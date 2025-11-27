EUROPA LEAGUE

Να ισχυροποιήσουν τη θέση τους

Με επιδίωξη να εδραιώσουν την παρουσία τους εντός των θέσεων πρόκρισης στην επόμενη φάση του Europa League, Παναθηναϊκός και ΠΑΟΚ ρίχνονται σήμερα στη μάχη της 5ης αγωνιστικής της League Phase. Η αγωνιστική αυτή βρίσκει τις δύο ελληνικές ομάδες σε ρόλο «οικοδεσπότη», με τους «πράσινους» να υποδέχονται στο ΟΑΚΑ την αυστριακή Στουρμ Γκρατς (22.00 - Cosmote Sport 4) και τον «Δικέφαλο του Βορρά» να φιλοξενεί στην Τούμπα τη νορβηγική Μπραν (19.45 - Cosmote Sport 3).

Ο ΠΑΟΚ με δύο συνεχόμενες επιτυχίες τις προηγούμενες αγωνιστικές (4-3 τη Λιλ εκτός έδρας και 4-0 τη Γιανγκ Μπόις εντός έδρας) ανέβηκε στη 10η θέση με 7 βαθμούς. Στη σημερινή αναμέτρηση οι Θεσσαλονικείς στοχεύουν σε άλλη μια νίκη, που θα τους φέρει ακόμα πιο κοντά στην πρόκριση, ενώ θα τους διατηρήσει ανοιχτό τον δρόμο ακόμα για την 8άδα, που οδηγεί απευθείας στους «16».

Ο δε Παναθηναϊκός μετά το «διπλό» στη Σουηδία (1-0 τη Μάλμε) βρίσκεται στη 16η θέση με 6 βαθμούς και στοχεύει ακόμα πιο ψηλά, με νίκη απόψε επί της Στουρμ Γκρατς ώστε να ισχυροποιήσει τη θέση του εντός της πρώτης 24άδας.