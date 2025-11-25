Τιμώντας τον σπουδαίο Νίκο Καβουκίδη

Ξεκίνησε χθες το αφιέρωμα σε έναν από τους σημαντικότερους κινηματογραφιστές στην Ελλάδα, τον σπουδαίο διευθυντή φωτογραφίαςπου μετρά 70 χρόνια πίσω από την κάμερα.

Χθες στην Ταινιοθήκη της Ελλάδας πραγματοποιήθηκε εκδήλωση όπου η Μαρία Κομνηνού, πρόεδρος της Ταινιοθήκης της Ελλάδας, ο Γιώργος Φρέντζος, πρόεδρος της Ενωσης Ελλήνων Κινηματογραφιστών, ο Χάρης Παπαδόπουλος, πρόεδρος της Εταιρείας Ελλήνων Σκηνοθετών, και ο Λευτέρης Χαρίτος, πρόεδρος της Ελληνικής Ακαδημίας Κινηματογράφου, μίλησαν για τη ζωή και το έργο του Ν. Καβουκίδη, ενώ στη συνέχεια παρουσιάστηκαν οι «Μαρτυρίες».

Στην εκδήλωση παρευρέθηκε εκ μέρους του ΚΚΕ η Ελένη Μηλιαρονικολάκη, μέλος της ΚΕ του Κόμματος και υπεύθυνη του Τμήματος Πολιτισμού της ΚΕ.

Σήμερα και αύριο θα προβληθούν οι ταινίες «Μπάιρον, μπαλάντα για έναν δαίμονα» του Νίκου Κούνδουρου, «Η κάθοδος των εννέα» του Χρήστου Σιοπαχά, «Λόλα» του Ντίνου Δημόπουλου, «Το προξενιό της Αννας» του Παντελή Βούλγαρη και «Ληστεία στην Αθήνα» του Βαγγέλη Σερντάρη.

Ο Νίκος Καβουκίδης είναι καταξιωμένος κινηματογραφιστής, διευθυντής φωτογραφίας και μοντέρ, με μακρά εργογραφία στο σινεμά, στην τηλεόραση και στο θέατρο. Είναι γιος του πρωτοπόρου κινηματογραφιστή Γιώργου Καβουκίδη, ο οποίος γύρισε την πρώτη ταινία του Φίνου, τη «Φωνή της καρδιάς», το 1943. Οταν έγινε 15 ετών αποφάσισε να ακολουθήσει το επάγγελμα του πατέρα του και ξεκίνησε να δουλεύει για τη «Φίνος Φιλμ», με την οποία συνεργάστηκε σε πάνω από 20 ταινίες ως οπερατέρ ή/και μοντέρ από το 1962 μέχρι και τις αρχές της δεκαετίας του 1970, πριν περάσει και στον Νέο Ελληνικό Κινηματογράφο για να «φωτίσει» ταινίες μεγάλων σκηνοθετών (Κούνδουρος, Παναγιωτόπουλος, Βούλγαρης, Κακογιάννης, Μανθούλης κ.ά.) και κάνει και ο ίδιος το σκηνοθετικό του ντεμπούτο στο μεγάλου μήκους ντοκιμαντέρ, με τις «Μαρτυρίες» το 1975.

Εδώ και σχεδόν επτά δεκαετίες ο Νίκος Καβουκίδης χρησιμοποιεί τον φακό του για να αιχμαλωτίσει όχι μόνο τα κοινωνικά ήθη που χαρακτήρισαν τη μεταπολεμική Ελλάδα, αλλά και να σχολιάσει τα πολιτικά γεγονότα που τη σημάδεψαν. Τα έργα του καταγράφουν τη σύγχρονη Ιστορία μας.

Σήμερα Τρίτη θα προβληθούν στις 19.00 το «Μπάιρον, μπαλάντα για έναν δαίμονα» και στις 21.30 «Η κάθοδος των εννέα», ενώ αύριο Τετάρτη θα προβληθούν στις 18.30 η «Λόλα», στις 20.30 «Το προξενιό της Αννας» και στις 22.00 η «Ληστεία στην Αθήνα».