Το ΚΚΕ δίπλα στους επαγγελματίες και παραγωγούς των λαϊκών αγορών

«Το ΚΚΕ είναι δίπλα στους επαγγελματίες και παραγωγούς των λαϊκών αγορών, που μαζί με τους αγρότες και τους άλλους επαγγελματίες προσπαθούν να επιβιώσουν σε ένα νέο, αντιδραστικό πλαίσιο λειτουργίας, με το υπερβολικό κόστος παραγωγής, τον λαβύρινθο του mydata, την τεκμαρτή - αυθαίρετη φορολόγηση», τονίζει σε ανακοίνωσή της η ΚΟ Λαϊκών Αγορών του ΚΚΕ.

«Το ΚΚΕ είναι δίπλα στη μεγάλη μάχη που δίνουν οι αγρότες και οι κτηνοτρόφοι αυτό το διάστημα να συνεχίσουν να παράγουν γιατί ο αγώνας τους είναι αγώνας επιβίωσης, είναι αγώνας δίκαιος. Στηρίζει τα δίκαια αιτήματά τους. Για να μειωθεί το κόστος παραγωγής, για αφορολόγητο πετρέλαιο, για μείωση στην τιμή της κιλοβατώρας στα 7 λεπτά. Στο να υπάρχουν εγγυημένες τιμές οι οποίες να τους εξασφαλίζουν ένα ελάχιστο εισόδημα (μέχρι τώρα εγγυημένες τιμές βλέπουμε μόνο στους ενεργειακούς ομίλους, στις τράπεζες και στους εργολάβους των εθνικών δρόμων)», προσθέτει.

Συνεχίζοντας θυμίζει ότι το Κόμμα «έγκαιρα είχε προειδοποιήσει σχετικά με τον νόμο 4849/21 ο οποίος όπως και οι νόμοι των προηγούμενων κυβερνήσεων δεν ψηφίστηκε για να "βάλει τάξη" και να εκσυγχρονίσει τη λαϊκή αγορά, αλλά για να δημιουργήσει ένα αντιδραστικό πλαίσιο που εξοντώνει τους επαγγελματίες με αυστηροποίηση των προστίμων, αύξηση του ημερήσιου τέλους και ασφυκτικούς ελέγχους. Αυτές τις μέρες, με παρέμβασή του στη Βουλή ζητά να εξαιρεθούν οι πωλητές στις λαϊκές αγορές από την υποχρέωση έκδοσης ηλεκτρονικών δελτίων αποστολής».

Αναδεικνύει ακόμα ότι αυτά που ζουν οι επαγγελματίες στις λαϊκές αγορές «δεν είναι φυσικό φαινόμενο», αλλά «αποτέλεσμα μιας πολιτικής που εκπορεύεται από την Ευρωπαϊκή Ενωση και εφαρμόζεται από όλες διαδοχικά τις κυβερνήσεις. Η Ευρωπαϊκή Ενωση αφού απέτυχε να αναθερμάνει την οικονομία της με την "πράσινη μετάβαση" και τον "ψηφιακό μετασχηματισμό" τώρα ετοιμάζεται για "πόλεμο μακράς διάρκειας". Γι' αυτό θέλει να καλλιεργήσει την "κουλτούρα των φερέτρων" που λέει ο υπουργός Εθνικής Αμυνας και την ίδια στιγμή περικόπτει κονδύλια από Υγεία, Παιδεία, Κοινωνική Πολιτική για να τροφοδοτήσει το Ταμείο του πολέμου "SAFE" των 800 δισ. Αλλωστε, πίσω από την μπόχα του σκανδάλου του ΟΠΕΚΕΠΕ βρίσκεται η ουσία, η περικοπή κονδυλίων που μέχρι τώρα κατευθύνονταν στην αγροτική οικονομία, για να τροφοδοτήσουν πλέον το πολεμικό ταμείο της Ευρωπαϊκής Ενωσης.

Ολοι αυτοί που κόπτονται - δήθεν - για "τον πρωτογενή τομέα" ψήφισαν την αναθεώρηση της Κοινής Αγροτικής Πολιτικής, μιας πολιτικής που ακόμα πιο γοργά θα συγκεντρώνει τη γη σε λίγα επιχειρηματικά χέρια.

Ο κρατικός προϋπολογισμός που ψηφίστηκε πριν από λίγες μέρες στη Βουλή, που θα ματώσει με πάνω από 70 δισ. έσοδα τον ελληνικό λαό, έχει 3 βασικούς άξονες. Τη νέα περικοπή κοινωνικών δαπανών, την παραπέρα ενίσχυση του μεγάλου κεφαλαίου (τράπεζες, ενεργοβόρες βιομηχανίες, εφοπλιστές) και τη χρηματοδότηση με πάνω από 21 δισ. τα επόμενα χρόνια των ομίλων που σχετίζονται με την πολεμική οικονομία».

Ενώ, φωτίζοντας τη διέξοδο για τους επαγγελματίες, θυμίζει ότι «όλα τα προηγούμενα χρόνια δοκιμάσαμε διάφορες παραλλαγές της λογικής του "μικρότερου κακού" που βήμα το βήμα μάς οδηγούσε από το κακό στο χειρότερο. Η λογική της επιχειρηματικής λειτουργίας των λαϊκών αγορών, αλλά και η εφαρμογή της ίδιας λογικής στον αγροτικό τομέα μέσω της νέας Κοινής Αγροτικής Πολιτικής τελικά οδηγεί αργά ή γρήγορα στην κυριαρχία επιχειρηματικών ομίλων σε κάθε πτυχή της οικονομίας που λειτουργούν με όρους "ανταγωνιστικότητας".

Είναι η ώρα να ανοίξουμε τη συζήτηση για την πρόταση του ΚΚΕ

Είναι η ώρα να ανοίξει η συζήτηση ακόμα πιο πλατιά στις λαϊκές αγορές για την πρόταση εξουσίας του ΚΚΕ, τον σοσιαλισμό, για μια διαφορετική οργάνωση της οικονομίας, που θα έχει κριτήριο την κάλυψη των διευρυμένων λαϊκών αναγκών και όχι τα κέρδη των ομίλων. Η χώρα μας, το γνωρίζουμε όλοι καλά, έχει πολύ μεγάλες παραγωγικές δυνατότητες όχι μόνο στον αγροτικό και κτηνοτροφικό τομέα, αλλά και στον κατασκευαστικό, για να οικοδομηθούν τα αναγκαία έργα υποδομής (π.χ. αντιπλημμυρικά και άλλα) αλλά και για την κατασκευή των απαραιτήτων εργαλείων για τη δουλειά μας.

Αυτός είναι ο δρόμος που προτείνει το ΚΚΕ, στον οποίο η απαλλαγή του αγρότη από τα βιομηχανικά, τραπεζικά, εμπορικά μονοπώλια συνδυάζεται με αναβάθμιση της εργασίας στην αγροτική παραγωγή, της ποιότητας ζωής, με ελεύθερο χρόνο. Είναι ο δρόμος των εθελοντικών παραγωγικών συνεταιρισμών, ο οποίος δίνει οριστικά τέλος στο βάσανο της επιβίωσης, που σήμερα αποτελεί ατομική υπόθεση για τον βιοπαλαιστή αγρότη και όχι κοινωνική υπόθεση και ευθύνη.

Το ΚΚΕ τεκμηριώνει στο Πρόγραμμά του ότι μπορεί να ζήσει πολύ καλύτερα ο λαός, με βάση τις δυνατότητες του σήμερα. Γιατί ο κεντρικός επιστημονικός σχεδιασμός της κοινωνικής παραγωγής, η κοινωνική ιδιοκτησία, με την εργατική τάξη, τον λαό πραγματικά στην εξουσία, το σύστημα του σοσιαλισμού θα εξασφαλίσει στους γεωργούς, στους κτηνοτρόφους και σε όλο τον λαό μια ζωή με κοινωνική ευημερία, όπως αρμόζει στον 21ο αιώνα».