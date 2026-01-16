Από αυτήν την Κυριακή η «Λίγεια»

Μετά από μια επιτυχημένη διαδρομή ανά την Ελλάδα, ηεπιστρέφει για δεύτερο χρόνο στην Αθήνα, για περιορισμένο αριθμό παραστάσεων, κάθε Κυριακή στις 7 το απόγευμα, στο(Μ. Αλεξάνδρου 128).

Η «Λίγεια» του Εντγκαρ Αλαν Πόε δημοσιεύεται στο περιοδικό «The American Museum» το 1838. Το αφήγημα ήταν από τα αγαπημένα του συγγραφέα: «Το πιο ευγενές είδος διηγημάτων είναι εκείνο που ενεργοποιεί στον υπέρτατο βαθμό τη φαντασία. Γι' αυτόν και μόνο τον λόγο, μπορούμε να θεωρήσουμε τη "Λίγεια" την καλύτερη ιστορία μου».

Η παράσταση ανιχνεύει το μεγαλείο της γυναικείας μορφής ως Σύμβολο, ως Τοπίο όπου βρίσκουν διέξοδο, είτε μέσω της γραφής, είτε μέσω της δημιουργικής ανάγνωσης, το κρυστάλλινο συναίσθημα, η ποιητική ευφυΐα και η ερεβώδης μουσικότητα των λέξεων του Εντγκαρ Αλαν Πόε.

Η παράσταση βασίζεται στην πρώτη ελληνική μετάφραση του έργου από τον Νικόλαο Σπανδωνή, στην καθαρεύουσα των αρχών του 20ού αιώνα.

Συντελεστές: Μετάφραση: Νικόλαος Σπανδωνής. Σκηνοθεσία: Δανάη Κατσαμένη. Επιμέλεια κίνησης: Αννα Λιανοπούλου. Σκηνικά - κοστούμια: Μάρτιν Γαβρίλης, Δανάη Κατσαμένη. Φωτισμοί: Μανώλης Μπράτσης. Μουσική: Fuchs & Lοwe. Φωτογραφίες: Νίκος Βαρδακαστάνης.

Ερμηνεύουν: Αφροδίτη Βραχοπούλου, Αλέξανδρος Τσίτσος.

Επικοινωνία: Μαρίκα Αρβανιτοπούλου | ArtEnsemble

Παραγωγή: Α-silenθio

Από Κυριακή 18 Ιανουαρίου 2026 και κάθε Κυριακή στις 19.00

Διάρκεια παράστασης: 75'

Ηλεκτρονική προπώληση: www.ticketservices.gr

Τηλέφωνα κρατήσεων: 210346955, 6978327088

Τιμές εισιτηρίων: Γενική είσοδος: 18 ευρω | Ανέργων, φοιτητικό, ατέλεια ΣΕΗ: 12 ευρω | ΑμεΑ: Δωρεάν