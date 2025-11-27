ΜΟΥΝΤΟΜΠΑΣΚΕΤ 2027 - ΠΡΟΚΡΙΜΑΤΙΚΑ

Για το θετικό ξεκίνημα η Εθνική

Επιστρέφει στη δράση η Εθνική ομάδα μπάσκετ ανδρών, ξεκινώντας τις υποχρεώσεις της για τον 2ο προκριματικό όμιλο του Μουντομπάσκετ 2027. Το «ποδαρικό» γίνεται σήμερα στο Αλεξάνδρειο (18.30 - EΡΤ2 Σπορ), όπου η Εθνική υποδέχεται τη Ρουμανία, ενώ στη συνέχεια θα ταξιδέψει στη Λισαβόνα για να αντιμετωπίσει την Πορτογαλία στο πλαίσιο της 2ης αγωνιστικής την Κυριακή 30/11. Στον όμιλο συμμετέχει και το Μαυροβούνιο.

Με βάση το σύστημα διεξαγωγής, οι τρεις πρώτες ομάδες κάθε ομίλου προκρίνονται στη 2η φάση των προκριματικών (νέοι όμιλοι), μεταφέροντας τα αποτελέσματα της 1ης φάσης.

Ενόψει της σημερινής πρεμιέρας, την Εθνική θα καθοδηγήσει από τον πάγκο ο ομοσπονδιακός τεχνικός Βασίλης Σπανούλης, που ενσωματώθηκε στην αποστολή μετά τον χτεσινό αγώνα της Μονακό για τη Euroleague, μετά τη διακοπή της δεύτερης, κατόπιν σχετικής συμφωνίας με τη FIBA για τους αγώνες των Εθνικών ομάδων. Mαζί με τον Ελληνα τεχνικό ενσωματώθηκαν χθες και οι διεθνείς παίκτες του Παναθηναϊκού Βασίλης Τολιόπουλος, Παναγιώτης Καλαϊτζάκης και Αλέξανδρος Σαμοντούροφ, ενώ μπροστά στη 2η αγωνιστική και τον αγώνα στην Πορτογαλία θα ενσωματωθούν και οι αντίστοιχοι του Ολυμπιακού, Kώστας Παπανικολάου και Κώστας Αντετοκούνμπο, που χθες το βράδυ αγωνίζονταν με τους «ερυθρόλευκους» στο Βελιγράδι κόντρα στον Ερυθρό Αστέρα για τη Euroleague.