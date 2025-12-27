Εδώ, ακλόνητοι, για να μείνουμε και να παράγουμε στον τόπο μας, με τον λαό μαζί μας

Ανυποχώρητοι οι αγρότες συνεχίζουν τον δίκαιο αγώνα επιβίωσης που δίνουν και κάνουν γιορτές στα μπλόκα. Εκεί που τις προηγούμενες ημέρες «αντάμωσαν» τα τρακτέρ με τις κόρνες των ταξιδιωτών, γιατί ο ελληνικός λαός είναι στο πλευρό των αγροτών και κτηνοτρόφων.

Σε αυτό το κλίμα, ευχές για καλές γιορτές σε όλο τον ελληνικό λαό έδωσε η Συντονιστική Επιτροπή του μπλόκου Νίκαιας σε συνέντευξη Τύπου που παραχώρησε την Τετάρτη από τον χώρο του μπλόκου, εκεί που εδώ και 25 μέρες οι βιοπαλαιστές δίνουν έναν ηρωικό αγώνα επιβίωσης, που «ανοίγει δρόμους» στο δίκιο όλου του λαού.

«Δεν έχουμε άλλη επιλογή πέρα από το να μείνουμε εδώ και να συνεχίσουμε τον ανυποχώρητο αγώνα. Γιατί αφορά την επιβίωσή μας, το μέλλον μας, να μπορέσουμε να μείνουμε και να παράγουμε στους τόπους μας. Αυτή είναι η κόκκινη γραμμή μας», είπε ο Ρίζος Μαρούδας, εκ μέρους της Συντονιστικής Επιτροπής του μπλόκου.

Κατήγγειλε τις αθλιότητες της κυβέρνησης, που προσπαθεί με λυτούς και δεμένους να συκοφαντήσει τον αγώνα τους και να βάλει τον λαό απέναντί τους. Οπως ανέφερε, «γίνεται συντονισμένη προσπάθεια από την κυβέρνηση να εγκαταλειφθούν τα μπλόκα. Με διάφορους τρόπους προσπαθεί να μας πιέσει, όμως εμείς είμαστε εδώ, γιατί δεν έχουμε τίποτα άλλο να χάσουμε και είμαστε ενωμένοι, συντονισμένοι, αποφασισμένοι να πάμε αυτόν τον αγώνα μέχρι τέλους, μέχρι τη δικαίωσή μας».

Ξεκαθάρισε πως αυτή «η πίεση της κυβέρνησης θα πέσει στο κενό όπως πέφτει και ο "κοινωνικός αυτοματισμός"». Ευχαρίστησε θερμά «τον λαό, τους μαζικούς φορείς που βρίσκονται στο πλευρό μας από την πρώτη μέρα, γιατί ξέρουν ότι η νίκη μας θα είναι και δική τους νίκη απέναντι στον ίδιο αντίπαλο».

Ο Ρ. Μαρούδας τόνισε ότι «δεν μπορούμε να συζητάμε για διάλογο όταν ακούμε την κυβέρνηση να λέει ότι είναι μαξιμαλιστικά τα αιτήματά μας και ότι υπάρχουν ευρωπαϊκοί περιορισμοί όταν δίνει δισεκατομμύρια στους επιχειρηματικούς ομίλους, στους εφοπλιστές. Αυτοί γιατί έχουν εγγυημένο εισόδημα, αφορολόγητο πετρέλαιο; Να βρει τα χρήματα και να μας δώσει αυτά που διεκδικούμε».

«Θα είμαστε εδώ και μετά τις γιορτές! Είμαστε αποφασισμένοι να κλιμακώσουμε τον αγώνα για την επιβίωσή μας, δεν φεύγουμε με άδεια χέρια και ψίχουλα», ξεκαθάρισε.

Ο λαός είναι μαζί μας και υποσχόμαστε να συνεχίσουμε!

Από την πλευρά του ο Γιάννης Κουκούτσης, μέλος της Συντονιστικής Επιτροπής του μπλόκου, αναφέρθηκε στις δηλώσεις του πρωθυπουργού στο Υπουργικό Συμβούλιο, τονίζοντας ότι «τέτοιες δηλώσεις και τέτοιες πολιτικές κάνουν τα χωριά μας και την ύπαιθρο να ερημώνουν, για αυτό είμαστε ακόμη και στις γιορτές εδώ». Πρόσθεσε απευθυνόμενος προς την κυβέρνηση ότι «ο λαός είναι μαζί μας γιατί δίνουμε κοινό αγώνα. Απαιτούμε λύσεις στα προβλήματά μας εδώ και τώρα».

Ο Κώστας Χατζής, επίσης μέλος της Συντονιστικής Επιτροπής, κάλεσε τους χιλιάδες βιοπαλαιστές που βρίσκονται στα μπλόκα να «δυναμώσουμε και άλλο τον αγώνα μας απέναντι στην πολιτική που εφαρμόζεται σε βάρος μας. Πολιτική που εμάς μας οδηγεί στο ξεκλήρισμα και τον υπόλοιπο ελληνικό λαό να δυσκολεύεται να τα βγάλει πέρα». Τόνισε πως «δίνουμε υπόσχεση να συνεχίσουμε μέχρι τέλους αυτόν τον αγώνα απέναντι στην επιχείρηση της κυβέρνησης να τον καταστείλει με κάθε τρόπο».

Τη φωνή των αλιέων που βρίσκονται στο μπλόκο Νίκαιας μετέφερε ο Παναγιώτης Περάκης, πρόεδρος των αλιέων Μαγνησίας, τονίζοντας πως «είμαστε ενωμένοι και δυνατοί! Δεν παίζουμε παιχνίδι στρατηγικής με την κυβέρνηση, το μόνο που ζητάμε επιτακτικά είναι λύσεις στα προβλήματα όλων για ένα καλύτερο αύριο». Αναφερόμενος στην αποτυχημένη προσπάθεια καλλιέργειας της λογικής του «κοινωνικού αυτοματισμού», ανέφερε χαρακτηριστικά πως «όλος ο λαός που μπορεί να πληρώθηκε αυτές τις μέρες, αύριο δεν θα έχουν ούτε για ψωμί. Οπως και αυτοί έτσι και εμείς!».

Μόνο για θανατώσεις και νέα κρούσματα ακούνε οι κτηνοτρόφοι

Στις χιλιάδες οικογένειες των βιοπαλαιστών κτηνοτρόφων που είδαν τα ζώα τους να θανατώνονται αναφέρθηκε στην τοποθέτησή του ο Χρήστος Παππάς, κτηνοτρόφος με θανατωμένο κοπάδι στον Αμπελώνα. Οπως είπε «δεν έχουμε πάρει τίποτα! Μόνο θανατώσεις και νέα κρούσματα ακούμε, είμαστε στο μηδέν. Είμαστε εδώ για να διεκδικήσουμε τη ζωή μας, να γίνουμε παραγωγικοί, για αυτό ζητάμε το εμβόλιο και να μπορέσουμε να βάλουμε πάλι ζώα στα χωριά μας». «Να πιστέψουμε στον αγώνα που κάνουμε! Δεν θα το βάλουμε κάτω! Συνεχίζουμε με κουράγιο πιο αποφασιστικά!», τόνισε χαρακτηριστικά για τις 2.000 και πλέον οικογένειες που είδαν τα κοπάδια τους να χάνονται από την ανυπαρξία μέτρων προστασίας.