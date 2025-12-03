Ερχεται το «Σωσίβιο» στο «Από Κοινού»

Το(Ευπατριδών 4, Γκάζι) για δεύτερη συνεχόμενη φορά συνεργάζεται με τονανεβάζοντας στη σκηνή το σημαντικό πολιτικό του έργομε πρωταγωνιστές τονκαι τηνη οποία υπογράφει και τη σκηνοθεσία.

Ενα μεσημέρι καλοκαιριού, σε μια «εντελή δημοκρατία» του κοντινού μέλλοντος, ο Ε., καθηγητής της Θεωρίας του Κινηματογράφου στο Πανεπιστήμιο, μπαίνει σε ένα πολυκατάστημα ειδών θαλάσσης και ζητάει ένα σωσίβιο.

Το γεγονός ότι πρόφερε τη λέξη «σωσίβιο» προκαλεί την άμεση σύλληψή του, καθώς τα σωσίβια έχουν καταργηθεί από τη συλλογική μνήμη των ανθρώπων εδώ και 14 χρόνια.

Στην ανάκριση προσπαθεί να υπερασπιστεί τον εαυτό του: Υποστηρίζει πως ήταν μια άσκεφτη επιπολαιότητα της στιγμής. Ωστόσο, όταν στη σκηνή έρχονται τα πρόσωπα της οικογένειάς του, η ολόφωτη αλήθεια της «εντελούς δημοκρατίας» αποδεικνύεται διαφορετική...

Στην παράσταση συμμετέχουν φιλικά σε βιντεοπροβολές η Φαίδρα Παπανικολάου και ο Γιάννης Σιδηρόπουλος.

Οι παραστάσεις ξεκινούν στις 26 Δεκέμβρη και θα παρουσιάζεται κάθε Παρασκευή και Σάββατο στις 9 το βράδυ, μέχρι τις 31 Γενάρη.

Τιμές εισιτηρίων: Κανονικό 15 ευρώ, μειωμένο 10 ευρώ (φοιτ., ανεργ., ΑμεΑ, 65+, γκρουπ άνω των 10 ατόμων).

Early bird: 8 ευρώ.Ισχύει στην ηλεκτρονική προπώληση και στις τηλεφωνικές κρατήσεις έως και 26/12/2025.

Προπώληση: more.com.