ΣΥΡΙΖΑ

Καταγγέλλει την εξόντωση των βιοπαλαιστών ... που ο ίδιος συνυπέγραψε!

Μνημείο κοροϊδίας των αγωνιζόμενων αγροτών και κτηνοτρόφων αποτελεί η πρόσφατη ανάρτηση του επικεφαλής της ευρωκοινοβουλευτικής ομάδας του ΣΥΡΙΖΑ, Κ. Αρβανίτη, για την ΚΑΠ και τη Μercosur.

Οπως ενημερώνει, η συμφωνία της Mercosur «μαζί με τις αλλαγές στην ΚΑΠ» «πλήττουν ανεπανόρθωτα τον Ελληνα αγρότη».

Βέβαια ξεχνά μια μικρή, «ασήμαντη» λεπτομέρεια: Οτι τις «αλλαγές στην ΚΑΠ», που τώρα βαφτίζει «όπλο εξόντωσης», τις ψήφισε ο ίδιος στο Ευρωκοινοβούλιο!

Από τη μία λοιπόν ο ΣΥΡΙΖΑ ψηφίζει τον επικαιροποιημένο Κανονισμό της ΚΑΠ, που δυσχεραίνει ακόμα περισσότερο την επιβίωση του βιοπαλαιστή αγρότη.

Και από την άλλη παρουσιάζεται ως υπέρμαχος των μπλόκων και «συμπάσχει» με τους αγρότες, καταγγέλλοντας τις συνέπειες των δικών του επιλογών ως «πραξικοπηματικές»!

Ενώ δηλαδή συμμετέχουν στη «σφαγή» του βιοπαλαιστή αγρότη, την επόμενη μέρα παριστάνουν την «κλαίουσα μοιρολογίστρα» πάνω από το ίδιο το θύμα.

Και δεν σταματούν εδώ. Εγκαλούν κι από πάνω το ΚΚΕ επειδή τους υπενθυμίζει την ψήφο τους! Αντί να απολογηθούν στους αγρότες, ζητάνε και τα ρέστα από εκείνους που σταθερά καταγγέλλουν ότι η Mercosur δεν είναι τίποτα άλλο παρά οργανικό τμήμα και συμπλήρωμα της ΚΑΠ, ένας ακόμα κρίκος στην αλυσίδα της διεθνοποιημένης αγοράς που συνθλίβει τον μικρό παραγωγό (βλ. και σελ. 7).

Η υποκρισία έχει και τα όριά της. Δεν μακιγιάρεται η στήριξη του ΣΥΡΙΖΑ στην ΕΕ των μονοπωλίων με δήθεν αντίσταση στη Mercosur, την ώρα που έχει συνυπογράψει το πλαίσιο που τη γεννάει. Δεν είναι λοιπόν «μάχη» - είναι κοροϊδία ολκής.

Οι αγρότες στα μπλόκα δεν έχουν ανάγκη από όσους συνδιαμορφώνουν και ψηφίζουν τα μνημόνια της ΚΑΠ. Εχουν ανάγκη από σύγκρουση με την πολιτική της ΕΕ, που ο ΣΥΡΙΖΑ και τα άλλα αστικά κόμματα μαζί με τη κυβέρνηση της ΝΔ υπηρετούν όλοι τους πιστά, παίζοντας το παιχνίδι του «καλού» και του «κακού» ευρωενωσίτη.