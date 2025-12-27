ΚΟΜΜΟΥΝΙΣΤΙΚΟ ΚΟΜΜΑ ΕΛΛΑΔΑΣ

Οσο κι αν προσπαθεί η κυβέρνηση να συκοφαντήσει τον αγώνα, θα φάει τα μούτρα της

Σε σχόλιό του για τον αγώνα των βιοπαλαιστών αγροτών, το Γραφείο Τύπου της ΚΕ του ΚΚΕ αναφέρει τα εξής:

«Οσο κι αν προσπαθεί η κυβέρνηση να συκοφαντήσει, να καταστείλει και να προβοκάρει τον αγώνα των βιοπαλαιστών αγροτών, είναι βέβαιο ότι θα φάει τα μούτρα της, όχι μόνο γιατί οι αγρότες δίνουν μια δίκαιη μάχη επιβίωσης, αλλά και γιατί η λαϊκή πλειοψηφία αναγνωρίζει σε αυτόν τον αγώνα τα κοινά προβλήματα, τον κοινό αντίπαλο και την κοινή προσπάθεια για ζωή με αξιοπρέπεια, απέναντι στην κυρίαρχη πολιτική».