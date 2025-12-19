ΣΩΜΑΤΕΙΟ ΕΛΛΗΝΩΝ ΗΘΟΠΟΙΩΝ

Ακόμα πιο αποφασιστικά για την απεργία στις 27 Δεκέμβρη

Με μεγάλη συμμετοχή η χτεσινή Γενική Συνέλευση | Το ΠΑΜΕ και οι αγρότες στηρίζουν τον δίκαιο αγώνα των ηθοποιών

Οι ηθοποιοί συζήτησαν για την οργάνωση της απεργιακής μάχης της 27ης Δεκέμβρη, ενώ αποφάσισαν και άλλες παρεμβάσεις μέσα στις γιορτές για να φτάσουν τα αιτήματά τους, αλλά και η πραγματικότητα που βρίσκεται πίσω από τα λαμπερά φώτα πλατιά στον κόσμο.

Με την απόφασή τους έστειλαν ηχηρό μήνυμα στις δύο μεγάλες εργοδοτικές ενώσεις του θεάτρου (ΠΕΘ και ΕΝΘΕΠΑ) ότι δεν «τσιμπάνε» στα ψέματα που διαδίδουν, ότι τάχα το ΣΕΗ δεν θέλει να υπογράψει σύμβαση.

Οπως σημείωσε ο πρόεδρος του ΣΕΗ, Νίκος Καραγεώργης:

«Αν τώρα κάνουμε έστω και ένα βήμα πίσω, τη στιγμή που τους έχουμε στριμώξει, δεν θα κερδίσουμε ποτέ κλαδική Συλλογική Σύμβαση.

Βρισκόμαστε εδώ για να συζητήσουμε και άλλες μορφές κινητοποιήσεων μέσα στις γιορτές.

Προτείνουμε: Ανακοίνωση που θα μοιράζεται στο κοινό στα θέατρα, χάπενινγκ στην Πλατεία Συντάγματος, κείμενο υπογραφών από προσωπικότητες των γραμμάτων και των τεχνών, στήριξη φορέων.

Γιατί ο αγώνας μας δεν αφορά μόνο εμάς. Αφορά τον πολιτισμό, την αξιοπρέπεια, το δικαίωμα στη δουλειά.

Και αυτόν τον αγώνα θα τον πάμε μέχρι τέλους.

Γιατί ξέρουμε πολύ καλά ότι όταν το άδικο γίνεται νόμος, η αντίσταση, η ανυπακοή, η απεργία γίνεται το αυτονόητο καθήκον.

Γιατί αν αγωνιστούμε μπορεί και να χάσουμε. Αν δεν αγωνιστούμε είμαστε από χέρι χαμένοι.

Γιατί αγαπάμε πολύ τη δουλειά μας και δεν ανεχόμαστε να την απαξιώνουν οι διάφοροι έμποροι.

Γιατί το θέατρο είμαστε οι ηθοποιοί, οι τεχνικοί, ο ενδυματολόγος, ο σκηνοθέτης, ο χορογράφος, ο συγγραφέας και χωρίς εμάς θέατρο δεν υπάρχει. Χωρίς παραγωγούς υπάρχει.

Θέατρο είναι και το κοινό και εμείς θέλουμε να μπορούν όλοι οι άνθρωποι να δουν καλό και ποιοτικό θέατρο, χωρίς να τους φέρνει ταξικά εμπόδια το ακριβό εισιτήριο σε συνθήκες που η ακρίβεια έχει χτυπήσει κόκκινο.

Θέλουμε θέατρο ανοικτό στην κοινωνία χωρίς άνωθεν επεμβάσεις και αξιοποίηση της προπαγάνδας πολέμου των ιμπεριαλιστών.

Θέλουμε θέατρο που να εκφράζει τις ανάγκες και τα όνειρά μας και όχι τα κέρδη των εμπόρων».

Το ΠΑΜΕ και οι αγρότες στηρίζουν τον δίκαιο αγώνα των ηθοποιών

Με δήλωσή του στο ΣΕΗ ο Ρίζος Μαρούδας, πρόεδρος της Ομοσπονδίας Αγροτικών Συλλόγων Νόμου Λάρισας και εκπρόσωπος του μπλόκου της Νίκαιας Λάρισας, ανάφερε:

«Οι αγρότες που βρισκόμαστε στα μπλόκα και στους δρόμους του αγώνα, εκφράζουμε την αμέριστη αλληλεγγύη μας στο Σωματείο Ελλήνων Ηθοποιών και στους ηθοποιούς του θεάτρου που παλεύουν για Συλλογική Σύμβαση Εργασίας.

Ο αγώνας για δουλειά με δικαιώματα, αξιοπρέπεια και ζωή με όρθιο το κεφάλι είναι κοινός.

Μας έχουν απέναντι την ίδια πολιτική, που θέλει τον μόχθο μας απλήρωτο. Σε αυτή την επίθεση απαντάμε με συλλογική διεκδίκηση, με ενότητα εργατών και αγροτών και ανυποχώρητο αγώνα.

Κανένας μόνος του! Η αλληλεγγύη είναι το όπλο μας και θα το χρησιμοποιήσουμε μέχρι να επιβληθεί το δίκιο μας. Καλή δύναμη στον αγώνα σας. Είμαστε στο πλευρό σας».

Επίσης, με ανακοίνωσή του το ΠΑΜΕ στηρίζει τις απεργιακές κινητοποιήσεις του Σωματείου Ελλήνων Ηθοποιών και τον δίκαιο αγώνα που δίνουν οι ηθοποιοί στα θέατρα για την υπογραφή Συλλογικής Σύμβασης Εργασίας.

Καλεί τα σωματεία, τους εργαζόμενους σε όλους τους κλάδους, να εκφράσουν την αλληλεγγύη τους στον αγώνα των ηθοποιών.

Οπως σημειώνει, «οι ηθοποιοί με τον αγώνα τους ενώνουν τη φωνή τους με τους εργαζόμενους και τα σωματεία σε άλλους κλάδους που δίνουν τη μάχη για υπογραφή Συλλογικών Συμβάσεων.

Οι αγώνες που γίνονται υπόθεση των σωματείων και των ίδιων των εργαζομένων στους χώρους δουλειάς, για Συλλογικές Συμβάσεις με βάση τις ανάγκες τους, αποτελούν την καλύτερη απάντηση στην άθλια συμφωνία κυβέρνησης, εργοδοτών και ΓΣΕΕ για τις ΣΣΕ».