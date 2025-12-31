ΤΟΜΕΑΚΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΕΜΠΟΡΙΟΥ - ΕΠΙΣΙΤΙΣΜΟΥ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΤΟΥ ΚΚΕ

Οι αγρότες «ανοίγουν δρόμους» για να δυναμώσει ο αγώνας για το δίκιο και την επιβίωση όλου του λαού

Μια οφειλόμενη και ...πληρωμένη απάντηση στις απαιτήσεις των μεγαλοξενοδόχων, που έβαλαν στο στόχαστρο τους αγωνιζόμενους αγρότες και διαμαρτύρονται για την υποτιθέμενη «χασούρα» τους εξαιτίας των μπλόκων, δίνει η Τομεακή Οργάνωση Εμπορίου - Επισιτισμού Κεντρικής Μακεδονίας του ΚΚΕ.

Υπενθυμίζεται ότι ο πρόεδρος της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Ξενοδόχων, παίρνοντας τη σκυτάλη από σχετικές αξιώσεις των βιομηχάνων, παραμονές Χριστουγέννων κάλεσε την κυβέρνηση «να ανοίξει με κάθε τρόπο τα μπλόκα».

«Το θράσος τους δεν έχει όρια!», αναφέρει η ΤΟ Εμπορίου - Επισιτισμού Κ. Μακεδονίας. «Ικανούς τους έχουμε να ζητήσουν και εγγυημένες τιμές ανάλογα με την πληρότητα, παραδειγματιζόμενοι από τα φιλαράκια τους, τους εφοπλιστές, τους ενεργειακούς κολοσσούς και τις εταιρείες που εκμεταλλεύονται τους αυτοκινητόδρομους».

Η Οργάνωση του Κόμματος τονίζει συγκεκριμένα ότι «για τις αιτίες που έχουν οδηγήσει τους αγρότες να κάνουν Χριστούγεννα εν μέσω κρύου και κακοκαιρίας στους δρόμους, και όχι με τις οικογένειές τους, γνωρίζουμε πολύ καλά ποιος ευθύνεται. Ευθύνεται η πολιτική της σημερινής και όλων των προηγούμενων κυβερνήσεων, οι αποφάσεις και κατευθύνσεις της ΕΕ, που με την Κοινή Αγροτική Πολιτική οδηγούν τους μικρούς αγρότες σε οικονομική ασφυξία.

Οδηγούν τους αγρότες να πουλάνε πάμφθηνα τα προϊόντα τους και όλο τον ελληνικό λαό να τα αγοράζει πανάκριβα από τα ράφια, με τους μεγαλοεπιχειρηματίες των σούπερ μάρκετ να θησαυρίζουν.

Για τους εργαζόμενους στα ξενοδοχεία, που τους έπιασε ο πόνος, η πραγματικότητα είναι αποκαλυπτική: Με ή χωρίς αγροτικά μπλόκα, οι εργαζόμενοι στην "ατμομηχανή της ελληνικής οικονομίας" γίνονται χίλια κομμάτια για να μετράνε τα κέρδη τους οι μεγαλοξενοδόχοι. Η εντατικοποίηση, οι υπερωρίες, η "ευελιξία", η σωματική και ψυχολογική εξάντληση αποτελούν κανόνα στη δουλειά τους, και όλα αυτά με μισθούς στο επίπεδο του 2011. Ενα παραπάνω σε συνθήκες γιορτών, που η εντατικοποίηση βαράει "κόκκινο", που η πλειοψηφία των εργαζομένων κάνει Χριστούγεννα και Πρωτοχρονιά στη ρεσεψιόν, στην κουζίνα ή στο μπαρ κάποιου ξενοδοχείου, λιώνοντας στη δουλειά. Για τους εργατοϋπαλλήλους του Τουρισμού μένουν τα μυοσκελετικά προβλήματα υγείας, άλλες επαγγελματικές ασθένειες και η αγωνία με τον αγώνα για το πώς θα επιβιώσουν τους μήνες που δεν εργάζονται.

Οσο για τους "πελάτες" που επικαλούνται, σίγουρα δεν αναφέρονται στην πλειοψηφία του ελληνικού λαού, που αφενός μεγάλο μέρος του αδυνατεί να εξασφαλίσει και τις ελάχιστες μέρες διακοπών, αφετέρου οι δρόμοι για όσους θελήσουν να ταξιδέψουν έχουν ανοίξει με αποφάσεις των αγροτών. Αντίθετα, οι ίδιοι δρόμοι παραμένουν κλειστοί από την κυβέρνηση, με γελοία προσχήματα, που πέφτουν στο κενό. Φτάνουν μάλιστα στο σημείο να κλείνουν δρόμους για ολόκληρα χιλιόμετρα, επικαλούμενοι τις αγροτικές κινητοποιήσεις, ενώ στα συγκεκριμένα σημεία δεν υπάρχουν τρακτέρ και αγρότες!

Από όλα τα παραπάνω αποδεικνύεται το εξής: Δύο κόσμοι βρίσκονται σε συνεχή σύγκρουση!

Από τη μία ο κόσμος των μεγαλοεργοδοτών του Τουρισμού, όπως και όλων των άλλων μεγαλοεπιχειρηματιών, που κάθε χρόνο σπάνε ρεκόρ κερδοφορίας και απολαμβάνουν από τις κυβερνήσεις ένα σωρό πακέτα χρηματοδότησης μέσω επιδοτήσεων και φοροαπαλλαγών. Είναι αυτοί, οι επιχειρηματικοί όμιλοι του κλάδου, που είναι οι μόνοι κερδισμένοι, την ώρα που το δικαίωμα στην αναψυχή είναι όνειρο θερινής νυκτός για την πλειοψηφία των εργατικών - λαϊκών οικογενειών. Είναι αυτοί που η αύξηση των κερδών τους προϋποθέτει το συνεχές χτύπημα στα εργασιακά δικαιώματα των εργαζομένων του κλάδου, όπως αποδείχθηκε και από την πρόσφατη ψήφιση του νόμου για τη 13ωρη εργασία.

Από την άλλη ο κόσμος των εργαζομένων, που με τα χέρια και το μυαλό τους παράγουν τα πάντα, αυτοί που με τον κόπο και τον ιδρώτα τους χτίζουν κάθε χρόνο το "τουριστικό θαύμα". Ο κόσμος αυτός που διατρανώνει με κάθε τρόπο την αλληλεγγύη του στον δίκαιο αγώνα των αγροτών, γιατί ξέρουν ότι οι αιτίες που οδηγούν σε όλα τους τα προβλήματα είναι κοινές και κοινός πρέπει να είναι και ο αγώνας. Είναι ο κόσμος αυτός της εργατικής τάξης και των συμμάχων της, που όταν το πάρουν απόφαση μπορούν να φέρουν τα πάνω κάτω, να επιβάλουν ριζικές αλλαγές στην οικονομία και στην κοινωνία, και να βάλουν για πάντα στο χρονοντούλαπο της Ιστορίας όλους όσοι σήμερα μπαίνουν εμπόδιο στην ικανοποίηση των εργατικών - λαϊκών αναγκών.

Σήμερα, στο κατώφλι του 2026, στην εποχή της 4ης Βιομηχανικής Επανάστασης και της Τεχνητής Νοημοσύνης, υπάρχουν όλες οι προϋποθέσεις να ζούμε καλύτερα, να μειώνεται ο εργάσιμος χρόνος αντί να αυξάνεται, η Υγεία, η Παιδεία και οι διακοπές να είναι κοινωνικό αγαθό για όλους και όχι πανάκριβο εμπόρευμα, ο λαός να είναι κυρίαρχος του πλούτου που παράγει. Γι' αυτήν την κοινωνία, τον σοσιαλισμό - κομμουνισμό, το ΚΚΕ δίνει όλες του τις δυνάμεις και καλεί κάθε εργαζόμενο στον Τουρισμό να συμπορευτεί με την πρόταση εξουσίας του ΚΚΕ!».