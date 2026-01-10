Σήμερα Σάββατο η πανελλαδική σύσκεψη των μπλόκων στη Νίκαια Λάρισας

Με τη σκληρή μάχη να συνεχίζεται για πέμπτη συνεχή εβδομάδα στα μεγαλειώδη μπλόκα, στις συνελεύσεις των μπλόκων ήδη συζητιούνται τα επόμενα αγωνιστικά βήματα, μπροστά και στη συνάντηση που θα γίνει με τον πρωθυπουργό την Τρίτη 13 Γενάρη.

Παράλληλα, με δεδομένο ότι μέχρι και σήμερα αυτός ο αγώνας γίνεται με όρους πανελλαδικού συντονισμού, σαν «ένα μπλόκο», με 3 πανελλαδικές συσκέψεις να έχουν πραγματοποιηθεί μέσα στη φωτιά του αγώνα, σήμερα Σάββατο 10 Γενάρη πραγματοποιείται η νέα πανελλαδική σύσκεψη στη Νίκαια Λάρισας, στη 1 μ.μ. στο Πολιτιστικό Κέντρο, όπου καλεί η Πανελλαδική Επιτροπή των Μπλόκων.

Εκεί αναμένεται να βρεθούν οι εκπρόσωποι των δεκάδων μπλόκων προκειμένου να συζητήσουν την πορεία του αγώνα τους, καθώς και τα ζητήματα που αφορούν τη συνάντηση με τον πρωθυπουργό.