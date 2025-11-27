Σε ρόλο γηπεδούχου βρίσκει η 5η αγωνιστική της League Phase Παναθηναϊκό και ΠΑΟΚ
Ο ΠΑΟΚ με δύο συνεχόμενες επιτυχίες τις προηγούμενες αγωνιστικές (4-3 τη Λιλ εκτός έδρας και 4-0 τη Γιανγκ Μπόις εντός έδρας) ανέβηκε στη 10η θέση με 7 βαθμούς. Στη σημερινή αναμέτρηση οι Θεσσαλονικείς στοχεύουν σε άλλη μια νίκη, που θα τους φέρει ακόμα πιο κοντά στην πρόκριση, ενώ θα τους διατηρήσει ανοιχτό τον δρόμο ακόμα για την 8άδα, που οδηγεί απευθείας στους «16».
Ο δε Παναθηναϊκός μετά το «διπλό» στη Σουηδία (1-0 τη Μάλμε) βρίσκεται στη 16η θέση με 6 βαθμούς και στοχεύει ακόμα πιο ψηλά, με νίκη απόψε επί της Στουρμ Γκρατς ώστε να ισχυροποιήσει τη θέση του εντός της πρώτης 24άδας.