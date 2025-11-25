ΛΗΞΟΥΡΙ ΚΕΦΑΛΟΝΙΑΣ

Μεγάλη εκδήλωση για τη λειτουργία της «Ιακωβάτειου» Βιβλιοθήκης

Με μια μεγάλη συναυλία στο κλειστό γυμναστήριο του Ληξουρίου το απόγευμα της Κυριακής τοκαι ητων δύο νησιώνπου χτυπημένη από τους καταστροφικούς σεισμούς του 2014, με ευθύνη όλων των μέχρι σήμερα κυβερνήσεων, περιφερειακών και τοπικών αρχών υποβαθμίζεται διαχρονικά, μέχρι την πρόσφατη παραίτηση της διοίκησής της υπό το βάρος των οξυμένων προβλημάτων.

Το κλειστό της πόλης γέμισε από εργαζόμενους και λαϊκό κόσμο κάθε ηλικίας, ενώ συμμετείχαν πολιτιστικοί σύλλογοι και άλλοι λαϊκοί φορείς της περιοχής, και με χορευτικά που παρουσιάστηκαν.

Στην ιστορία της «Ιακωβάτειου», που ιδρύθηκε το 1963, στον ρόλο της για τη διαφύλαξη της πλούσιας πολιτιστικής κληρονομιάς της Κεφαλονιάς και συνολικά των Επτανήσων αναφέρθηκε στην ομιλία του ο πρόεδρος του Εργατικού Κέντρου, Σπύρος Καμπίτσης, αναδεικνύοντας τις διαχρονικές ευθύνες όλων των κυβερνήσεων για την κατάσταση στην οποία έχει περιέλθει. Αξίζει να σημειωθεί ότι από το 2014 η Βιβλιοθήκη στεγάζεται σε κτίριο μουσείου της περιοχής, με πολλά ανοιχτά ζητήματα, αφού το δικό της έχει υποστεί σοβαρά προβλήματα από τους σεισμούς εκείνης της χρονιάς, χωρίς μέχρι σήμερα να έχουν αντιμετωπιστεί.

«Βρισκόμαστε σήμερα εδώ γιατί οι εξελίξεις με την "Ιακωβάτειο" είναι ιδιαίτερα αρνητικές και δεν αφήνουν περιθώρια εφησυχασμού ή αναμονής», είπε ο πρόεδρος του Εργατικού Κέντρου. Και πρόσθεσε:

«Για όλους εμάς τους εργαζόμενους, τον λαό της Παλλικής και της υπόλοιπης Κεφαλονιάς, η "Ιακωβάτειος" αποτελεί σημείο αναφοράς για την πολιτιστική ζωή του τόπου. Το μορφωτικό και πνευματικό έργο που επιτελεί έχει ιδιαίτερη σημασία και βαρύτητα στα δρώμενα του νησιού. Οι δεκάδες εκδηλώσεις ποικίλου περιεχομένου που έχει διοργανώσει όλα αυτά τα χρόνια είναι κάτι παραπάνω από αξιοσημείωτες, είναι ανάσες πνεύματος και πολιτισμού μέσα στον βούρκο της ισοπέδωσης και της απαξίωσης κάθε προσπάθειας ανάδειξης του πνευματικού, πολιτιστικού και μορφωτικού μας πλούτου. Είναι φράγμα που εμποδίζει την κυρίαρχη τάση να αποτυπώσει στα μυαλά του λαού μας την υποκουλτούρα του lifestyle, το μεταφυσικό, την αποδόμηση της σκέψης, τον ανορθολογισμό.

Ο Πολιτισμός και η δημιουργία αποτελούν βασική ανάγκη του ανθρώπου, και θα έπρεπε όλος ο λαός μας να έχει την άνεση να τα απολαμβάνει σε αφθονία και δωρεάν. Τα στερούμαστε όμως με απόλυτη ευθύνη της σημερινής κυβέρνησης της ΝΔ, των προηγούμενων όλων των αποχρώσεων, αλλά και των τοπικών διοικήσεων, που σφυρίζουν ανέμελα στον σκοπό των ευρωενωσιακών και κυβερνητικών κατευθύνσεων».

Στάθηκε στα μεγάλα προβλήματα που αντιμετωπίζουν και άλλοι πολιτιστικοί χώροι στο νησί, στα χρήματα που «δεν υπάρχουν» για την ικανοποίηση λαϊκών αναγκών, όπως για Υγεία, Παιδεία, Πολιτισμό, Αθλητισμό κ.λπ., την ίδια ώρα που δίνονται δισ. ευρώ για την πολεμική οικονομία και βιομηχανία, με ό,τι κινδύνους δημιουργούνται για τους λαούς, και για τον ελληνικό.

Καλώντας τα σωματεία και τους συλλόγους της περιοχής σε αγώνα για την επίλυση των προβλημάτων λειτουργίας της «Ιακωβάτειου», παράλληλα απαίτησε να καλυφθούν οι κενές οργανικές θέσεις, να αυξηθεί ο προϋπολογισμός της, να εγκριθεί η πρόταση του Εφορευτικού Συμβουλίου για τις συγκεκριμένες αποσπάσεις εκπαιδευτικών σε αυτή, να ξεκινήσει άμεσα η επισκευή του εμβληματικού παραδοσιακού κτιρίου της, που παραμένει τσακισμένο και ετοιμόρροπο από τους σεισμούς του 2014.

Χαιρετισμό εκ μέρους της ΕΛΜΕΚ-Ι απηύθυνε ο αντιπρόεδρός της, Δημήτρης Μαντζουράτος, ενώ η βραδιά έκλεισε με συναυλία από καλλιτέχνες της περιοχής και παρουσίαση χορευτικών.