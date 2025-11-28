EUROPA LEAGUE

Πέταξε την ευκαιρία ο ΠΑΟΚ

Σημαντική ευκαιρία να πλησιάσει την πρώτη 8άδα της βαθμολογίας και τις θέσεις απευθείας πρόκρισης στους «16» του Europa League έχασε ο ΠΑΟΚ, που χθες στην Τούμπα «κόλλησε» στο 1-1 με αντίπαλο τη νορβηγική Μπραν για την 5η αγωνιστική της League Phase. Με 8 βαθμούς ο «Δικέφαλος του Βορρά» έπεσε στη 13η θέση (εκκρεμούσαν τα υπόλοιπα χθεσινοβραδινά τα ματς), παραμένοντας ωστόσο εντός της 24άδας, που δίνει συμμετοχή στα πλέι οφ για τους «16».

Στο χθεσινό ματς ο ΠΑΟΚ δεν έπιασε σπουδαία απόδοση. Απέφυγε μάλιστα να βρεθεί πίσω στο σκορ στο 18', καθώς ο Παβλένκα απέκρουσε πέναλτι που εκτέλεσε ο Κέρβινγκ για τους Νορβηγούς. Στη συνέχεια η ελληνική ομάδα πήρε τα «ηνία», ωστόσο δυσκολεύτηκε πολύ στο να μετατρέψει τις τελικές της προσπάθειες σε γκολ. Τη λύση έδωσε ο Ιβανούσετς με γκολ στο 64', στο τελευταίο 20λεπτο όμως ο ΠΑΟΚ έριξε φανερά τους ρυθμούς του, με αποτέλεσμα η Μπραν στο 89' να εκμεταλλευτεί τις αμυντικές ολιγωρίες του «Δικεφάλου» και να ισοφαρίσει με τον Κέρβινγκ, ο οποίος έτσι «εξιλεώθηκε» για το χαμένο πέναλτι.

ΠΑΟΚ: Παβλένκα, Κεντζιόρα, Μιχαηλίδης, Κένι, Μπάμπα, Μπιάνκο (62' Οζντόεβ), Μεϊτέ, Ιβανούσετς, Ζίβκοβιτς, Τάισον (79' Ντεσπόντοβ), Γιακουμάκης (84' Τσάλοφ).

Μπραν: Ντίνγκελαντ, Χέλαντ, Ντράγκσενς, Λάρσεν (72' Ντε Ρέβε), Κνούτσεν, Κόρνβινκ, Σόρενσεν, Γκούντμουντσον (77' Πέντερσεν), Χολμ, Κάστρο (72' Χάαλαντ), Μάτισεν (72' Φίνε).