ΣΕΗ

«Το θέατρο είμαστε εμείς! 5 Δεκέμβρη απεργούμε!»

Με ορίζοντα τηντων ηθοποιών στα θέατρα, τοσυνεχίζει με αμείωτους ρυθμούς την επικοινωνία, τη συζήτηση με τους θιάσους.και ακόμα περισσότεροι θίασοι ανακοινώνουν τη συμμετοχή τους στην απεργία. Ενώ και

Το ΣΕΗ καλεί σε απεργιακή συγκέντρωση στις 7 το απόγευμα έξω από το Θέατρο «Παλλάς».

Οι ηθοποιοί απαιτούν υπογραφή Συλλογικής Σύμβασης Εργασίας με τις δύο μεγάλες εργοδοτικές ενώσεις του κλάδου (ΠΕΘ, ΕΝΘΕΠΑ) χωρίς αστερίσκους και προϋποθέσεις, πρόβες πληρωμένες με πλήρη ασφαλιστική κάλυψη, αύξηση μισθού.

Σε χθεσινή του ανακοίνωση το ΣΕΗ καταγγέλλει τη μη προσέλευση των παραγωγών σε προγραμματισμένο ραντεβού στις 1/12 για την υπογραφή της Σύμβασης. Οπως αναφέρει: «Πέντε μέρες πριν την απεργία μας, προσπαθούν να καθυστερήσουν, να μπερδέψουν. Με δικαιολογίες και ψέματα προσπαθούν να ανακόψουν τη συζήτηση που γίνεται μέσα στους θιάσους, τις αποφάσεις για συμμετοχή στην απεργία που κάθε μέρα γίνονται περισσότερες!

Η απάντηση απέναντι στην αδιάλλακτη στάση τους είναι μία: Συμμετοχή στην απεργία και στην απεργιακή συγκέντρωση».

Στηρίζουν την απεργία οι σπουδαστές

«Χαιρετίζουμε τη δυναμική και αταλάντευτη στάση του Σωματείου, εμπνεόμαστε από αυτή και εκφράζουμε την αλληλεγγύη μας και στους ηθοποιούς καθηγητές μας και στους θιάσους τους, που εκείνη την ημέρα θα απεργήσουν από το "σανίδι", θα είναι στον δρόμο με το Σωματείο τους, και καλούμε και τους υπόλοιπους να παλέψουν πλάι τους», τονίζει σε ανακοίνωσή του ο Σύλλογος Σπουδαστών Σχολών Χορού, Θεάτρου και Κινηματογράφου.

Ο Σύλλογος καλεί τους σπουδαστές να στηρίξουν την απεργία, αναφέροντας ότι και ο δικός τους αγώνας «για Ανώτατη και Δημόσια, Δωρεάν Καλλιτεχνική Εκπαίδευση, κόντρα στην (παραπέρα) εμπορευματοποίηση των σπουδών μας, για πτυχία με αξία και δουλειά με δικαιώματα, δεν μπορεί παρά να εκφραστεί από κοινού με τον αγώνα των εργαζόμενων καλλιτεχνών για αυξήσεις στους μισθούς, ανθρώπινα ωράρια, μέτρα προστασίας της σωματικής ακεραιότητας στους χώρους δουλειάς, ενάντια στις 13 ώρες εργασίας και στις απλήρωτες πρόβες, αποτέλεσμα της αντεργατικής πολιτικής της κυβέρνησης της ΝΔ και όλων των προηγούμενων κυβερνήσεων».