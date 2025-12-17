ΣΩΜΑΤΕΙΟ ΕΛΛΗΝΩΝ ΗΘΟΠΟΙΩΝ

«Τα θέατρα τα κλείνει η εργοδοσία με την αδιάλλακτη στάση της»

Οι ηθοποιοί θέλουν τα θέατρα ανοιχτά. Κλειστά τα κρατάνε οι δύο μεγάλες εργοδοτικές ενώσεις του θεάτρου (ΠΕΘ και ΕΝΘΕΠΑ), με την αδιάλλακτη στάση τους κόντρα στις ανάγκες ενός ολόκληρου κλάδου. Στην απαίτηση για τα αυτονόητα: Υπογραφή Συλλογικής Σύμβασης Εργασίας, πρόβες πληρωμένες με πλήρη ασφαλιστική κάλυψη, αύξηση μισθού.

Αυτά ζητάνε οι ηθοποιοί, γι' αυτό και προχωράνε δυναμικά και αποφασιστικά σε νέα απεργία στα θέατρα των δύο ενώσεων το Σάββατο 27 Δεκέμβρη.«Ο ελάχιστος σεβασμός από τη μεριά των εργοδοτών είναι η υπογραφή της Σύμβασης και από εμάς ο αγώνας για την υπογραφή της. Το θέατρο είμαστε εμείς». Με αυτά τα λόγια το Σωματείο Ελλήνων Ηθοποιών (ΣΕΗ) διαμηνύει ότι δεν πρόκειται να κάνει βήμα πίσω, καταγγέλλοντας τις απειλές από τη μεριά της εργοδοσίας. Το πρώτο ραντεβού δίνεται αύριο Πέμπτη στη 1 το μεσημέρι στο Θέατρο «Διάνα», όπου θα πραγματοποιηθεί Γενική Συνέλευση για την καλύτερη οργάνωση της απεργιακής μάχης.

Σε μια φορτισμένη συνέντευξη Τύπου του ΣΕΗ, ο πρόεδρός του, Νίκος Καραγιώργης, και τα μέλη του ΔΣ Γιάννης Γιαραμαζίδης, Χάρης Τζωρτζάκης και Δημήτρης Φραγκιόγλου περιέγραψαν τη δύσκολη πραγματικότητα που βιώνει ο ηθοποιός σήμερα, και ειδικά ο νέος.





Για την επίπονη διαδρομή που χρειάζεται να γίνει για να μπορέσει να ανέβει το έργο στη σκηνή. Αυτή η δουλειά όμως παραμένει απλήρωτη. Οι απλήρωτες πρόβες (6 μέρες τη βδομάδα για δύο μήνες τουλάχιστον) είναι καθεστώς, ενώ είναι χρόνος εργασίας.

Μας μίλησαν ακόμα για το τι σημαίνει να δουλεύει ένας ολόκληρος κλάδος ουσιαστικά ανασφάλιστος από το 2012 και μετά (τότε είχε υπογραφεί η τελευταία ΣΣΕ). Σημαίνει ότι οι ηθοποιοί στην καλύτερη θα πάρουν το ωρομίσθιο ένσημο, όταν παίζεται η παράσταση (όχι στις πρόβες, ενώ υπάρχει η πιθανότητα οποιαδήποτε στιγμή μια παράσταση να κατέβει). Αυτό πρακτικά σημαίνει ότι η πλειοψηφία των ηθοποιών δεν έχει ένσημα για ιατρικοφαρμακευτική περίθαλψη, ταμείο ανεργίας, σύνταξη.

Μας εξήγησαν γιατί το Σωματείο διεκδικεί Σύμβαση με τρίμηνη διάρκεια, καθώς μόνο έτσι αντισταθμίζονται στο ελάχιστο οι συνέπειες που προκύπτουν από την εποχικότητα του επαγγέλματος.

Μέσα από τη συνέντευξη Τύπου οι ηθοποιοί θέλουν να απευθυνθούν στο κοινό για να στηρίξει τον δίκαιο αγώνα τους, αλλά και να απαντήσουν στις κινήσεις πανικού της εργοδοσίας, στα ψέματα που διαδίδει μέσα από ανακοινώσεις στα καμαρίνια και στους θιάσους. Αυτές οι κινήσεις φανερώνουν ότι η εργοδοσία έχει στριμωχτεί από την αγωνιστική στάση και την ενότητα που έχει δείξει ο κλάδος και, φυσικά, από την απεργία της 5ης Δεκέμβρη, όπου συμμετείχε το συντριπτικό ποσοστό του 97% των θιάσων.

Οπως σημειώθηκε στη συνέντευξη, οι δύο εργοδοτικές ενώσεις έχουν συμφωνήσει στο σχέδιο της Σύμβασης, όμως εδώ και 1,5 χρόνο με διάφορα προσχήματα δεν έρχονται στα προκαθορισμένα ραντεβού, αλλάζουν ραντεβού, ενώ συνεχώς θέτουν νέους όρους. Χαρακτηριστικό είναι το επίδομα του παιδιού. Το ΣΕΗ στη Σύμβαση ζητά επίδομα παιδιού, που θα δίνεται κάθε μήνα. Η ΠΕΘ μιλά ξαφνικά για ένα επίδομα εφάπαξ! Αλλά και η επαναφορά, πάλι από τη μεριά της εργοδοσίας, μιας ενδιάμεσης μισθολογικής κλίμακας για τους νέους ηθοποιούς. Ουσιαστικά, όπως ειπώθηκε και στη συνέντευξη Τύπου, μιλούν για εργαζόμενους δύο ταχυτήτων, με στόχο να ρίξουν ακόμα περισσότερο το μισθολογικό κόστος.

Ισχυρίζονται επίσης ότι θέλουν να υπογράψουν μεμονωμένοι παραγωγοί. Οπως τονίστηκε, όμως, «μια χαρά υπέγραφαν ως ενώσεις όταν ήταν να πάρουν τις επιχορηγήσεις επί COVID-19 και μια χαρά υπογράφουν ως ενώσεις ανακοινώσεις εναντίον του ΣΕΗ. Συλλογική Σύμβαση δεν μπορούν να υπογράψουν;». Αλλωστε η υπογραφή της Σύμβασης με τις δύο εργοδοτικές ενώσεις, που καλύπτουν έναν σημαντικό αριθμό θεάτρων και ηθοποιών, θα πιέσει για να κηρυχθεί η Σύμβαση υποχρεωτική.