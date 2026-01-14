ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ - ΚΥΠΕΛΛΟ ΕΛΛΑΔΑΣ

Η ώρα των προημιτελικών

Με τα ντέρμπι σε Φάληρο και ΟΑΚΑ να συγκεντρώνουν το ενδιαφέρον, διεξάγεται σήμερα η προημιτελική φάση του Κυπέλλου Ελλάδας. Με βάση το νέο σύστημα διεξαγωγής, τα τέσσερα ματς θα είναι μονά και θα διεξαχθούν στις έδρες των ομάδων που τερμάτισαν ψηλότερα στη League Phase. Σε περίπτωση ισοπαλίας δεν υπάρχει παράταση και ακολουθεί κατευθείαν η διαδικασία των πέναλτι. Αναλυτικά το πρόγραμμα:

Λεβαδειακός - Κηφισιά (15.00 - Cosmote Sport 1), ΑΕΚ - ΟΦΗ (17.00 - Cosmote Sport 3), Ολυμπιακός - ΠΑΟΚ (18.30 - Cosmote Sport 2), Παναθηναϊκός - Αρης (20.30 - Cosmote Sport 1).