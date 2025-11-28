ΜΟΥΝΤΟΜΠΑΣΚΕΤ 2027 - ΠΡΟΚΡΙΜΑΤΙΚΑ

Ανετη πρεμιέρα για την Εθνική

Νικηφόρα άνοιξε τις υποχρεώσεις της στον 2ο προκριματικό όμιλο του Μουντομπάσκετ 2027 η Εθνική ανδρών, επικρατώντας 91-64 της Ρουμανίας χθες στο Αλεξάνδρειο για την 1η αγωνιστική. Στο κατάμεστο γήπεδο της Θεσσαλονίκης η ελληνική ομάδα δεν συνάντησε ιδιαίτερα προβλήματα από τους αντιπάλους της και επιβάλλοντας από την αρχή τον ρυθμό της έφτασε εύκολα στη νίκη.

Με μπροστάρη τον Σαμοντούροβ (11 πόντοι) η Εθνική προηγήθηκε 42-29 στο ημίχρονο, ενώ στο β' μέρος, παρά τις αλλαγές που έκανε ο ομοσπονδιακός τεχνικός Β. Σπανούλης, ανέβασε κι άλλο τον ρυθμό της, με αποτέλεσμα να ανοίξει τη διαφορά στο σκορ στην τρίτη περίοδο (68-44), καθαρίζοντας ουσιαστικά τον αγώνα, με το τελευταίο δεκάλεπτο να αποτελεί τυπική διαδικασία για την ελληνική ομάδα.

Από την Ελλάδα ξεχώρισαν οι Λαρεντζάκης (18 π.), Σαμοντούροβ (16 π.) και Μήτρου - Λονγκ (13 π.), ενώ για τη Ρουμανία κορυφαίος ήταν ο Τοχατάν (9 π.).