ΠΟΛΟ - ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ 2026

Συνέχισε εντυπωσιακά η Εθνική

Συνέχεια στις εντυπωσιακές εμφανίσεις στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Πόλο που διεξάγεται στο Βελιγράδι έδωσε χθες η Εθνική ανδρών, με την ευρεία νίκη της με 20-6 επί της Σλοβενίας για τη 2η αγωνιστική του 2ου ομίλου. Ετσι η εθνική έκανε το 2 στα 2 στον όμιλο και τώρα στην τελευταία αγωνιστική, κόντρα στην Κροατία (αύριο Πέμπτη στις 21.30), θα διεκδικήσει την πρωτιά του ομίλου και τη διατήρηση του αήττητου ενόψει του 2ου γύρου. Στην επόμενη φάση προκρίνονται οι 3 πρώτες ομάδες των τεσσάρων ομίλων και θα χωριστούν σε δύο νέους ομίλους των 6 ομάδων, μεταφέροντας τη βαθμολογία τους. Από αυτούς οι δύο πρώτες ομάδες θα προκριθούν στα ημιτελικά.