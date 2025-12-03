Φεστιβάλ Κινηματογράφου Ολυμπίας για παιδιά και νέους σε δράση!

αλλά και εκτεταμένο πρόγραμμα κινηματογραφικής και καλλιτεχνικής εκπαίδευσης και δράσεων για τη στήριξη της παραγωγής ελληνικών ταινιών για παιδιά. Ταυτόχρονα πραγματοποιούνται η 25η Ευρωπαϊκή Συνάντηση Νεανικής Οπτικοακουστικής Δημιουργίας «Camera Zizanio», η 3η Διεθνής Συνάντηση για την Κινηματογραφική Εκπαίδευση και η Ημέρα Ελληνικού Κινηματογράφου για Παιδιά.

Στη φετινή τελετή έναρξης ανακοινώθηκε από τον καλλιτεχνικό διευθυντή, Παντελή Παντελόγλου, ότι το έργο ανάπλασης του Αυτόνομου Σταφιδικού Οργανισμού Πύργου σε πολυχώρο πολιτισμού και εκπαίδευσης, με τη δημιουργία Ευρωπαϊκού Κέντρου Νεανικής Οπτικοακουστικής Δημιουργίας, όπου θα βρουν μόνιμη στέγη οι δραστηριότητές του Φεστιβάλ, μπαίνει επιτέλους σε τροχιά υλοποίησης.

Η ιδέα της επανάχρησης του παλιού βιομηχανικού συγκροτήματος του Αυτόνομου Σταφιδικού Οργανισμού στον Πύργο ως χώρου Εκπαίδευσης, Τέχνης και Πολιτισμού τέθηκε από το Φεστιβάλ 20 χρόνια πριν, ήδη από το 2004, καθώς είχε να αντιμετωπίσει έναν αντικειμενικό περιορισμό: Η πόλη του Πύργου δεν διέθετε - και δεν διαθέτει μέχρι σήμερα - επαρκείς υποδομές για πολιτιστικές δράσεις ευρείας κλίμακας, όπως το Φεστιβάλ Ολυμπίας, με χιλιάδες θεατές και ωφελούμενους και με εκατοντάδες επισκέπτες από το εξωτερικό στην κεντρική του διοργάνωση, στις αρχές του Δεκέμβρη κάθε έτους. Ετσι, το Φεστιβάλ έθεσε στον δημόσιο διάλογο το ερώτημα πώς θα μπορούσε να αξιοποιηθεί αυτό το πρακτικά εγκαταλελειμμένο εδώ και πολλές δεκαετίες εργοστάσιο το οποίο βρίσκεται στο κέντρο του πολεοδομικού ιστού του Πύργου. Το συγκρότημα θα περιλαμβάνει μεταξύ άλλων μεγάλο αμφιθέατρο, πλατό, στούντιο ηχογράφησης και χώρους μοντάζ.

Ταινίες απ' όλο τον κόσμο θα προβληθούν και φέτος σε πολυάριθμες πόλεις, αφού εκτός από τις κεντρικές δραστηριότητες στον Πύργο και στην Αμαλιάδα θα πραγματοποιηθούν - όπως πάντα - προβολές στα Λεχαινά, στη Γαστούνη, στη Ζαχάρω, στο Βαρθολομιό και σε άλλες πόλεις της Ηλείας και της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας. Η διοργάνωση περιλαμβάνει κάθε χρόνο 4 διαγωνιστικά τμήματα: Μυθοπλασίας, Μικρού Μήκους Μυθοπλασίας, Μικρού Μήκους Animation, Ντοκιμαντέρ. Τα τρία πρώτα διαγωνιστικά προγράμματα προβάλλονται στον Πύργο, ενώ το «KIDS & DOCS» (ντοκιμαντέρ για παιδιά) είναι αυτοτελές τμήμα του Φεστιβάλ με ξεχωριστή διεθνή κριτική επιτροπή και έδρα την Αμαλιάδα. Φέτος θα προβληθούν συνολικά 64 ταινίες από 46 χώρες, που θα μας ταξιδέψουν από τους προσφυγικούς καταυλισμούς της Παλαιστίνης μέχρι τις ευρωπαϊκές μητροπόλεις και τα νησιά του Ειρηνικού, με ήρωες που κουβαλούν τη λαχτάρα για έναν κόσμο πιο ανοιχτό, πιο δίκαιο και πιο τρυφερό απέναντι στους νέους ανθρώπους.

Η «Camera Zizanio» μεγαλώνει, γιορτάζει τα 25 χρόνια της και το κεντρικό σύνθημά της είναι «Μεγαλώνοντας το μέλλον». Στην επετειακή της διοργάνωση θα παρουσιάσει ένα πλούσιο διαγωνιστικό πρόγραμμα με ταινίες νέων δημιουργών, ηλικίας 4 - 20 ετών από την Ελλάδα και το εξωτερικό. Συμμετέχουν 186 ταινίες από 53 χώρες - 95 εξ αυτών ελληνικές. Η ψυχική υγεία, το άγχος, το bullying, οι σχέσεις στην οικογένεια και το σχολικό περιβάλλον μοιάζουν να απασχολούν πολλούς νέους κινηματογραφιστές. Το περιβαλλοντικό ζήτημα, η φτώχεια και οι ένοπλες συγκρούσεις εξακολουθούν να αποτυπώνονται με τα μάτια των νέων. Ηχηρή φέτος είναι η παρουσία της ελληνικής συμμετοχής: Πέρα από τα παγκόσμια θέματα της ψυχικής υγείας, της ταυτότητας και του εκφοβισμού, η ελληνική νεολαία στρέφει την κάμερα με μοναδικό τρόπο στην τοπική κοινωνία, καταγράφοντας την προφορική Ιστορία, τη λαογραφία και τις μνήμες των μεγαλυτέρων. Ταυτόχρονα σχολιάζει με τόλμη, ωριμότητα και κριτική σκέψη την εθνική επικαιρότητα, με ταινίες που αγγίζουν συλλογικά τραύματα (όπως η τραγωδία των Τεμπών), και καταγράφει τις μαθητικές κινητοποιήσεις, διεκδικώντας ένα καλύτερο αύριο.

Αναπόσπαστο μέρος του Φεστιβάλ είναι τα εργαστήρια και οι άλλες δράσεις κινηματογραφικής εκπαίδευσης που απευθύνονται σε παιδιά και νέους. Οπως κάθε χρόνο, το εκπαιδευτικό πρόγραμμα του Φεστιβάλ είναι ιδιαίτερα πλούσιο και πραγματικά αποτελεί το ομορφότερο και πιο παραγωγικό τμήμα του Φεστιβάλ. Φέτος τα ειδικά αφιερώματα του Φεστιβάλ είναι τα εξής: «Η Δικαιοσύνη στο επίκεντρο», «Από το Κεμπέκ με αγάπη» και «German Animation Shorts for Kids - by Kinder KinoFest».

Τέλος, να πούμε για όσους βρίσκονται στην Αθήνα ότι μια επιλογή από τις βραβευμένες ταινίες του Φεστιβάλ θα προβληθεί στο καθιερωμένο διήμερο του Φεστιβάλ Ολυμπίας στην Αθήνα, στην Ταινιοθήκη της Ελλάδας, στις 24 και 25 Γενάρη. Στο πρόγραμμα του διημέρου θα ενταχθούν πέραν των προβολών και άλλες εκδηλώσεις, σε συνέχεια των δραστηριοτήτων της κεντρικής διοργάνωσης και, βεβαίως, του ετήσιου προγράμματος του Φεστιβάλ.