CHAMPIONS LEAGUE

Δυσκολεύει η αποστολή του Ολυμπιακού

Δύσκολος παραμένει ο δρόμος του Ολυμπιακός στο κυνήγι για μια θέση που οδηγεί σε συνέχεια στο φετινό Champions League, μετά την ήττα από τη Ρεάλ Μαδρίτης με 4-3 (Εμπαπέ 22', 24', 29', 60' - Τσικίνιο 8', Ταρεμί 52', Ελ Κααμπί 81') στο «Γεώργιος Καραϊσκάκης» για την 5η αγωνιστική της League Phase.

Οι «ερυθρόλευκοι» με 2 βαθμούς μέχρι τώρα βρίσκονται στην 33η θέση της βαθμολογίας, απέχοντας από την 24άδα, που δίνει εισιτήριο συμμετοχής στα πλέι οφ για τους «16». Ακόμα κι έτσι όμως συνεχίζουν να ελπίζουν, αφού πρακτικά είναι στο -4 από την 21η θέση, στην οποία ισοβαθμούν 4 ομάδες (Μαρσέιγ, Γιουβέντους, Μονακό, Πάφος).

Πλέον ο Ολυμπιακός πρέπει να κάνει το 3 στα 3 στα ματς που απομένουν, κόντρα σε Καϊράτ Αλμάτι εκτός έδρας (9/11), Λεβερκούζεν εντός έδρας (20/1) και Αγιαξ εκτός έδρας (28/1), προκειμένου να έχει ελπίδες πρόκρισης.