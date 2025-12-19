Σίγησε η ζεστή φωνή της Κικής Μορφονιού

Σε ηλικία 89 ετών «έφυγε» χτες Πέμπτη η διεθνούς επιπέδου και αναγνώρισης

Η Μορφονιού σπούδασε στο Εθνικό Ωδείο πιάνο και τραγούδι (δίπλωμα με Α' βραβείο και Αριστείο Εξαιρετικής Επιδόσεως της Σχολής Σκέπερς, 1956), κατόπιν ισχυρής παρότρυνσης των αδερφών Κουτσιμάνη, στενών φίλων και συνεργατών του Σκαλκώτα και του Σπαρτιάτη συνθέτη Αλέκου Παναγιωτόπουλου.

Το 1957 διορίζεται στη Χορωδία της Λυρικής και έναν χρόνο μετά γίνεται σολίστ, υπηρετώντας το μοναδικό λυρικό μας θέατρο για 30 περίπου χρόνια, ερμηνεύοντας όλους τους μεγάλους ρόλους της φωνής της και γράφοντας χρυσές σελίδες. Στα 1961 - 1963 σπουδάζει με υποτροφία στο Μιλάνο δίπλα στους μαέστρους της «Σκάλας» Αντόνιο Τονίνι και Αντόνιο Ναρντούτσι, μετά από σύσταση της Μαρίας Κάλλας, με αποτέλεσμα να εμφανιστεί κατόπιν ακροάσεων σε διάφορα θέατρα της Ιταλίας, της Γιουγκοσλαβίας, της Πορτογαλίας, της πρώην Δυτικής Γερμανίας, του Βελγίου κ.λπ. Είχε την τύχη να την διευθύνουν οι μεγαλύτεροι μαέστροι της εποχής της, όπως οι Σεραφίν, Ερέντε, Ρεσίνιο, Πατανέ, Ντερβό, Πφέφερ, Τσου Χουΐ, αλλά και οι Καραλίβανος, Δημητριάδης, Ευαγγελάτος, Παρίδης, Χωραφάς, Κολάσης, Καρυτινός, Αλέκος Συμεωνίδης, Αργύρης, Φιδετζής, Θεοδωράκης, Χατζιδάκις κ.λπ., σε όλο το ρεπερτόριο της όπερας και της συμφωνικής. Ανεπανάληπτες υπήρξαν οι ερμηνείες της στην «Αζουτσένα» («Τροβατόρε» - Βέρντι), «Ανταλτζίζα» και «Νέρις» («Νόρμα» - Μπελίνι και «Μήδεια» - Κερουμπίνι αντίστοιχα, δίπλα στην Κάλλας στην Επίδαυρο, 1960 - 1961). Τραγούδησε δίπλα στους σημαντικότερους λυρικούς καλλιτέχνες των χρόνων της, όπως οι Ελενα Σουλιώτη, Μαρία Κερεστεντζή, Ζαχαρίου, Πασχάλης, Ρίζανεκ, Μπεργκόντζι, Καπουτσίλι, Ντιμιτρόβα, Ταντέι, Βίκερς κ.λπ. Στη Λυρική ερμήνευσε 40 όπερες σε 93 παραγωγές, όπως στα σπάνια «Δαχτυλίδι της Μάνας» (Καλομοίρης), «Χοβάντσινα» και «Μπόρις Γκοντούνοφ» (Μουσόργκσκι), «Ντάμα Πίκα» (Τσαϊκόφσκι), «Διάλογοι των Καρμελιτισσών» (Πουλένκ), «Κώστας Καρυωτάκης» (Θεοδωράκης), «Πρίγκιπας Ιγκόρ» (Μποροντίν), «Ο Πύργος του Κυανοπώγωνα» (Μπάρτοκ), «Η Ανοδος και η Πτώση της Πόλης του Μαχαγκόνι» (Κ. Βάιλ), «Το Απόγευμα της Αγάπης» (Βάρβογλης) κ.λπ. Εμφανίστηκε με όλες τις ελληνικές ορχήστρες και ηχογράφησε για την ΕΡΤ και ξένες ραδιοφωνίες.

Επί δεκαετίες δίδαξε στο Ωδείο Αθηνών, «βγάζοντας» σημαντικούς Ελληνες τραγουδιστές: Σταμπόγλη, Μπερή, Κατσούλη, Ματθαιουδάκη, Μποτέλλη, Πατσαλίδη, Σταμίδου, Φωτεινοπούλου κ.ά.

Αξέχαστες έμειναν οι ερμηνείες της σε έργα Χατζιδάκι και Θεοδωράκη (κάποια τα ηχογράφησε και κυκλοφόρησαν σε δίσκους), Νίνο Ρότα στο Ηρώδειο, στα «Τραγούδια για τα Νεκρά Παιδιά» (Μάλερ), στο «Τραγούδια και Χοροί του Θανάτου» (Μουσόργκσκι) και στα «Επινίκια» (Σπ. Σαμάρας). Επίσης κυκλοφόρησε σε δίσκους έργα των Καλομοίρη, Χατζηαποστόλου, «Αριες Αντίκες» με τον Γαρουφαλή (πιάνο), «Εντεχνα Επτανησιακά Τραγούδια του ΙΘ' αι.» με την Μπήλιω Μωραΐτου (πιάνο), άριες και ντουέτα από την καριέρα της υπό τον τίτλο «Η Τέχνη της Κικής Μορφονιού» κ.ά.

Η Μορφονιού ήταν πάντοτε πολύ υποστηρικτική με τους νέους που άξιζαν, είχε χιούμορ ακαταμάχητο, μαχητική στους αγώνες του κλάδου μας.

Δρ Χρήστος Ηλ. ΚΟΛΟΒΟΣ

Διευθυντής Ορχήστρας