ΚΥΒΕΡΝΗΣΗ

«Αδιαπραγμάτευτες» η στήριξη των βιομηχάνων και η ΚΑΠ που τσακίζει τους βιοπαλαιστές

Το γεγονός ότι αντίπαλος των βιοπαλαιστών αγροτοκτηνοτρόφων είναι η πολιτική στήριξης των εμποροβιομηχάνων που υλοποιεί και η σημερινή κυβέρνηση, επιβεβαιώνεται από τις απαντήσεις που παίρνουν για τα αιτήματά τους.

Χαρακτηριστικός ήταν ο λίβελος της κυβέρνησης την Παρασκευή με ένα non paper στα ΜΜΕ, με τον φαιδρό μάλιστα τίτλο ότι δήθεν έχει ικανοποιήσει τα 20 από τα 27 αιτήματα!

Στο ίδιο μάλιστα κείμενο σε κάθε ...δεύτερη λέξη, η κυβέρνηση επικαλείται τους απαράβατους όρους της «αγοράς», της ΕΕ, της ΚΑΠ και της ανταγωνιστικότητας, των δημοσιονομικών «αντοχών» και της «εξωστρέφειας» των βιομηχάνων, προκειμένου να απορρίπτονται οι πιο ζωτικές διεκδικήσεις.

Δικαιώνονται επομένως τα μπλόκα, που εξαρχής έχουν ξεκαθαρίσει και το επανέλαβαν στη μεγάλη σύσκεψη της περασμένης Πέμπτης στις Σέρρες, ότι δεν πρόκειται να πάνε σε «διάλογο» όπου θα συζητήσουν το πώς θα καταστραφεί η αγροτιά, απαιτώντας συγκεκριμένες απαντήσεις στα αιτήματά τους.

Με τους «κανόνες της αγοράς και της ΚΑΠ» απαντά η κυβέρνηση στα δίκαια αιτήματα

Συγκεκριμένα λοιπόν τι λένε οι αγρότες και τι διαρρέει η κυβέρνηση, αποκαλύπτοντας τον εμπαιγμό της:

- Για το κόστος παραγωγής: Οι αγρότες ζητούν πλαφόν στην τιμή του αγροτικού ρεύματος στα 7 λεπτά/Kwh και η κυβέρνηση κάνει λόγο γενικά για μείωση της τιμής, χωρίς, μάλιστα, να λέει αν αυτή η μείωση θα ισχύει για όλους τους αγρότες ή αν θα εξακολουθούν να ισχύουν οι σημερινές πάμπολλες εξαιρέσεις που την καθιστούν «κενό γράμμα» για την πλειοψηφία. Οι αγρότες ζητούν π.χ. κατάργηση του χρηματιστηρίου Ενέργειας, αλλά η κυβέρνηση απαντάει ότι αυτό «υπάρχει σε όλες τις χώρες της ΕΕ». Ζητούν αφορολόγητο πετρέλαιο στην αντλία και η κυβέρνηση μιλάει πάλι για επιστροφή του Ειδικού Φόρου Κατανάλωσης, αλλά με «ψηφιακά μέσα».

- Για τον ΕΛΓΑ: Πέρα από το γεγονός ότι η εξαγγελία για αναθεώρηση του αναχρονιστικού κανονισμού του ΕΛΓΑ γίνεται για πολλοστή φορά χωρίς ποτέ να υλοποιείται, η κυβέρνηση δεν ξεκαθαρίζει αν θα υπάρξει επαρκής κρατική χρηματοδότηση και ότι δεν θα φορτωθούν στους αγρότες κι άλλες αυξήσεις στις ασφαλιστικές εισφορές τους.

- Για την αναπλήρωση του χαμένου εισοδήματος για το 2025: Οι αγρότες ζητούν η αναπλήρωση να περιλαμβάνει όλα τα προϊόντα που έχουν καταρρεύσει οι τιμές τους κάτω από το κόστος παραγωγής και η κυβέρνηση αναφέρεται σε μια ελάχιστη ενίσχυση (είναι χαρακτηριστικό ότι 160 εκατομμύρια ευρώ αφορούν μόνο σε κτηνοτρόφους, σιτοπαραγωγούς και βαμβακοπαραγωγούς). Μάλιστα, αυτά τα χρήματα προέρχονται από την παρακράτηση μέρους της βασικής ενίσχυσης που έπρεπε να αποδοθεί στους παραγωγούς και δεν τους αποδόθηκε - το ομολόγησε ο ίδιος ο πρωθυπουργός στη Βουλή - κι αφορούν μόνο την «κλεψιά» που έγινε το 2025, ενώ συνολικά στα χρόνια διακυβέρνησης της ΝΔ τα «κλεμμένα» υπολογίζονται σε 1 δισ. ευρώ. Τα μπλόκα ζητούν να επιστραφούν στους πραγματικούς παραγωγούς όλα τα «κλεμμένα». Η κυβέρνηση επικαλείται πάλι την ΚΑΠ, λέγοντας ότι «τυχόν γενική αναπλήρωση χαμένου εισοδήματος» για προϊόντα που πωλούνται σε τιμές κάτω του κόστους θα υπονόμευε τη βασική αρχή της ΚΑΠ, και ότι «μια τέτοια προσέγγιση δεν είναι νομικά επιτρεπτή και θα προκαλούσε σοβαρούς δημοσιονομικούς κινδύνους».

- Κατώτατες εγγυημένες τιμές που να καλύπτουν το κόστος παραγωγής και να αφήνουν βιώσιμο εισόδημα. Εδώ επανέρχεται από την κυβέρνηση το ψωμοτύρι ότι αυτό δεν μπορεί να γίνει στην «ελεύθερη αγορά», ότι υπάρχουν κανόνες της ΕΕ που «δεν επιτρέπουν εγγυημένες τιμές», και ότι «γι' αυτό υπάρχουν οι ενισχύσεις». Δηλαδή παραπέμπει στα εργαλεία που προκαλούν ακόμα μεγαλύτερη μείωση τιμών, αφού ως γνωστόν οι «ευρωπαϊκές ενισχύσεις» αξιοποιούνται από τους βιομήχανους για να παίρνουν ακόμα πιο φτηνά την παραγωγή.

- Για την αντιμετώπιση της ευλογιάς: Οι κτηνοτρόφοι απαιτούν εμβολιασμό των ζώων, πλήρη αποζημίωση για τα θανατωμένα ζώα, αναπλήρωση του χαμένου εισοδήματος, δωρεάν ανασύσταση των κοπαδιών. Από την άλλη ο πρωθυπουργός επικαλείται τα 80 εκατομμύρια που είναι «σταγόνα στον ωκεανό», ενώ ξεκόβεται ξανά κάθε κουβέντα για τον εμβολιασμό, με το υπουργείο να επικαλείται ξανά τις κατευθύνσεις τις ΕΕ και τις «εξαγωγές φέτας», δηλαδή το να μη θιγούν η εξωστρέφεια και τα κέρδη των βιομηχάνων.

- Να μην ενταχθεί ο ΟΠΕΚΕΠΕ στην ΑΑΔΕ και να εξυγιανθεί: Οι αγρότες τονίζουν ότι αυτή η ένταξη θα λειτουργήσει σε βάρος τους, αφού στόχος του κράτους είναι μέσα από την ΑΑΔΕ «να βάλει χέρι» στις επιδοτήσεις/ενισχύσεις για χρέη (εφορία, τράπεζες, ΔΕΗ, ΕΛΓΑ κ.ά.). Η κυβέρνηση απαντά ότι αυτό το αίτημα είναι «μη διαπραγματεύσιμο». Την ίδια στιγμή, μόλις την περασμένη βδομάδα έγιναν οι «βουτηχτές» από τον ΕΛΓΑ σε λογαριασμούς αγροτών, οι οποίοι αντί να δουν αποζημιώσεις είδαν δεσμευμένα βιβλιάρια, επιβεβαιώνοντας τις παραπάνω προειδοποιήσεις. Αλλωστε, η κυβέρνηση αρνείται να ικανοποιήσει το αίτημά τους για πάγωμα των οφειλών σε ασφαλιστικούς οργανισμούς, ΚΕΑΟ, ΔΟΥ, τράπεζες, ΔΕΗ και ρύθμιση των χρεών με άτοκες δόσεις χωρίς προκαταβολή.

- Να σταματήσουν οι αθρόες εισαγωγές και οι «ελληνοποιήσεις» ομοειδών προϊόντων χωρίς δασμούς π.χ. Mercosur και άλλες συμφωνίες της ΕΕ. Κι εδώ η κυβέρνηση απαντά με τους σιδερένιους νόμους της αγοράς, αφού ξεκαθαρίζει ότι οι «εισαγωγές ρυθμίζονται από την αγορά και τον κανόνα "προσφοράς - ζήτησης"».

- Να διπλασιαστούν άμεσα οι αγροτικές συντάξεις: Η κυβέρνηση ξεκαθαρίζει ότι αυτό δεν είναι «εφικτό δημοσιονομικά» και επικαλείται το «κόστος», λέγοντας ότι έτσι θα αυξηθούν φόροι και εισφορές. Την ίδια στιγμή, βέβαια, απαλλάσσει από φόρους και εισφορές το κεφάλαιο, όπως αποτυπώνεται και στον προϋπολογισμό του 2026.

Οι αγρότες επιμένουν βέβαια στις άλλες διεκδικήσεις για: