. Εξυγίανση του ΟΠΕΚΕΠΕ, ελεγκτικός μηχανισμός και να μην ενταχθεί στην ΑΑΔΕ.

Για την αναπλήρωση του χαμένου εισοδήματος για το 2025 έχουν αποσταλεί ξεχωριστά παραρτήματα στην κυβέρνηση για όλα τα προϊόντα όπως επίσης για την κτηνοτροφία, μελισσοκομία, αλιεία, σύμφωνα με τις προτάσεις κτηνοτρόφων, μελισσοκόμων και αλιέων.