ΣΩΜΑΤΕΙΑ - ΦΟΡΕΙΣ

Επιτυχημένες εορταστικές εκδηλώσεις για τα παιδιά

Με ιδιαίτερη επιτυχία και μεγάλη συμμετοχή εργαζομένων, οικογενειών και παιδιών πραγματοποιήθηκε το πρωί της Κυριακής, σε ζεστό και γιορτινό κλίμα, η χριστουγεννιάτικη γιορτή των σωματείων τουστέλνοντας μήνυμα αισιοδοξίας, αλληλεγγύης και συλλογικότητας.

Μικροί και μεγάλοι είχαν την ευκαιρία να απολαύσουν την παράσταση «Ο Καραγκιόζης βοηθός του Αϊ Βασίλη» από το Θέατρο Σκιών του Νίκου Γκουντούρα, ενώ στη συνέχεια η χορωδία του Σωματείου Συνταξιούχων με μαέστρο τον Γιώργο Δεληγιάννη και τον μικρό μαθητή Χρήστο Καλφούτζο στο κλαρίνο ταξίδεψαν μουσικά τους παρευρισκόμενους με κάλαντα από όλη την Ελλάδα.

Στο τέλος της εκδήλωσης ο Αγιος Βασίλης έκανε την εμφάνισή του και μοίρασε δώρα σε όλα τα παιδιά δίνοντας χαρά και ζωντάνια στο κοινό. Παράλληλα, για τις πιο μικρές ηλικίες των μικρών φίλων ήταν σε εξέλιξη παράλληλη δραστηριότητα, όπου τα παιδιά ζωγράφιζαν εορταστικά μηνύματα για τους αγωνιστές εργάτες καθώς και για τους βιοπαλαιστές αγροτοκτηνοτρόφους που βρίσκονται στα μπλόκα. Σε μια περίοδο που ο λαός δοκιμάζεται από την ακρίβεια και την εργασιακή ανασφάλεια, η γιορτή αυτή αποτέλεσε μια ανάσα με ένα ξεκάθαρο μήνυμα αλληλεγγύης.

Στην Αλεξανδρούπολη

Οι φορείς με ανακοίνωσή τους ευχαριστούν όσους συνέβαλαν για άλλη μια χρονιά σε αυτή την πρωτοβουλία, προετοίμασαν, στόλισαν και υποδέχτηκαν με εορταστικά εδέσματα και ζεστά ροφήματα δεκάδες οικογένειες με τα παιδιά τους στο ισόγειο του Εργατικού Κέντρου.

Με μεγάλη συμμετοχή πραγματοποιήθηκε την περασμένη Κυριακή η γιορτή για παιδιά και γονείς από τα εργατικά σωματεία της Αλεξανδρούπολης. Τίτλος της εκδήλωσης ήταν «Διεκδικούμε ελεύθερο χρόνο για εμάς και τα παιδιά μας!».

Η παράσταση κουκλοθέατρου, οι ήχοι της τρομπέτας και του φλάουτου, το ταξίδι της μέλισσας, οι αφηγήσεις παραμυθιών, το σκάκι, τα επιτραπέζια παιχνίδια, οι χριστουγεννιάτικες κατασκευές και ο Αϊ-Βασίλης έκαναν μικρούς και μεγάλους να περάσουν ένα όμορφο πρωινό, μετατρέποντας το βουβό κτίριο του Εργατικού Κέντρου σε χώρο δημιουργίας και κεφιού.

Την πρωτοβουλία πήραν τα εργατικά σωματεία Εμποροϋπαλλήλων - Ιδιωτικών Υπαλλήλων Αλεξανδρούπολης - Φερών - Σουφλίου «Η ΕΝΟΤΗΤΑ», Οικοδόμων, Τουριστικών επαγγελμάτων Ν. Εβρου, Ιδιωτικών Εκπαιδευτικών Λειτουργών Θράκης και Συνταξιούχων ΙΚΑ Ν. Εβρου.

Στο Αγρίνιο

Με ευχές για τις γιορτές αλλά και για μια νέα αγωνιστική χρονιά με αισιοδοξία για τη νέα γενιά, τους εργαζόμενους και τον λαό, πραγματοποιήθηκε το πρωί της Κυριακής η παιδική χριστουγεννιάτικη γιορτή του Σωματείου Συνταξιούχων ΙΚΑ - ΕΦΚΑ Αιτωλοακαρνανίας.

Στην αίθουσα εκδηλώσεων του Εργατικού Κέντρου Αγρινίου βρέθηκαν πολλά παιδιά με τις οικογένειές τους, που τους κράτησε συντροφιά ο Καραγκιόζης με την παράσταση του Χρήστου Πατρινού «Ο Καραγκιόζης και ο χιονάνθρωπος».

Στα παιδιά μοιράστηκαν δώρα και γλυκά, ενώ διαβάστηκε και παραμύθι, με τις μουσικές και τα τραγούδια να «ζεσταίνουν» την ατμόσφαιρα και όλους να ανανεώνουν το ραντεβού τους και για επόμενες ανάλογες δράσεις.

Θεατρική παράσταση από τον Σύλλογο Εμποροϋπαλλήλων Αθήνας

Σε θεατρική παράσταση για παιδιά καλεί ο Σύλλογος Εμποροϋπαλλήλων Αθήνας, την Κυριακή 4 Γενάρη, στις 6 μ.μ., στη Στέγη Πολιτισμού του Δήμου Χαϊδαρίου (Κολοκοτρώνη 36, μετρό Αγίας Μαρίνας). Συγκεκριμένα, καλεί στην παράσταση του Θιάσου Λαϊκού Θεάτρου Maticapi, «Το Γαϊτανάκη» της Ζωρς Σαρή, σε θεατρική διασκευή του Γιάννη Καλατζόπουλου (είσοδος ελεύθερη).