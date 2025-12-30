Το κάλεσμα συνυπογράφεται ήδη από τις συνδικαλιστικές οργανώσεις USB Ports (Ιταλία), ΕΝΕΔΕΠ (Ελλάδα), ODT - Organisation Democratique du Travail (Μαρόκο), Liman-is (Τουρκία), LAB (Χώρα των Βάσκων). Παράλληλα καλούν κάθε άλλη οργάνωση από άλλα λιμάνια που επιθυμεί να συμμετάσχει στη διεθνή μέρα δράσης να επιβεβαιώσει τη συμμετοχή της, επικοινωνώντας με τις υπογράφουσες οργανώσεις.
Αναλυτικά το κάλεσμα:
«"Η ειρήνη τελείωσε" - αυτό ακούμε από τις περισσότερες κυβερνήσεις μας.
Ως συνδικάτα λιμενεργατών έχουμε υπογράψει τη διακήρυξη "Οι λιμενεργάτες δεν δουλεύουν για τον πόλεμο", στη Γένοβα στις 26 Σεπτεμβρίου, και επαναβεβαιώνουμε τη διαρκή επικαιρότητα των δεσμεύσεων που περιλαμβάνονται σε αυτήν. Σε αυτές συγκαταλέγονται η απαίτηση να σταματήσει η γενοκτονία του παλαιστινιακού λαού από το Ισραήλ, που υποστηρίζεται ανοιχτά από τους συμμάχους του, τις ΗΠΑ, το ΝΑΤΟ και την ΕΕ, το άνοιγμα σταθερών ανθρωπιστικών διαδρόμων, η απόρριψη του σχεδίου επανεξοπλισμού της ΕΕ (ReArm EU) και η διεκδίκηση των ευρωπαϊκών και μεσογειακών λιμανιών ως λιμανιών ειρήνης.
Αυτά τα σχέδια επανεξοπλισμού γίνονται ευπρόσδεκτα από εφοπλιστές και διαχειριστές τερματικών σταθμών, καθώς επιτρέπουν μια ισχυρή ώθηση προς την αυτοματοποίηση, τη μείωση της απασχόλησης και την υπονόμευση των συνδικαλιστικών ελευθεριών.
Η πολεμική οικονομία περικόπτει τους μισθούς των λιμενεργατών, τα δικαιώματά μας και τα μέτρα υγείας και ασφάλειας, συμπεριλαμβανομένης της μείωσης του χρόνου εργασίας.
Μοιραζόμενοι την αποφασιστικότητα να απορρίψουμε κάθε συνενοχή των εργαζομένων στα λιμάνια στη μεταφορά όπλων και πολεμικού υλικού, και να εκφράσουμε την έντονη αντίθεσή μας στις συνέπειες της πολεμικής οικονομίας, τα συνδικάτα απευθύνουν ένα σαφές κάλεσμα για διεθνή μέρα δράσης και αγώνα στις 6 Φεβρουαρίου 2026.
Την ημέρα αυτή οι λιμενεργάτες σε όλη την Ευρώπη και τη Μεσόγειο θα διαδηλώσουν και θα απεργήσουν μαζί, αξιοποιώντας κάθε μορφή δράσης:
Οπως επισημαίνεται, οι συνδικαλιστικές οργανώσεις που υπογράφουν το κάλεσμα το προωθούν σε όλα τα ευρωπαϊκά, μεσογειακά και διεθνή συνδικάτα λιμενεργατών που συμμερίζονται αυτές τις ανησυχίες, καλώντας τα να συμμετάσχουν σε αυτήν την ημέρα διαμαρτυρίας.
Καταλήγοντας επισημαίνουν πως «η κινητοποίηση αυτή πρέπει να είναι όσο το δυνατόν πιο μαζική, ανοιχτή και συμμετοχική, για να επιβεβαιωθεί με δύναμη ότι:
"Οι λιμενεργάτες δεν δουλεύουν για τον πόλεμο!"».