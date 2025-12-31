Το στασίδι του εργατοπατέρα

Από εκεί που οι εργάτες ούτε ήξεραν ποιος είναι ο πρόεδρος της ΓΣΕΕ, πλέον ο ίδιος μετά και τον αναβαθμισμένο ρόλο που απέκτησε στην νέα «τρόικα» μαζί με τον ΣΕΒ και την κυβέρνηση, έχει πιάσει στασίδι στα ΜΜΕ και δίνει συνεντεύξεις. Ο στόχος; Φυσικά να διαφημίσει τη συμφωνία της «ντροπής» για τις Συλλογικές Συμβάσεις Εργασίας που ο ίδιος υπέγραψε με την κυβέρνηση και τους βιομήχανους.

Τι είπε, λοιπόν, ο θλιβερός εργατοπατέρας σε μια ακόμα συνέντευξή του; Οτι η κατάπτυστη αυτή συμφωνία θα ...ευνοήσει τους εργαζόμενους. Την ίδια στιγμή, βέβαια, ο νόμος Βρούτση - Αχτσιόγλου για τον καθορισμό του κατώτατου από την εκάστοτε κυβέρνηση παραμένει σε ισχύ και από το 2027 μπαίνει σε εφαρμογή ο υπολογισμός του μέσω αλγορίθμου και οι «κόφτες» με βάση την ανταγωνιστικότητα. Αυτό το αίσχος υπέγραψε ο κεντρικός συνδικαλιστής του ΠΑΣΟΚ με την κυβέρνηση της ΝΔ, η οποία του έδωσε στο χέρι το ...γιαταγάνι για να παρεμβαίνει στις συλλογικές διαπραγματεύσεις των κλαδικών ομοσπονδιών.

Ο εργατοπατερισμός του φτάνει στο απόγειό του, όταν συνιστά στους εργαζόμενους να κάνουν ...υπομονή αναμένοντας τις κυβερνητικές αποφάσεις και τη νομοθέτηση του εγκλήματος.

Ενώ, εκεί που απέδειξε τον λόγο που η σημερινή κυβέρνηση αποφάσισε την αναβάπτιση της απαξιωμένης ΓΣΕΕ, αναθέτοντάς της ρόλο «κόφτη» των μισθών είναι όταν ο Παναγόπουλος αναμασά όσα λένε οι ίδιοι οι βιομήχανοι: Οτι για να ανέβουν οι μισθοί πρέπει να «μεγαλώσει η πίτα», δηλαδή τα κέρδη, ότι «η απόδοση τμήματος της ανάπτυξης στους εργαζόμενους θα βοηθήσει την οικονομία και τις επιχειρήσεις». Οτι για το χαμηλό εισόδημα δεν φταίει η στρατηγική του κεφαλαίου για ένταση της εκμετάλλευσης, αλλά το «στρεβλό εθνικό παραγωγικό σύστημα». Κι αυτά τα λέει την ίδια στιγμή που η ΕΕ και η κυβέρνηση ετοιμάζονται για νέες παχυλές χρηματοδοτήσεις στο κεφάλαιο, για τη «στροφή στην πολεμική οικονομία», προαναγγέλλοντας νέα επίθεση στα εργασιακά δικαιώματα, όπως έγινε πρόσφατα με το 13ωρο, το οποίο η ΓΣΕΕ συνειδητά κατάπιε «αμάσητο», κηρύσσοντας απεργοσπασία.

Μπροστά, λοιπόν, στα νέα ζόρια, τις αντιθέσεις και τους ανταγωνισμούς που έχει το κεφάλαιο και το σύστημα μπροστά του, θυμήθηκαν την ξεπουλημένη σοσιαλδημοκρατική ηγεσία της ΓΣΕΕ μπας και τους βγάλει τα κάστανα από τη φωτιά. Γι' αυτό και ο Παναγόπουλος στη συνέντευξή του απευθύνεται στα σωματεία, λέγοντας ότι «πρέπει να κινηθούν αναλόγως», ότι χρειάζεται «συνδικαλιστική δράση αυτόνομη, ακηδεμόνευτη, χωρίς κομματικούς πάτρονες». Τα λέει αυτά ο κεντρικός συνδικαλιστής του ΠΑΣΟΚ που με ...φόρα από τα χρόνια των μνημονίων έρχεται να ξαναγίνει η χρήσιμη πατερίτσα των κυβερνήσεων και του κράτους που απαιτούν «συναίνεση» στο νέο σφαγείο που ετοιμάζουν για τον λαό τα επόμενα χρόνια.