CONFERENCE LEAGUE

Δοκιμάζεται στη Φλωρεντία η ΑΕΚ

Σε μια δύσκολη αλλά και κομβική δοκιμασία για τον στόχο της πρόκρισης καλείται να αντεπεξέλθει η ΑΕΚ απόψε, αντιμετωπίζοντας τη Φιορεντίνα στην Ιταλία για την 4η αγωνιστική της League Phase του Conference League (22.00 - ANT1, Cosmote Sport 5). Με 4 βαθμούς η ελληνική ομάδα είναι 15η, εντός θέσεων πρόκρισης, ωστόσο η βαθμολογική συγκομιδή θεωρείται ιδιαίτερα επισφαλής, καθώς οι ισορροπίες στη διοργάνωση αλλάζουν κάθε αγωνιστική. Στην «Ενωση» ψάχνουν ένα εντυπωσιακό «διπλό» στη Φλωρεντία, το οποίο θα ανεβάσει κατακόρυφα τις ελπίδες τους για ευρωπαϊκή συνέχεια, ενώ θα ενισχύσει και την ψυχολογία της ομάδας. Από την πλευρά της η γηπεδούχος Φιορεντίνα (8η με 6 βαθμούς) θέλει να εδραιώσει την παρουσία της στην πρώτη 8άδα, για την απευθείας πρόκριση στους «16».

Για την ΑΕΚ δεν θα αγωνιστούν απόψε οι τραυματίες Κουτέσα, Ελίασον και Πιερό, καθώς επίσης οι Καλοσκάμης, Λιούμπισιτς και Ζοάο Μάριο, που έχουν μείνει εκτός ευρωπαϊκής λίστας. Από την άλλη, επιστρέφει στις ευρωπαϊκές αποστολές ο Ζίνι.