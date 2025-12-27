Με γιορτές στα μπλόκα προετοιμάζουν την κλιμάκωση του αγώνα

Χιλιάδες είναι τα τρακτέρ που παραμένουν στα μπλόκα του μεγάλου αγώνα, με την αγωνιζόμενη αγροτιά να γιορτάζει ακόμα και αυτές τις μέρες στα πόστα του δίκαιου αγώνα. Οι δρόμοι είναι ανοιχτοί, με τους βιοπαλαιστές να δυναμώνουν τις διεκδικήσεις τους, έχοντας όλο τον λαό στο πλευρό τους. Αυτή είναι η εικόνα που συγκεντρώνεται από όλη τη χώρα, δίνοντας ανάσα αγωνιστικής αισιοδοξίας αυτές τις μέρες.

Αγωνιστικά και με αλληλεγγύη στην Κεντρική Μακεδονία

Με ανοιχτούς δρόμους αλλά τα τρακτέρ παρατεταγμένα στο πλάι συνεχίζουν αυτές τις μέρες τον αγώνα τους οι βιοπαλαιστές αγρότες στην Κεντρική Μακεδονία.

Στο τελωνείο των Ευζώνων, μάλιστα, στο πλευρό των αγροτών βρέθηκε για να πει τα κάλαντα η Φιλαρμονική Ορχήστρα του δήμου Παιονίας, ενώ και το συγκρότημα κρουστών «Αϊντος» εξέφρασε τη συμπαράστασή του μετά μουσικής!

Παράλληλα, το μπλόκο οργανώνει εορταστικό γλέντι στη διασταύρωση της Νάουσας την Κυριακή στις 12 μ., ενώ και σε άλλα μπλόκα φορείς και σωματεία ετοιμάζονται τις επόμενες μέρες να πραγματοποιήσουν εορταστικές δράσεις αλληλεγγύης.

Σε Στερεά και Εύβοια

Περήφανα στα πόστα τους τους, μαζί με τις οικογένειές τους και με συντροφιά την πλατιά εργατική - λαϊκή αλληλεγγύη, πέρασαν τις γιορτές των Χριστουγέννων και οι αγρότες στα μπλόκα της Στερεάς και της Εύβοιας.

Με «στολίδια» τα τρακτέρ τους και «φωτάκια» τους λαμπτήρες της Εθνικής Οδού Αθηνών- Λαμίας, οι αγωνιζόμενοι αγρότες έστησαν το δικό τους γιορτινό σκηνικό στα μπλόκα τους. Εκεί δεν σταμάτησαν οι επισκέψεις από συγγενείς και φίλους, αλλά και από απλούς ανθρώπους που ήθελαν να δηλώσουν τη στήριξή τους. Δίπλα στα βαρέλια με τις αναμμένες φωτιές, στις σκηνές και στα πρόχειρα καταλύματα, για την προστασία από το τσουχτερό κρύο, στήθηκαν μικρές γιορτές, με «συνοδεία» τις κόρνες των διερχόμενων οδηγών, που δεν σταματούσαν να στέλνουν μήνυμα αλληλεγγύης.

Τα μπλόκα πλημμύρισαν με παιδικές φωνές, με ευχές για τις μέρες και για «καλό αγώνα», με την πίστη να δυναμώνει ότι ο αγώνας αυτός είναι δίκαιος και θα νικήσει.

Οι βιοπαλαιστές αγρότες, κτηνοτρόφοι και μελισσοκόμοι στα μπλόκα της Στερεάς και της Εύβοιας θα συνεχίσουν να διευκολύνουν την κίνηση των εκδρομέων μέχρι την Κυριακή, οπότε θα αποφασίσουν για τη στάση που θα κρατήσουν τις μέρες πριν την Πρωτοχρονιά και την κλιμάκωση της πίεσης προς την κυβέρνηση.

Σε Δυτική Μακεδονία και Ανατολική Μακεδονία - Θράκη

Σε τροχιά κλιμάκωσης βρίσκονται οι αγρότες και στα τρία μπλόκα της Δυτ. Μακεδονίας (τελωνείο Νίκης, κόμβος Φιλώτα και Μπάρα Σιάτιστας), οι οποίοι την Παρασκευή πραγματοποίησαν συνελεύσεις, αποφασισμένοι να συνεχίσουν τον αγώνα.

Χριστούγεννα με αγώνα σε Δυτική Ελλάδα και Πελοπόννησο

Σε Γενική Συνέλευση προχώρησαν και στο τελωνείο των Κήπων στονΣτηναγρότες της Δημοτικής Ενότητας Φιλίππων ντυμένοι Αγιοι Βασίληδες μοίρασαν τοπικά προϊόντα και ενημερωτικό υλικό με τα αιτήματά τους στους διερχόμενους οδηγούς. Στο ίδιο κλίμα, στο μπλόκο της Μουσθένης άνοιξαν τις προηγούμενες μέρες τα διόδια για να περάσουν ελεύθερα οι οδηγοί, ενώ σε μια συμβολική κίνηση έδιναν από ένα μπουκαλάκι λάδι παραγωγής τους, μαζί με ευχές για καλά Χριστούγεννα.

Στη Μεσσηνία το μπλόκο της Θουρίας κράτησε ανοιχτά τα διόδια των Αρφαρών, διασφαλίζοντας ελεύθερη πρόσβαση για τους διερχόμενους οδηγούς. Παράλληλα οι αγωνιζόμενοι αγροτοκτηνοτρόφοι προχώρησαν σε κινητοποιήσεις στην Καλαμάτα ακόμα και την παραμονή των Χριστουγέννων, από κοινού και με τους αλιείς, και καλούν σε κλιμάκωση τις επόμενες μέρες.

Με χριστουγεννιάτικη γιορτή αλληλεγγύης την παραμονή των Χριστουγέννων, στους δρόμους του αγώνα, συνεχίζουν και οι βιοπαλαιστές αγρότες και κτηνοτρόφοι του μπλόκου του κόμβου Ινάχου στα Μαλαχιά Αργολίδας.

Αντίστοιχα, στους δρόμους παρέμειναν οι αγρότες και κτηνοτρόφοι σε ΒΙΠΕ Τρίπολης και Νεστάνη στην Αρκαδία.

Στηστηνοι αγωνιζόμενοι αγροτοκτηνοτρόφοι του μπλόκου στη νέα Εθνική Οδό Πατρών - Πύργου συνέχισαν τον αγώνα τους, ανοίγοντας και τα πανάκριβα διόδια για να διευκολύνουν όλους όσοι ήθελαν να ταξιδέψουν, ενώ το βράδυ της Παρασκευής είχαν προγραμματίσει Γενική Συνέλευση ενημέρωσης και για τη λήψη νέων αγωνιστικών πρωτοβουλιών. Στους δρόμους του αγώνα παραμένουν και οι αγροτοκτηνοτρόφοι των Λεχαινών, στο δικό τους μπλόκο.

Απελευθερώνοντας την κίνηση των οχημάτων επί της μεγάλης περιμετρικής της Πάτρας στην Εθνική Οδό με την Κόρινθο, συνέχισαν τον αγώνα τους τις προηγούμενες μέρες οι αγρότες και κτηνοτρόφοι του μπλόκου της Εγλυκάδας στην Αχαΐα, οι οποίοι προγραμματίζουν και νέες κινητοποιήσεις. Στο μπλόκο τους στον κόμβο της γέφυρας Σελινούντα, παρέμειναν και οι συνάδελφοί τους στην Αιγιάλεια, προχωρώντας σε καθημερινές συγκεντρώσεις. Τον αγώνα συνεχίζουν επίσης οι αγρότες και κτηνοτρόφοι των Καλαβρύτων.

Δίνοντας στην κυκλοφορία την Ιόνια Οδό Αντιρρίου - Ιωαννίνων στο ύψος του μπλόκου τους στο Αγγελόκαστρο, τον αγώνα τους συνέχισαν και τις προηγούμενες μέρες οι βιοπαλαιστές αγρότες και κτηνοτρόφοι της Αιτωλοακαρνανίας. Στο μπλόκο μικρά παιδιά έψαλαν τα κάλαντα στους αγρότες και κτηνοτρόφους, που προγραμματίζουν και νέες κινητοποιήσεις.

Στον κόμβο της Βόνιτσας με τη Λευκάδα παρέμειναν αγωνιζόμενοι αγροτοκτηνοτρόφοι της βορειοδυτικής Αιτωλοακαρνανίας και, όπως σημειώνουν, θα συντονίσουν τις δράσεις τους με τους συναδέλφους τους στον νομό και σε όλη τη χώρα.

Στις επάλξεις και στην Κρήτη

Στα Χανιά, για 15η μέρα οι αγροτοκτηνοτρόφοι παραμένουν ακλόνητοι στο μπλόκο στα Μεγάλα Χωράφια, το οποίο συνεχώς ενισχύεται με νέες δυνάμεις, ενώ αμέριστη είναι και η συμπαράσταση του χανιώτικου λαού. Χαρακτηριστική ήταν η απόφαση εργατικών σωματείων να πραγματοποιηθεί σύσκεψη για τη δημιουργία επιτροπής αλληλεγγύης ενάντια στους πλειστηριασμούς και στις κατασχέσεις στον χώρο του μπλόκου, δείχνοντας ότι το μπλόκο στα Μεγάλα Χωράφια αποτελεί εστία αγώνα όλου του λαού της πόλης.

Στο Ηράκλειο, δεκάδες αγροτοκτηνοτρόφοι ανταποκρίθηκαν στο κάλεσμα της Ενωτικής Ομοσπονδίας, πραγματοποιώντας μαχητική μηχανοκίνητη πορεία την Τρίτη. Η πορεία έκανε στάση στην Αποκεντρωμένη Διοίκηση, όπου εκπρόσωποι των αγροτών θυροκόλλησαν τα αιτήματά τους, για να καταλήξουν στη συνέχεια στην Περιφέρεια. Σε μια συμβολική κίνηση οι αγροτοκτηνοτρόφοι πέταξαν φύλλα ελιάς στην πόρτα της Περιφέρειας, καταγγέλλοντας τις ευθύνες της στη στήριξη της αντιαγροτικής πολιτικής των κυβερνήσεων και της ΚΑΠ.