Εκθεση «Πριντ Αρτ» της ΚΟΒ Εικαστικών

Η ΚΟΒ Εικαστικών Αττικής του ΚΚΕ διοργανώνειστο πλαίσιο της Οικονομικής Εξόρμησης Νοέμβρη - Δεκέμβρη 2025. Η έκθεση θα διαρκέσει από την Παρασκευή 19 έως την Κυριακή 21 Δεκέμβρη και θα φιλοξενηθεί στο Στέκι Πολιτισμού και Νεανικής Δημιουργίας της ΚΝΕ στην Αθήνα.

Ολοκληρώνοντας μια περίοδο έντονης πολιτικής δραστηριότητας και αγώνων, μια ανάσα πριν τις γιορτές η ΚΟΒ Εικαστικών καλεί φίλους και συντρόφους να γνωρίσουν την έντυπη τέχνη, να απολαύσουν έργα φτιαγμένα από μαχόμενους καλλιτέχνες με το μάτι στραμμένο στις αγωνίες του λαού και στους αγώνες του.

Την Κυριακή 21 Δεκέμβρη στις 18.30 θα πραγματοποιηθεί εκδήλωση με θέμα «Τέχνη στην υπηρεσία της πάλης για την επαναστατική αλλαγή. Η παρέμβαση του ΚΚΕ στον Πολιτισμό», στην οποία θα μιλήσει η Κέλλυ Παπαϊωάννου, μέλος του Τμήματος Πολιτισμού της ΚΕ του ΚΚΕ.

Διεύθυνση: Τροίας 36, Αθήνα, κοντά στον σταθμό ΗΣΑΠ «Βικτώρια».

Μέρες και ώρες λειτουργίας έκθεσης: Παρασκευή 19/12: 18.00 - 21.00. Σάββατο 20/12 και Κυριακή 21/12: 12.00 - 21.00.