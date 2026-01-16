ΔΑΣ ΠΟΘΑ

Να μην περάσουν οι μεθοδεύσεις της εργοδοσίας

Αμεση σύγκληση του ΔΣ της ΠΟΘΑ για να διασφαλιστεί η στήριξη του δίκαιου αγώνα των ηθοποιών απέναντι στις μεθοδεύσεις του προέδρου της Ομοσπονδίας

Παράλληλα ζητούν την άμεση σύγκληση του ΔΣ της ΠΟΘΑ για να διασφαλιστεί η στήριξη του δίκαιου αγώνα των ηθοποιών και όχι το άδειασμα του ΔΣ του Σωματείου Ελλήνων Ηθοποιών (ΣΕΗ) από τις μεθοδεύσεις του προέδρου της Ομοσπονδίας.

Συγκεκριμένα, οι εκλεγμένοι με το ψηφοδέλτιο της ΔΑΣ στο ΔΣ της ΠΟΘΑ Νίκος Καραγεώργης, Εντρι Νέζα, Βασίλης Παρασκευόπουλος και Ηρα Ρόκου σε ανακοίνωσή τους αναφέρουν τα εξής:

«Χαιρετίζουμε τον αγώνα των ηθοποιών για ΣΣΕ. Αγώνας που είναι δίκαιος και έχει τη στήριξη του κοινού. Είναι δίκαιος, γιατί Πολιτισμός για τους εργαζόμενους καλλιτέχνες είναι η ίδια η ζωή μας. Ενώ για την εργοδοσία ο Πολιτισμός είναι ένα "μαγαζί", όπως δημόσια παραδέχτηκαν μια μέρα πριν την τελευταία απεργία των ηθοποιών, μουσικών και τεχνικών.

Τη Δευτέρα 12 Γενάρη η εργοδοσία πραγματοποίησε ανοιχτή συνέντευξη Τύπου και καλούσε δημοσιογράφους και ηθοποιούς για να μιλήσουν για τον "κοινό στόχο" της Σύμβασης στο θέατρο!!! Το μόνο που δεν καλούσε σε αυτή τη σύναξη ήταν το Σωματείο των Ηθοποιών.

Είναι ξεκάθαρο λοιπόν ότι στόχος των εργοδοτών ήταν το άδειασμα του ΔΣ του ΣΕΗ και η ανάληψη της εκπροσώπησης των ηθοποιών από τους ίδιους τους θεατρικούς επιχειρηματίες. Ετσι φαντάζονται τη "θεατρική οικογένεια". Οι εργαζόμενοι στα θέατρα να μην εκφράζονται μέσα από τα Σωματεία τους, να κινούνται σαν άτομα και να υπογράφουν ατομικές συμβάσεις μετά από ατομικές διαπραγματεύσεις.

Είναι πολύ σημαντικό ότι σε αυτή την προσπάθεια κτυπήματος της συλλογικής οργάνωσης των ηθοποιών και παρά τις μεγάλες πιέσεις που άσκησαν οι εργοδότες, η συντριπτική πλειοψηφία των ηθοποιών τους γύρισε την πλάτη.

Σε αντίθεση με τους ηθοποιούς που γύρισαν την πλάτη στους εργοδότες, πρόθυμος για να συμμετέχει στην εργοδοτική φιέστα ήταν ο πρόεδρος της ΠΟΘΑ. Πήγε στη συνάντηση "γράφοντας στα παλιά του τα παπούτσια" το κάλεσμα που είχε κάνει το ΔΣ του ΣΕΗ στους ηθοποιούς, να μη νομιμοποιήσουν τις επιδιώξεις της εργοδοσίας και να παρακαμφθεί το Σωματείο τους. Πήρε τον λόγο και πρότεινε να πάνε στον ΟΜΕΔ οι ενώσεις των εργοδοτών και η ΠΟΘΑ για να λύσουν τις διαφορές τους για τη Σύμβαση των ηθοποιών!!! Μια πρόταση που ούτε στο ΔΣ της Ομοσπονδίας την είχε συζητήσει, αλλά ούτε και με τη διοίκηση του ΣΕΗ. Μιλάμε για μια αντίληψη στον συνδικαλισμό που παρακάμπτει την πολύμηνη μάχη των ηθοποιών μέσα από πλούσια συλλογική διαδικασία, με δεκάδες ΔΣ του ΣΕΗ, Γενικές Συνελεύσεις με συμμετοχή εκατοντάδων ηθοποιών, συναντήσεις του ΣΕΗ με τους εργοδότες αλλά και συζητήσεις της διοίκησης του ΣΕΗ με τους ηθοποιούς σε εξορμήσεις στα περισσότερα θέατρα της Αθήνας.

Η πλειοψηφία της διοίκησης της ΠΟΘΑ είναι υπόλογη για αυτές τις μεθοδεύσεις του προέδρου.

Καλούμε την ηγεσία της Ομοσπονδίας να σταματήσει την υπονόμευση του αγώνα των ηθοποιών. Η εργοδοσία στα θέατρα έχει πιεστεί από τον δίκαιο αγώνα των ηθοποιών.

Η προσφυγή στη Διαιτησία (ΟΜΕΔ) είναι κάτι που θέλουν οι εργοδότες για να μπορέσουν να βάλουν στο επίκεντρο της συζήτησης την ανταγωνιστικότητα των επιχειρήσεών τους και όχι τις ανάγκες των ηθοποιών.

Ζητάμε άμεση σύγκληση του ΔΣ της ΠΟΘΑ, για να διασφαλιστεί η στήριξη του δίκαιου αγώνα των ηθοποιών και όχι το άδειασμα του ΔΣ του ΣΕΗ από τις μεθοδεύσεις του προέδρου της Ομοσπονδίας».