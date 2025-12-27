Μετά τους βιομήχανους, και οι μεγαλοξενοδόχοι ζητούν «να σπάσουν τα μπλόκα»

Οι αγρότες έχουν στο πλευρό τους όλο τον λαό και τους εργαζόμενους, και απέναντί τους την κυβέρνηση και μια χούφτα παράσιτα που αγωνιούν για τα κέρδη τους. Ετσι, μετά τους βιομήχανους, που την περασμένη βδομάδα καλούσαν την κυβέρνηση να πάρει μέτρα ενάντια στον δίκαιο αγώνα των αγροτών, σειρά πήραν τώρα οι μεγαλοξενοδόχοι, μη και θιγεί η κερδοφορία τους μέσα στις γιορτές.

Γι' αυτό και βγήκαν ...παγανιά στα κανάλια στοχοποιώντας τα μπλόκα. Μεταξύ αυτών και ο πρόεδρος της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Ξενοδόχων (ΠΟΞ), που απαίτησε από την κυβέρνηση να ανοίξει «με κάθε τρόπο» τους δρόμους. Ο δε γγ της ΠΟΞ έλεγε ότι «τα μπλόκα καίνε τον τουρισμό».

«Πληρωμένη απάντηση» δίνουν οι ίδιοι οι εργαζόμενοι του κλάδου των παραπάνω μεγαλοξενοδόχων, με το Συνδικάτο Επισιτισμού - Τουρισμού - Ξενοδοχείων Αττικής να αναδεικνύει ποιοι είναι αυτοί που «μιλάνε για "κάψιμο"»:

«Είναι αυτοί που εδώ και χρόνια έχουν επιβάλει στον κλάδο των ξενοδοχοϋπαλλήλων συνθήκες εργασιακής γαλέρας, με 5 έως 6 μήνες δουλειάς, το λιγότερο 10ωρα, 7ήμερα, με μισθούς στα επίπεδα του 2011.

Είναι αυτοί που κάθε χρόνο σπάνε ρεκόρ εσόδων και κερδών και απολαμβάνουν από τις κυβερνήσεις ένα σωρό πακέτα χρηματοδότησης μέσω επιδοτήσεων, εισφοροαπαλλαγών και φοροαπαλλαγών. Που χτίζουν όπου βρουν - σε παραλίες, δάση, προστατευόμενες περιοχές - με την άδεια των κυβερνήσεων, εκμεταλλευόμενοι τον πλούτο της χώρας. Αυτοί που "ρουφάνε" το νερό των νησιών για να γεμίζουν τις απλησίαστες για τον λαό πισίνες, καταδικάζοντας τους κατοίκους σε λειψυδρία, τη στιγμή μάλιστα που η κυβέρνηση αυξάνει τα πάγια τέλη της ΕΥΔΑΠ με πρόσχημα την προστασία από τη λειψυδρία (!), συνεχίζοντας την κλοπή του λαϊκού εισοδήματος.

Είναι αυτοί, οι επιχειρηματικοί όμιλοι του κλάδου, που είναι οι μόνοι κερδισμένοι την ώρα που το λαϊκό δικαίωμα στον τουρισμό είναι όνειρο θερινής νυκτός για την πλειοψηφία των εργατικών - λαϊκών οικογενειών, που ζουν με μισθούς πείνας, σε συνδυασμό με τις αυξήσεις - φωτιά στο κόστος σε μια σειρά προϊόντα και υπηρεσίες.

Είναι οι ίδιοι που πρόσφατα, με αφορμή το νομοσχέδιο για τις 13 ώρες δουλειάς, ζήτησαν με επιστολή τους στο υπουργείο Εργασίας την κατάργηση της 11ωρης ξεκούρασης, το 13ωρο σε σπαστό ωράριο, την κατάργηση της θερινής άδειας και άλλα "καλούδια" για να συνεχίσουν να μας ξεζουμίζουν και να θησαυρίζουν από τη δουλειά μας!

Ξέρουν καλά ότι χιλιάδες εργαζόμενοι στον κλάδο προέρχονται από αγροτικές οικογένειες, που και οι ίδιοι τον χειμώνα, επειδή δεν τα βγάζουν πέρα από τα ψίχουλα που δίνουν οι ξενοδόχοι και οι κυβερνήσεις, κάνουν αγροτικές δουλειές και σήμερα ξεκληρίζονται μαζί με τις οικογένειές τους».

Γι' αυτό και το Συνδικάτο σημειώνει ότι «πάει πολύ να μιλάει η ΠΟΞ ενάντια στον δίκαιο αγώνα των αγροτών!

Οι εργαζόμενοι του κλάδου μας στηρίζουμε με κάθε τρόπο τους αγρότες συμμάχους μας. Θα συνεχίσουμε και εμείς στον ίδιο δρόμο με τα αδέρφια μας! Μέσα στα ξενοδοχεία, εκεί που κρίνεται η δική μας επιβίωση! Θα συνεχίσουμε τον αγώνα για αυξήσεις στους μισθούς, 7ωρο - 5ήμερο - 35ωρο για εργασιακά δικαιώματα και διασφάλιση του εισοδήματος όλων των εποχικών ανέργων!».