ΤΟΜΕΑΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΡΕΘΥΜΝΟΥ ΤΟΥ ΚΚΕ

Αφιέρωμα στον αγαπημένο μουσικοσυνθέτη Θάνο Μικρούτσικο

Μια ξεχωριστή βραδιά χάρισε την Παρασκευή ομε το συγκρότημά του, στο αφιέρωμα στον Θάνο Μικρούτσικο το οποίο διοργάνωσε η

Γιάννης Ρίτσος, Μπέρτολτ Μπρεχτ, Ναζίμ Χικμέτ, Αλκης Αλκαίος, Νίκος Καββαδίας και πολλοί άλλοι σπουδαίοι ποιητές «περάσαν» από τη σκηνή μέσω της μοναδικής μουσικής του Θάνου Μικρούτσικου. Στο αφιέρωμα συμμετείχαν οι μουσικοί: Σάκης Σακελλαρίδης, Αλεξάνδρα Βεργαδή, Σπύρος Ξενιτόπουλος, Αρης Συσκάκης, Μάνος Χουδετσανάκης, Γιώργος Ζαμπάκας.

Ιδιαίτερη στιγμή της βραδιάς αποτέλεσε ο χαιρετισμός της κόρης του μουσικοσυνθέτη, Κωνσταντίνας, που μίλησε με συγκινητικά λόγια για τον πατέρα της και ευχαρίστησε την ΤΕ Ρεθύμνου για την πρωτοβουλία. Η ΤΕ Ρεθύμνου τής δώρισε ένα πρωτότυπο σκίτσο που είχε σχεδιάσει ο σκιτσογράφος Κωνσταντίνος Ρουγγέρης για το περιοδικό «κόκκινο Αερόστατο».

Στην ομιλία εκ μέρους της ΤΕ Ρεθύμνου ο Αντρέας Βρακίδης τόνισε μεταξύ άλλων: «Είναι μια συναυλία που χρωστούσαμε στον σύντροφο Θάνο, η πέμπτη στη σειρά συναυλιών που πραγματοποιούμε τα τελευταία χρόνια στην προσπάθεια να συμβάλουμε στη διάδοση του έργου μεγάλων δημιουργών. Αξιοποιώντας τη σημαντική δουλειά ντόπιων καλλιτεχνών, να φέρουμε όλοι μαζί την Τέχνη στον λαό. Την Τέχνη που γίνεται όπλο για την αγωνιστική αφύπνισή του. Τον Πολιτισμό εκείνο που διαφωτίζει, καλλιεργεί συναισθήματα, αλλά και παρακινεί σε δράση.

Τι θα μας έλεγε άραγε ο σύντροφος Θάνος αν ζούσε σήμερα και έβλεπε όλη αυτήν την πολεμική προετοιμασία, τους πολεμικούς προϋπολογισμούς που μας καλούν να ματώσουμε οικονομικά, να στερηθούμε πόρους από τα νοσοκομεία, τα σχολεία, τις ανάγκες μας, για να είναι έτοιμοι αυτοί στρατιωτικά το 2030, όπως λένε, να αντιμετωπίσουν τον εχθρό; Τι θα έλεγε ο Θάνος αν άκουγε τον υπουργό Αμυνας Δένδια να λέει ότι πρέπει να αλλάξουμε κουλτούρα και να μη μας απωθεί η εικόνα ενός φέρετρου με τη σημαία από πάνω, να προετοιμαστούμε δηλαδή για να θυσιαστούμε για τα συμφέροντά τους;

Μάλλον θα μας απαντούσε με τα λόγια του Μπέρτολτ Μπρεχτ από το μελοποιημένο ποίημα "Αννα μην κλαις": "Μιλάνε για του έθνους ξανά την τιμή, Αννα μην κλαις, στο ντουλάπι δεν έχει ψίχα ψωμί".

Ο Θάνος όμως δεν μας μιλά μόνο για την απανθρωπιά και την ασχήμια του εκμεταλλευτικού κόσμου. Εχει πολλά να μας πει για την ελπίδα και την ομορφιά του φωτεινού αύριο. (...)

Το καθήκον το δικό του ο Θάνος Μικρούτσικος το έβλεπε στο εξής: Μέσα από την Τέχνη του να ξανακάνει γοητευτική την εικόνα του κόσμου όπου θέλουμε τελικά να πάμε. "Την κοινωνία εκείνη όπου ο άνθρωπος θα αυτοπραγματωθεί", όπως του άρεσε να λέει συχνά, δανειζόμενος τα λόγια του Καρλ Μαρξ, τον οποίο άλλωστε μελετούσε ασταμάτητα, ακόμα και στα δύσκολα χρόνια της ασθένειάς του».