ΔΙΕΘΝΗΣ ΗΜΕΡΑ ΑΓΩΝΑ ΣΤΑ ΛΙΜΑΝΙΑ ΣΤΙΣ 6 ΦΛΕΒΑΡΗ

«Οι λιμενεργάτες δεν δουλεύουν για τον πόλεμο!»

«

Λιμενεργάτες, μη δουλεύετε για τον πόλεμο»: Το σάλπισμα αυτό του αγώνα ενάντια στο ιμπεριαλιστικό μακελειό απευθύνεται με το κάλεσμα για διεθνή μέρα αγώνα των λιμενεργατών σε Ιταλία, Ελλάδα, Χώρα των Βάσκων, Τουρκία και Μαρόκο στις 6 Φλεβάρη 2026.

Το κάλεσμα συνυπογράφεται ήδη από τις συνδικαλιστικές οργανώσεις USB Ports (Ιταλία), ΕΝΕΔΕΠ (Ελλάδα), ODT - Organisation Democratique du Travail (Μαρόκο), Liman-is (Τουρκία), LAB (Χώρα των Βάσκων). Παράλληλα καλούν κάθε άλλη οργάνωση από άλλα λιμάνια που επιθυμεί να συμμετάσχει στη διεθνή μέρα δράσης να επιβεβαιώσει τη συμμετοχή της, επικοινωνώντας με τις υπογράφουσες οργανώσεις.

Αναλυτικά το κάλεσμα:

«"Η ειρήνη τελείωσε" - αυτό ακούμε από τις περισσότερες κυβερνήσεις μας.

Ως συνδικάτα λιμενεργατών έχουμε υπογράψει τη διακήρυξη "Οι λιμενεργάτες δεν δουλεύουν για τον πόλεμο", στη Γένοβα στις 26 Σεπτεμβρίου, και επαναβεβαιώνουμε τη διαρκή επικαιρότητα των δεσμεύσεων που περιλαμβάνονται σε αυτήν. Σε αυτές συγκαταλέγονται η απαίτηση να σταματήσει η γενοκτονία του παλαιστινιακού λαού από το Ισραήλ, που υποστηρίζεται ανοιχτά από τους συμμάχους του, τις ΗΠΑ, το ΝΑΤΟ και την ΕΕ, το άνοιγμα σταθερών ανθρωπιστικών διαδρόμων, η απόρριψη του σχεδίου επανεξοπλισμού της ΕΕ (ReArm EU) και η διεκδίκηση των ευρωπαϊκών και μεσογειακών λιμανιών ως λιμανιών ειρήνης.





Η γενοκτονία συνεχίζεται, όπως και πολλοί άλλοι πόλεμοι, ενώ πλέον είναι ξεκάθαρο ότι το σχέδιο επανεξοπλισμού οδηγεί στη στρατιωτικοποίηση των λιμανιών και των στρατηγικών υποδομών που είναι απαραίτητες για τις πολεμικές προετοιμασίες.

Αυτά τα σχέδια επανεξοπλισμού γίνονται ευπρόσδεκτα από εφοπλιστές και διαχειριστές τερματικών σταθμών, καθώς επιτρέπουν μια ισχυρή ώθηση προς την αυτοματοποίηση, τη μείωση της απασχόλησης και την υπονόμευση των συνδικαλιστικών ελευθεριών.

Η πολεμική οικονομία περικόπτει τους μισθούς των λιμενεργατών, τα δικαιώματά μας και τα μέτρα υγείας και ασφάλειας, συμπεριλαμβανομένης της μείωσης του χρόνου εργασίας.

Μοιραζόμενοι την αποφασιστικότητα να απορρίψουμε κάθε συνενοχή των εργαζομένων στα λιμάνια στη μεταφορά όπλων και πολεμικού υλικού, και να εκφράσουμε την έντονη αντίθεσή μας στις συνέπειες της πολεμικής οικονομίας, τα συνδικάτα απευθύνουν ένα σαφές κάλεσμα για διεθνή μέρα δράσης και αγώνα στις 6 Φεβρουαρίου 2026.

Την ημέρα αυτή οι λιμενεργάτες σε όλη την Ευρώπη και τη Μεσόγειο θα διαδηλώσουν και θα απεργήσουν μαζί, αξιοποιώντας κάθε μορφή δράσης:

Για να διασφαλίσουν ότι τα ευρωπαϊκά και μεσογειακά λιμάνια θα είναι χώροι ειρήνης, απαλλαγμένοι από κάθε εμπλοκή σε πολέμους.

Για να μπλοκάρουν όλες τις αποστολές όπλων από τα λιμάνια μας προς τη γενοκτονία στην Παλαιστίνη, καθώς και προς κάθε άλλη εμπόλεμη ζώνη, και να απαιτήσουν εμπορικό εμπάργκο στο Ισραήλ από τις κυβερνήσεις και τους θεσμούς.

Για να αντιταχθούν στο σχέδιο ReArm EU και να σταματήσουν το επικείμενο σχέδιο της ΕΕ και των ευρωπαϊκών κυβερνήσεων για στρατιωτικοποίηση των λιμανιών και των στρατηγικών υποδομών.

Για να απορρίψουν τα σχέδια επανεξοπλισμού ως μοχλό περαιτέρω ιδιωτικοποίησης και αυτοματοποίησης των λιμανιών και να αντιπαλέψουν τις επιπτώσεις της πολεμικής οικονομίας στους μισθούς μας, στα δικαιώματά μας, στις συνθήκες υγείας και ασφάλειας».

Οπως επισημαίνεται, οι συνδικαλιστικές οργανώσεις που υπογράφουν το κάλεσμα το προωθούν σε όλα τα ευρωπαϊκά, μεσογειακά και διεθνή συνδικάτα λιμενεργατών που συμμερίζονται αυτές τις ανησυχίες, καλώντας τα να συμμετάσχουν σε αυτήν την ημέρα διαμαρτυρίας.

Καταλήγοντας επισημαίνουν πως «η κινητοποίηση αυτή πρέπει να είναι όσο το δυνατόν πιο μαζική, ανοιχτή και συμμετοχική, για να επιβεβαιωθεί με δύναμη ότι:

"Οι λιμενεργάτες δεν δουλεύουν για τον πόλεμο!"».