ΚΟΒ ΕΙΚΑΣΤΙΚΩΝ - ΚΟΒ ΧΟΡΟΥ

Παραστάσεις και εκθέσεις στο πλαίσιο της Οικονομικής Εξόρμησης

στο πλαίσιο της Οικονομικής Εξόρμησης Νοέμβρη - Δεκέμβρη 2025.

Η έκθεση θα διαρκέσει από σήμερα Παρασκευή 19 έως την Κυριακή 21 Δεκέμβρη και θα φιλοξενηθεί στο Στέκι Πολιτισμού και Νεανικής Δημιουργίας της ΚΝΕ στην Αθήνα.

Ολοκληρώνοντας μια περίοδο έντονης πολιτικής δραστηριότητας και αγώνων, μια ανάσα πριν από τις γιορτές, η ΚΟΒ Εικαστικών καλεί φίλους και συντρόφους να γνωρίσουν την έντυπη τέχνη, να απολαύσουν έργα φτιαγμένα από μαχόμενους καλλιτέχνες με το μάτι στραμμένο στις αγωνίες του λαού και στους αγώνες του. Την Κυριακή 21 Δεκέμβρη στις 18.30 θα πραγματοποιηθεί εκδήλωση με θέμα «Τέχνη στην υπηρεσία της πάλης για την επαναστατική αλλαγή. Η παρέμβαση του ΚΚΕ στον Πολιτισμό», στην οποία θα μιλήσει η Κέλλυ Παπαϊωάννου, μέλος του Τμήματος Πολιτισμού της ΚΕ του ΚΚΕ.

Διεύθυνση: Τροίας 36, Αθήνα, κοντά στον σταθμό ΗΣΑΠ «Βικτώρια».

Μέρες και ώρες λειτουργίας έκθεσης: Παρασκευή 19/12: 18.00 - 21.00. Σάββατο 20/12 και Κυριακή 21/12: 12.00 - 21.00.

***

Επίσης, η Κομματική Οργάνωση Χορού της ΤΟ Καλλιτεχνών της ΚΟ Αττικής του ΚΚΕ καλεί όσους και όσες ασχολούνται και αγαπάνε τον χορό, σε έναν μουσικό και χορευτικό αυτοσχεδιασμό εμπνευσμένο από τη φράση του Γκιούρκο Λάζλο, «Η Επανάσταση είναι η μεγαλύτερη μέθη της ανθρωπότητας», την Κυριακή 21 Δεκεμβρίου 2025, στις 17.00 - 19.00, στο Arrojo Theatre - Flamenco School (Μεγ. Αλεξάνδρου 128, Κεραμεικός).

Οπως σημειώνουν στο κάλεσμα: «Μέσα σε συνθήκες οξυμένων αντιπαραθέσεων μεταξύ των ιμπεριαλιστών, με την απειλή ενός γενικευμένου πολέμου, η πραγματική διέξοδος για τους λαούς είναι η πάλη για την επαναστατική αλλαγή του κόσμου. Αυτός ο δρόμος της ανατροπής μας εμπνέει και σαν καλλιτέχνες του Χορού.





Μέσα σε ένα δίωρο, που στόχο έχει τη δημιουργική κίνηση, η οποία προκαλείται από την αλληλεπίδραση με τους άλλους χορευτές γύρω μας και με τη μουσική, θα εξερευνήσουμε τη δυναμική που μπορεί να φέρει η κίνηση όταν πυροδοτείται από αυτό το περιεχόμενο, παρακινώντας το συναίσθημα κοινού και χορευτών».

Η είσοδος είναι ελεύθερη.

Θα υπάρχουν κουπόνια για την Οικονομική Εξόρμηση προς τιμή του 22ου Συνεδρίου του ΚΚΕ.