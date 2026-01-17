ΦΕΣΤΙΒΑΛ ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΟΥ ΟΛΥΜΠΙΑΣ ΓΙΑ ΠΑΙΔΙΑ ΚΑΙ ΝΕΟΥΣ

Ερχεται στην Ταινιοθήκη το ερχόμενο Σαββατοκύριακο

Το Διεθνές Φεστιβάλ Κινηματογράφου Ολυμπίας για Παιδιά και Νέους, πιστό στο ετήσιο ραντεβού του με την Αθήνα, έρχεται στην Ταινιοθήκη της Ελλάδας το διήμερο 24 και 25 Γενάρη 2026. Μεταφέροντας τον παλμό και την αισθητική της πρόσφατης διοργάνωσης από την Ηλεία στην πρωτεύουσα, θα παρακολουθήσουμε τις ξεχωριστές δημιουργίες των παιδιών και των νέων της 25ης Camera Zizanio, ένα πανόραμα των βραβευμένων ταινιών του 28ου Φεστιβάλ (4 μεγάλου μήκους και 7 μικρού μήκους) και αρκετές δράσεις για παιδιά και μεγάλους!

Κατά τη διάρκεια της δράσης «Το Cine Zizanio ζωντανεύει στην αίθουσα» θα προβληθούν και θα σχολιαστούν από τα παιδιά δύο ταινίες που αντανακλούν τη φιλοσοφία του προγράμματος: Κινηματογράφος που επιλέγουν οι νέοι και κινηματογράφος που δημιουργούν οι νέοι. Τα παιδιά αναλαμβάνουν ρόλο επιμελητή και κριτικού. Θα παρουσιάσουν τις ταινίες, θα σχολιάσουν τα θέματα που αυτές θίγουν και θα συντονίσουν μια ζωντανή συζήτηση με το κοινό.

Επίσης θα πραγματοποιηθεί το βιωματικό εργαστήριο «Από την Οθόνη... στα Χέρια σου!», το οποίο συνδυάζει την κινηματογραφική θέαση με τη δημιουργία. Η δράση ξεκινά με την προβολή δύο επιλεγμένων ταινιών μικρού μήκους. Αμέσως μετά την προβολή, οι μικροί θεατές γίνονται δημιουργοί. Υπό την καθοδήγηση έμπειρων εκπαιδευτών, τα παιδιά θα μυηθούν στις βασικές αρχές του stop motion animation. Χρησιμοποιώντας φιγούρες των χαρακτήρων από τις ταινίες που μόλις παρακολούθησαν, θα κληθούν να στήσουν τα δικά τους σκηνικά και να δημιουργήσουν κίνηση καρέ - καρέ, συνθέτοντας τις δικές τους πρωτότυπες σκηνές. Το βιωματικό εργαστήριο θα πραγματοποιηθεί το Σάββατο 24/1 και την Κυριακή 25/1 στις 17.30. Απευθύνεται σε παιδιά ηλικίας 8-11 ετών και για να συμμετάσχει κανείς θα πρέπει να συμπληρώσει τη φόρμα που βρίσκεται στο https://eoxwq9vcqic.typeform.com/to/PysmuQWw?typeform-source=olympiafestival.gr.

Οι βραβευμένες ταινίες της 25ης Camera Zizanio στην Ταινιοθήκη χωρίζονται όπως και στο Φεστιβάλ. Ετσι, την πρώτη μέρα, το Σάββατο, στην Αίθουσα Α, στις 17.00 θα γίνουν προβολές που αφορούν παιδιά Δημοτικού, και την επόμενη μέρα, την ίδια ώρα, ταινιών για νέους και νέες Γυμνασίου και Λυκείου.

Τέλος, για τους επαγγελματίες του κινηματογραφικού χώρου που θέλουν να ασχοληθούν με τον κινηματογράφο για παιδιά και νέους θα πραγματοποιηθεί το Σάββατο 24/1, στην Αίθουσα Β της Ταινιοθήκης της Ελλάδας, συζήτηση με τίτλο «The Olympia Effect: Γυρίζοντας ταινίες με παιδιά - εμπειρίες και πρακτικές».

Περισσότερες πληροφορίες στην ιστοσελίδα του Φεστιβάλ, https://olympiafestival.gr/