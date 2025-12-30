Ραγδαία η αύξηση των «ατυχημάτων» μέσα στις γιορτές

Μια σειρά στοιχεία αποδεικνύουν ότι η κατάσταση που περιγράφεται και στη χώρα μας τις μέρες των γιορτών αποτελεί ουσιαστικά προδιαγεγραμμένο έγκλημα.

Χαρακτηριστικά είναι όσα αποτυπώνονται σε διεθνείς έρευνες, όπως αυτή που δημοσιεύτηκε πρόσφατα στο περιοδικό «Health And Safety International». Εκεί καταγράφεται ότι «μόνο πέρυσι σημειώθηκε αύξηση 42% στα περιστατικά στον χώρο εργασίας κατά την περίοδο των διακοπών, τα οποία υπογραμμίζουν την κόπωση που προκαλείται από τον αυξημένο φόρτο εργασίας και τις εκτεταμένες ώρες εργασίας».

Η έρευνα αφορά χώρους δουλειάς στη Μεγάλη Βρετανία και είναι ενδεικτικό ότι οι κλάδοι που μετρούν μαύρα ρεκόρ είναι το λιανικό εμπόριο, τα logistics και οι Μεταφορές, η Υγεία, οι υπηρεσίες τηλεφωνικής εξυπηρέτησης και μεταποίησης.

Ενδεικτικά είναι και όσα αναφέρονται σε ανασκόπηση της «Astutis» (διεθνής εταιρεία παροχής εκπαίδευσης και υπηρεσιών για Υγεία - Ασφάλεια - Περιβάλλον). Εκεί καταγράφεται αύξηση εργατικών ατυχημάτων και μάλιστα «απότομα» κατά τη διάρκεια των γιορτών. Συγκεκριμένα, σε σχέση με το 2020 εμφανίζεται αύξηση των θανάτων κατά 400% στους κλάδους της διασκέδασης - ψυχαγωγίας και 200% στους κλάδους του εμπορίου (λιανική - χονδρική).

Αυξήθηκαν επίσης συγκεκριμένοι τύποι «ατυχημάτων» που συχνά επιδεινώνονται από τις χειμερινές κλιματικές συνθήκες, με τις ολισθήσεις, τα παραπατήματα και τις πτώσεις να αυξάνονται κατά 50% σε βάθος δεκαετίας.

Οι εργαζόμενοι σε αυτούς τους τομείς αντιμετώπισαν αυξημένη έκθεση σε τραυματισμούς, λόγω της αυξημένης ζήτησης των πελατών και της πίεσης να συνεχίσουν να δουλεύουν εντατικά κατά την εορταστική περίοδο.